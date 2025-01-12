В Росреестре разъяснили новые правила дарения недвижимости
С 13 января 2025 года все граждане обязаны заверять договор дарения недвижимости у нотариуса. Подмосковное управление Росреестра рассказало, как в этом случае будет происходить переоформление собственности.
Так, сначала собственник обращается для составления или заверения договора дарения к нотариусу. Тот все проверяет и удостоверяет сделку, а после направляет заявление и документы в электронном виде в Росреестр для регистрации перехода права собственности.
Ведомство и нотариат взаимодействуют в электронном формате, что позволяет гражданам быстро и удобно получить соответствующую услугу.
Срок регистрации по нотариальным сделкам — 24 часа.
Как отметили в управлении, все договоры дарения, направленные в Росреестр до 13 января, остаются действительными — дополнительно заверять их у нотариуса не нужно.
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Весь рынок давно надо перевести на цивилизованное оформление. И роль риэлтора хорошо бы узаконить). Тогда проблем в судах станет гораздо меньше. А то, что пишут по поводу деменции в комментариях - ну вот и хорошо, что в дальнейшем люди при покупке не будут гадать, понимал ли пожилой человек при дарении, что он вообще сделал, и не побегут ли другие родственники в суд объяснять его невменяемость во время дарения
Ольга С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Что то даже и не знал, что дарение недвижимости в России возможно было без нотариуса. В некоторых случаях желательно туда и согласие прокурора истребовать.
Алексей И.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Раньше Дарение стоило 2000р.госпошлина +1000р договор дарения. Сейчас 4000р.госпошлина и много рублей нотприусу. Всё для людей!
Ольга И.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Что только не придумают , лишь бы обобрать народ !!! Подари - да еще и заплати за это , а цены то не копеечные !!!
Геннадий Ш.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Добрый вечер. Почему указываете формулировку: для составления или заверения? Заверить у нотариуса никакой другой договор дарения, кроме составленного ею/им, не получится. Или вы что-то другое имеете ввиду?
Светлана М.здравствуйте! Вы можете обратиться к нотариусу как со своим договором, так и за помощью в составлении документа. Нотариус все проверит и удостоверит сделку, а после направит заявление и документы в электронном виде в Росреестр для регистрации перехода права собственности.