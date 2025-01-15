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В Башкортостане установили лимит на питомцев в квартире

Дата публикации: 15 янв 2025
В Башкортостане установили лимит на питомцев в квартире

Власти Башкортостана утвердили дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе прописали для них нормы жилплощади. Соответствующий документ размещен на сайте Госкомитета региона по ветеринарии.

Согласно постановлению, в частных домах, квартирах (и коммунальных тоже), общежитиях можно держать не более одной крупной или средней собаки, либо не более двух маленьких собак, либо не более двух кошек на каждые 18 «квадратов» помещения.

Если речь о земельных участках, собственники — юрлица, ИП и физлица — могут содержать на каждых 200 кв. м максимум одну крупную или среднюю собаку, либо максимум трех маленьких. При этом участки, где собаки находятся без привязи и вне вольера, должны быть огорожены таким образом, чтобы животное не смогло выйти за их пределы.

Размер крупной собаки — от 51 см в холке, средней — 31-50 см, мелкой — до 30 см.

Кроме этого, новые правила запрещают держать питомцев в местах общего пользования многоквартирного дома; в местах общего пользования квартир, если в них живут несколько семей. Речь в том числе о балконах, лоджиях, подъездах, чердаках и подвалах.

За нарушение этих требований грозит штраф: физлицам — 1,5-3 тыс. руб., должностным лицам — 5-15 тыс. руб., юрлицам — 15-30 тыс. руб.

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Новости
Курс недвижимости
Недвижимость
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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