Семейная ипотека на вторичное жилье в 2025 году: обзор и прогнозы
Правительство России планирует распространить «Семейную ипотеку» на покупку вторичной недвижимости в регионах, где нет новостроек, уже весной. Эксперты считают, что мера не только поддержит жителей этих субъектов, но и простимулирует развитие в них рынка жилья.
Рассказываем, что об этом известно и какими могут быть условия покупки вторички в рамках льготной ипотеки для семей с детьми — по мнению экспертов.
Можно ли взять семейную ипотеку на вторичное жилье
Сейчас в соответствии с решением Правительства России по программе «Семейная ипотека» нельзя купить недвижимость на вторичном рынке.
Кредит по ставке от 6% годовых можно взять:
- на покупку квартиры в новостройке по ДДУ;
- на покупку жилого дома с участком — только у юрлица;
- на строительство дома — только по официальному договору подряда с юрлицом или ИП с использованием счёта эскроу;
- на покупку участка и строительство на нём жилого дома — только по официальному договору подряда с юрлицом или ИП с использованием счёта эскроу.
Предложение президента о расширении семейной ипотеки на вторичное жилье
Сообщения о том, что семейную ипотеку могут распространить на вторичный рынок недвижимости, стали появляться в инфополе ещё в конце 2022 года. Впервые СМИ написали об этом со ссылкой на материалы министерства финансов. А весной 2023 года об этом сообщил уже премьер-министр Михаил Мишустин. Тогда он отметил, что правительство хочет совершенствовать льготную ипотеку, чтобы больше людей могли решить вопрос с жильём. В том числе власти говорили, что повышение доступности программы станет бустом для демографии, так как вопрос жилищных условий остаётся краеугольным при создании семьи.
В апреле 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству представить по этому вопросу конкретные предложения. А в конце 2024 года дал следующее поручение — распространить «Семейную ипотеку» на вторичный рынок в населённых пунктах, где почти не строят новое жильё, и представить доклад о сделанном до 15 апреля 2025 года.
Какие могут быть условия получения льготной ипотеки для семей на вторичке
Какими будут критерии и условия для покупки вторички по семейной ипотеке и на каких именно территориях, пока неизвестно. Но весна близко, так что ждать новых заявлений властей осталось недолго.
А пока — обратимся к мнению экспертов.
Конкретные параметры программы пока не определены. Вероятно, условия для вторичного рынка будут отличаться от правил для новостроек.
Я считаю, что стоит сделать критерии более мягкими. Например, давать право на льготную ипотеку семьям без собственного жилья с минимум одним ребёнком до 18 лет.
Думаю, что лимиты на сумму кредита могут установить на уровне около 6-8 млн рублей. Такие значения актуальны для семейных квартир в небольших городах.
Важно, чтобы условия «Семейной ипотеки» на вторичке учитывали потребности семей в регионах. В параметрах программы стоит прописать ограничения по площади квартир, например, в зависимости от количества детей, и таким образом стимулировать людей переезжать в более просторное и комфортное жильё.
Кроме того, важно указать ограничения по степени износа квартиры, которую можно купить в ипотеку, считает заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
Примерно 6 млн семей имеют ребёнка до 6 лет, из них четверть живут в миллионниках, ещё четверть уже воспользовались льготной ипотекой. По грубым расчётам остаются 3,4 млн семей, которые могут получить возможность воспользоваться программой.
Есть смысл дифференцировать подход в отношении первоначального взноса. Если семья приобретает своё первое жильё, он должен быть не выше 20%. Если речь идёт об улучшении жилищных условий, то доля собственных средств должна быть больше.
Не менее значимый вопрос, будут ли при выборе регионов учитывать распроданность новостроек и объём строящихся квадратных метров на численность населения. «По факту есть города, в которых ведётся строительство, но все квартиры приобретены уже на этапе котлована, и по факту ничего нельзя купить», — заметила Татьяна Решетникова.
В контексте этих обсуждений аналитики Домклик решили проанализировать, где потенциально может появиться семейная ипотека на вторичку. Для исследования эксперты взяли регионы с самой низкой долей выдач «Семейной ипотеки» и наименьшими объёмами строительства новостроек в 2024 году. В числе возможных субъектов — Ингушетия, Калмыкия, Новгородская, Ивановская, Костромская области и ряд других.
В этих регионах темпы возведения новой недвижимости значительно отстают от средних показателей по стране — примерно в 5–6 раз. Поэтому сейчас включение вторичного жилья в программу станет важной мерой поддержки для семей, желающих улучшить свои жилищные условия.
Преимущества семейной ипотеки на вторичном рынке
Основные эффекты инициативы — поддержка жителей малых городов и регионов и рост ликвидности жилья, отметил руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.
Достаточно несправедливо, когда там, где ничего не строится (а это заведомо территории с не самыми высокими доходами), льготная ипотека недоступна. В этом плане социальная политика будет более правильная.
