Что будет с ценами на недвижимость в ближайшее время
Нынешняя ситуация на рынке недвижимости характеризуется высокими ставками, ценами на жилье и, как следствие, падением спроса. Будет ли в этих условиях снижаться стоимость квартир как на первичном, так и на вторичном рынке? Задали эти и другие вопросы экспертам.
Что происходит с ценами на жилье
По данным Домклик и Центра финансовой аналитики Сбера на декабрь 2024 года, средняя стоимость 1 кв. м жилья в новостройках России составила 170,4 тыс. руб. (+0,3% за месяц). Что касается вторички, по сравнению с ноябрем она подорожала на 0,4%, до 111,5 тыс. руб.
А как изменились цены за прошлый год в целом и сказалась ли на них отмена массовой льготной ипотеки? По словам экспертов, стоимость недвижимости увеличилась в пределах 10%, причем активнее всего рост был в первой половине года. Во втором полугодии, после изменений в льготной ипотеке, он замедлился.
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в России за прошлый год не обогнала даже официальную инфляцию, увеличившись всего на 5,6%. А с учетом того, что средний дисконт при продаже готового жилья находится на уровне 5-6%, реальная цена реализации по сравнению с прошлым годом осталась практически неизменной. Аналогичная ситуация и в сегменте новостроек, где рост составил всего 5,8%, а с учетом скидок от застройщиков при оплате наличными, опять же, увеличение стоимости почти нивелировано этим фактом.
Примерно такие же значения называет и управляющий партнер «Самолет Плюс» Дмитрий Волков. По его данным, цены на первичку за прошлый год поднялись приблизительно на 9-10%, а на вторичку — на 5-8%. При этом в основном стоимость выросла в первом полугодии, до завершения массовой льготной ипотеки. «Но и во втором полугодии динамика была положительной. При этом в высоком ценовом сегменте, который не так зависим от ипотеки, цены увеличились более существенно. В Москве за год они прибавили около 15-20%», — говорит эксперт.
Эти данные подтверждает и коммерческий директор ГК «Самолет» Кирилл Храпов. Он рассказал, что в Московском регионе средняя цена жилья в продаже в декабре повысилась на 20% год к году. «Отмена массовой льготной ипотеки на темпы роста цен не повлияла. При этом быстрее недвижимость дорожает в Москве (+19% в декабре 2024-го к декабрю 2023-го), что обусловлено меньшей зависимостью от льготных программ. В Новой Москве цены прибавили 10%, в Московской области — 2%», — уточнил он.
По наблюдениям коммерческого директора DARS Development Дмитрия Софронова, новостройки в третьем-четвертом квартале 2024-го подорожали, но незначительно. «Причина в том, что многие застройщики заложили в них субсидирование банкам, затраты на рассрочку, так как им приходится платить по финансированию стройки с повышенной ставки, если нет наполнения эскроу. В среднем цены за 2024 год выросли примерно на 10%», — отмечает он.
Прогнозы большинства аналитиков не сбылись — отмена массовой льготной ипотеки не привела ни к обрушению спроса, ни к остановке цен. Рост стоимости лишь замедлился. Кроме этого, уменьшилось количество проданных квартир. Темпы роста цен в 2024 году в сравнении с 2023-м сохранились.
Средняя стоимость 1 кв. м в общем объеме экспонирования на первичном рынке в Краснодаре в декабре составила 156 тыс. руб. (данные по сегментам стандарт, комфорт и бизнес). Цена «квадрата» в течение 2024 года менялась вслед за ситуацией на рынке. Если в июле, сразу после окончания льготной ипотеки, она снизилась на 11%, то к концу года наметился тренд на рост. Так, в декабре стоимость квадратного метра новостройки в среднем была на 1,3% выше, чем в ноябре. В классе комфорт цены выросли на 0,7%, в классе бизнес — на 2,7%.
Рост цен остается сдержанным, так как девелоперы стараются создавать для своих клиентов привлекательные программы и акции, пока рыночные ставки по ипотеке остаются высокими, а действующими госпрограммами могут воспользоваться далеко не все желающие.