Если говорить о влиянии на рынок недвижимости, то в результате в этих маленьких городах, где мало чего строится, появится ликвидность рынка. И тогда за счёт увеличения ликвидности у жителей появится возможность продать квартиру в этом регионе или городе и, например, использовать вырученные деньги в качестве первоначального взноса или суммы на покупку квартиры в новостройке там, где новые дома есть.
Так что мера косвенно поддерживает и строительный сектор, несмотря на то, что, казалось бы, в первую очередь она распространяется на регионы, где ничего не строится.
Такое же мнение озвучил управляющий партнёр сервиса квартирных решений Самолёт Плюс Дмитрий Волков. По его словам, первичный и вторичный рынки связаны между собой. И хотя цены в этих регионах могут немного вырасти, активность на рынке вторички может подтолкнуть развитие первичного сегмента. Что в свою очередь повысит деловую активность всего региона.
Распространение семейной ипотеки на вторичный рынок в городах, где строится мало нового жилья, — своевременная и логичная инициатива. Для государства нет большой разницы, помогать ли семье в покупке строящегося или готового жилья.
Для многих людей, например, для молодых семей, покупка готовой квартиры часто удобнее, и в неё можно сразу переехать, не дожидаясь окончания стройки.
Инициатива восстановит справедливость для семей в тех регионах, где отсутствует новое строительство, а в условиях экстремально высоких ипотечных ставок по рыночным программам это особенно актуально для улучшения жилищных условий российских семей.
Единственное, необходимо определить более стабильный параметр для выдачи такой ипотеки, чтобы не получилось так, что сегодня регион дефицитный по новому жилью, а пока выбирали квартиру, льгота пропала.
Вырастут ли цены на жилье в регионах с семейной ипотекой на вторичку
Как видно, участники рынка придерживаются схожего мнения в том, что появление семейной ипотеки на вторичку может привести к росту ликвидности жилья в регионах.
Как сильно это повлияет на цены, зависит от того, будет ли она массовой или максимально целевой — с чёткими условиями и критериями как для заёмщиков льготных кредитов, так и для недвижимости, которую можно будет купить.
«Если ипотека будет массовой, как в своё время была ипотека с господдержкой на первичном рынке, конечно, это спровоцирует рост стоимости вторичного жилья, особенно в условиях дефицита нового строительства», — считает Татьяна Решетникова.
«Семейная ипотека» остаётся основной программой льготного ипотечного кредитования и способом покупки квартир в новостройках для многих россиян.
В январе 2025 года её доля в общем объёме выдач ипотечных кредитов в Сбере достигла нового рекордного уровня — 63%. В сделках с новостройками на льготную программу пришлись 79% выданных банком кредитов.
- Можно ли взять семейную ипотеку на вторичное жилье
- Предложение президента о расширении семейной ипотеки на вторичное жилье
- Какие могут быть условия получения льготной ипотеки для семей на вторичке
- Преимущества семейной ипотеки на вторичном рынке
- Вырастут ли цены на жилье в регионах с семейной ипотекой на вторичку
Многие застройщики недобросовестные, их главная цель-прибыль, понятно-они бизнесмены. Поэтому они стремятся строить высотки (их разрешают строить в городах), а строительство в поселках им невыгодно (в поселках не более 5 этажей разрешают строить).Но однако при более детальном рассмотрении все льготные программы поддерживают застройщиков, работают им во благо. И банки тоже не от доброты душевной выдают льготные кредиты, разницу им финансирует гос. казна. Вот например в нашем регионе, то есть Ленинградской области активное строительство высоток до 25 этажей (человечников) под Санкт-Петербургом, а точнее г. Кудрово, Мурино и т.д. И если по региону оценивать, то получается в Лен. обл. активно строится, но наш регион это не только территория вокруг СПБ, в основном в радиусе 5-10 км вокруг СПБ, а гораздо большая территория всей области, где десятки лет ничего не строится, и первая причина оттока молодежи с поселков в том, что по льготным программам вторичку не купить, да и зарплаты в разы меньше в поселках...вот и покупают они в городах и пригородах новостройки. Если государство не будет строить свои жилищную программу в угоду застройщиков (только бизнеса) и прислушается к гласу народа жилье станет доступным не только в городах миллионниках, а и на селе, а это развитие сельского хозяйства, переработка продуктов сельского хозяйства, производство продуктов питания,а разве не это во главе интересов нашего правительства???? Пока мы этого не видим и не ощущаем. Смотрим брошенные фермы и молокозаводы и сердце разрывается от несправедливости - почему только для бизнеса эти льготы и господдержки, а разве люди живущие на селе, кормящие нас, не заслужили самое элементарное-жилье?? Нет села-нет производства продуктов питания и как результат: полки магазинов завалены синтетической едой за бешеные деньги....Милые депутаты и члены правительства заставьте вы этих застройщиков строить и в поселках, например, дом в пригороде,другой подальше в поселке в 50-100 км от города миллионника.
Илуса В.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Здравствуйте! Можно ли в Сбере рефинансировать ипотеку, выданную другим банком под вторичную недвижимость в московской области, в семейную под 6 процентов? При условии что остаток кредита меньше 50% стоимости недвижимости. Семья двое детей не старше 17лет. Спасибо.