Стоит ли ждать от застройщиков снижения цен ввиду падения спроса
Как следует из материалов Центробанка, спрос на ипотеку с июля прошлого года падал, и в ноябре 2024-го выдачи составили 274 млрд руб. В то время как в ноябре 2023 года это значение было равно 726 млрд руб.
По законам рынка вслед за спросом должна упасть и цена. Однако эксперты убеждены: застройщики снижать стоимость не будут, но это не значит, что не следует рассчитывать на различные скидки и специальные предложения.
Цена на недвижимость привязана к происходящему в экономике, и при нынешней инфляции возможности для снижения я не вижу. Девелоперы не будут опускать цены — вместо этого они сократят объем запуска новых проектов. При этом точечные скидки и акции на определенный пул квартир в определенных проектах, как и раньше, на рынке будут.
Сергей Зайцев из «Этажей» высказал похожее мнение: «Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке за предыдущий месяц продемонстрировала хоть и слабую, на уровне 0,3%, но динамику роста. Однако с учетом нынешней инфляции это сопоставимо со снижением. Вряд ли средняя цена на первичном рынке продемонстрирует существенное падение. Стимулирование покупателей будет индивидуальным, через различного рода скидки и спецпредложения».
В свою очередь, Александр Гуторов уже отмечает рост количества акционных предложений, таких как, например, паркинги, кладовые в подарок, а также увеличение размера скидок, но на ограниченный ассортимент.
Из региональных застройщиков мало кто будет опускать реальную цену, так как наценка минимальная. Также хочется отметить, что перспективные проекты продолжают привлекать покупателей как для инвестиций (в качестве сохранения денег), так и для улучшения жилищных условий, особенно семейные жилые комплексы с развитой собственной инфраструктурой. Скидки будут предоставляться только на акционные и неликвидные квартиры.
Что будет с ценами на жилье в ближайшие месяцы
По итогам того же исследования аналитики сделали вывод о возможном снижении цен в скором времени. Участники рынка такое мнение не разделяют: наиболее благоприятный сценарий из прогнозируемых — незначительное подорожание жилья.
Мы ожидаем, что средние цены как на вторичном, так и на первичном рынке в существующих условиях будут демонстрировать околонулевую динамику. При этом на вторичном рынке из-за растущих средних сроков продажи не исключено появление вариантов с дисконтом значительно выше рыночных значений.
Дмитрий Софронов тоже ждет не такого активного подорожания первички, как в прошлые годы, но при условии, что не увеличатся затраты на строительные материалы и рабочую силу. «Так как у региональных застройщиков наценка была и так минимальная, то при неправильном учете финансовых затрат можно уйти в минус. В регионах, где идет активное развитие и до этого момента строили мало жилья, цены будут повышаться выше среднего», — уверен он.
По мнению Дмитрия Волкова из «Самолет Плюс», в первой половине 2025-го цены будут расти минимально, но в долгосрочной перспективе стоит готовиться к существенному повышению.
«На вторичном рынке предложение сохраняется на невысоком уровне, часть собственников решили переждать ситуацию и, например, сдают свои квартиры в аренду — для этого ситуация благоприятная. Уже к концу года мы можем увидеть дефицит нового предложения и на первичном рынке, поскольку спрос все равно сохраняется, а девелоперы осторожно запускают проекты», — отмечает эксперт.
Этот дефицит, по его словам, приведет к новому росту цен, который будет особенно ощутим в 2026-2027 годах, — к этому времени цены могут вырасти на 30-50%.
Скорее всего, подорожание новостроек продолжится, но более низкими темпами, нежели в 2024 году. Новые меры поддержки застройщиков, которые анонсировали, отмена лимитов по «Семейной ипотеке» сыграют свою роль. После снижения ключевой ставки и, соответственно, ставки по вкладам население понесет деньги в защитный актив — недвижимость. Но это, возможно, ближе к концу 2025 года.
Рост цен по России в целом и в Московском регионе в частности ожидаем в районе 5%. В большей степени недвижимость будет дорожать в первой половине года, затем последует стагнация. Увеличению цен будут способствовать рост стоимости строительства, запросы клиента к новому продукту, требования региональных властей — к архитектуре, объемно-планировочным решениям, паркингам, социальной инфраструктуре, местам приложения труда и спортивным объектам. Кроме этого, на фоне снижения спроса девелоперы будут выводить меньше метров в продажу, что поддержит уровень цен.
По словам Людмилы Зайченко из DOGMA, дальнейшего снижения стоимости «квадрата» ждать не стоит, поскольку девелоперы не могут себе этого позволить из-за растущих цен на стройматериалы, дефицита рабочих специальностей и высокой ключевой ставки. В перспективе цены будут постепенно расти в среднем на 1% в месяц, полагает она.
Сокращается ли ценовой разрыв между первичной и вторичной недвижимостью
Согласно данным Росстата на конец третьего квартала 2024 года, ценовой разрыв между квартирами на первичном и вторичном рынке вырос до 57%. Способствовать его сокращению должно завершение безадресной льготной ипотеки. Заметны ли подобные тенденции, спросили у экспертов.
«Ценовой разрыв между средней ценой 1 кв. м первичного и вторичного жилья за год сократился с 7,1% до 5,6%. На фоне выросшей доли сделок без привлечения заемных средств, скорее всего, рынок постепенно будет стремиться к равновесию», — считает Сергей Зайцев.
В свою очередь, Дмитрий Волков убежден, что это разница будет уменьшаться, но подчеркивает: средние цены и в том, и в другом сегменте продолжат постепенно расти.
Между тем, например, в Краснодаре такая тенденция уже наблюдается, говорит Людмила Зайченко. По ее словам, это объясняется некоторой стагнацией стоимости на первичном рынке, которая произошла в середине года и небольшим ростом цен на вторичное жилье.
В регионах нет такого разрыва в ценах, как в столице. В некоторых регионах стоимость приблизительно равна, в других — разница в 10-15%. Но тут важно понимать, что именно мы сравниваем с первичкой. Если квартиру на вторичном рынке, которой 60 лет, где все сети изношены, необходим капремонт дома, то в этом случае ценовой разрыв будет большой. Если жилье, которому 5-10 лет, то он окажется незначительным. Ситуации во всех регионах разные.
Что будет с ключевой ставкой в 2025 году
Думаю будет незначительный рост на вторичное жильё, т.к.в новостройках намного дороже, и еще под самоотделку, т.е. в нее еще надо делать вложения, а при такой драконовской высокой % ставке, платить ежемесячный платеж и тянуть ремонт, ну просто не реально! Жить тогда людям будет не на что.
Другое дело вторичка, купил , живи и потихоньку делай ремонт не напрягаясь, или сразу сдал в аренду, и копи на ремонт.
Поэтому думаю что вторичка немного будет дорожать.
А по первичке, будет пока стагнация... если только они не организуются на акцию рассрочка до окончания строительства, но с фиксацией стоимости 1 кв.м на момент даты внесения той, или иной суммы, как это было раньше.
например : на момент заключения ДДУ цена 1 кв.м была 100т.р. внес сумму за 20 кв.м. - завиксировал купленные кв.м. по этой цене, осталось ввкуптт еще 20 кв.м от квартиры, а через месяц уже 110 т.р 1 кв.м.стоит. значит уже остольные кв.м покупаешь по 110т.р. ты купил еще 5 ев.м., потом по все ввше и выше по мере строительства дома и т.д. до окончания строительства.
Ну все тоже через эскоу счета соотаетствннно, не нарущая закона.
в статье подробно и логично все описано и нужно согласиться с авторами
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
"К июлю 2024 года непроданными в России остаются 76,9 млн кв. м жилья в новостройках.
Это 67% всего строящегося в России жилья (114,7 млн кв. м), следует из информации Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС)."
Почему эксперты умалчивают об этих данных?
Пользовательздравствуйте! Такой информации нет. Спасибо, что поделились своим мнением.
Пользовательновосройки на ранних стадиях строительства могут уйти в долгострои изза нераспроданости квартир, но новстройки в завершающих стадиях распроданы значительно и все с семейной ипотекой ринутся туда, то есть готовое первичное жилье распродается,
Домкликтак видно, что нет, это и странно. Источники не сложно нагуглить.
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Вырастут цены на жилье