Сергей Т.здравствуйте! В СберБанке можно рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми в том случае, если остаток задолженности не превышает 49,9% % от стоимости недвижимости.
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Очень хорошая мысль. Там где нет не какого строительства
Конечно же она нужна в таком городе как Комсомольск-на-Амуре.
Семейная ипотека на вторичку крайне нужна для семей с не высоким доходом. У многих появится возможность приобрести полноценную квартиру в ценовом диапазоне до 4500000 миллионов
Живу в п. Сосново Приозерского р-на Ленинградской области, более 50 км от Санкт-Петербурга.
В нашем поселке со времен распада Союза почти не строятся жилые дома, если строили, то продадут на фундаменте, стены поднимут и без крыши стоит дом пару лет без крыши..а застройщик банкрот мол. Как же хорошо устроились застройщики-10 000 рублей уставной капитал, что с него сыскать можно??? И ходят обманутые дольщики по мукам 5-10 лет. пока с гос. казны денег на достройку не добьются.Последний раз в нашем поселении с такой грустной историей построили последний дом. А застройщиков в поселки никак не заманить-они привыкли в городах по 25 этажей строить и баснословные выгоду получать, чем строить в поселках 5 -этажный дом. Да еще у них можно по семейной ипотеке купить, до некоторых пор и гос. поддержка была. Вот хочешь не хочешь едет семья молодая в город покупать жилье по семейной ипотеке, потому что в поселках нет новостроек, а на вторичку нет никакой льготной ипотеки (хотя много молодежи хочет остаться на селе, да негде жить).
Будет справедливо, если семейную ипотеку распространить на вторичку, но важно разработать определенные условия, чтобы не получилось как с сельской ипотекой....не брали заявки, а если и брали и наконец одобряли мало у кого за последние 2 года получалось купить....нет финансирования, пока дождешься, все сроки одобрения проходят, да и условия очень жесткие-жилой добротный дом, которому всего 6 лет с момента строительства уже не купить...только до 5 лет с момента строительства (это было главным условием).
ВОТ ИНТЕРЕСНО нам сельским жителям, разрешать ли в нашем поселении, да и кругом покупать по сем. ипотеке вторичку?????? 10 ничего не строилось.
Почему ограничение идёт регионами? В любом регионе есть крупные села, деревни, посёлки, где вообще отсутствуют новостройки. И люди с детьми с удовольствием купили бы там жильё, но с такими процентами это невозможно. Строительство нового жилья это очень долго и дорого, а с детьми зачастую невозможное мероприятие! Почему правительство забывает, что люди с детьми живут не только в городах??!???
Пользовательвы конечно правы, не по региону судить надо, а по районам.
Да что тут думать!? Очередной развод!!! Как и 450000т.р многодетным!!! ГДЕЕЕЕЕЕ ЭТО ВИДАНО ЧТО ЧТО БЫ БЮДЖЕТНЫМИ ДЕНЬГАМИ РАСПОРЯЖАЛОСЬ ЧАСТНОЕ ЛИЦО??? У НАС ТРОЕ ДЕТЕЙ (ОДИН ОБЩИЙ И ДВА ОТ ПЕРВОГО БРАКА ЖЕНЫ!!!),МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИЗНАЛО НАС МНОГОДЕТНОЙ И МАЛООБЕСПЕЧЕННОЙ СЕМЬЕЙ, ВСЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ПРИЗНАЮТ ДАННЫЙ ФАКТ, ВЫДАЮТСЯ ВСЕ ЛЬГОТЫ И СУБСИДИИ ПОЛОЖЕННЫЕ МНОГОДЕТНЫМ, И ДРОВА И 100 000 Т. Р. НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ, А ВОТ ПО МНЕНИЮ КАКОГО-ТО АО МЫ НЕ МНОГОДЕТНЫЕ, Т. К. Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ РОДЕЛЕМ ДВОИХ!!!! А ВЕДЬ ТАК ОНО И ПОЛУЧАЕТСЯ!!! НА ПЕРВЫХ ДВУХ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ДАЮТ, А НА ТРЕТЬЕГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ 450000Т.Р ВРОДЕ КАК ДАЛИ, НО... ВООБЩЕМ ТАК И ТУТ ОПЯТЬ БУДЕТ, КАКИЕ-ТО ОГОВОРКИ!!!
Владислав П.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Я уже не знаю, когда мне светят льготы). Никак не могу попасть под льготы. Только что-то поменяли в мою сторону, ребенок вырос старший). Вообщем опять если что-то поменяют, младшая вырастет).
Почему мы должны покупать квартиры в новостройках и перебираться в другие районы/города? Старший ребенок ходит в школу, кружки, друзья у него, и у нас тоже жизнь и маршруты выстроены относительно нашего района . Почему мы не можем приобрести на вторичном рынке жилье по льготной программе ? Это поддержка застройщиков , а не семей.
Светлана М.здравствуйте! Таковы условия программы. Условия по программам с господдержкой устанавливает Правительство РФ.