Какие законы в сфере недвижимости вступают в силу в феврале
- Свыше 40 пособий и выплат, в том числе маткапитал, проиндексируют на 9,5%
- Процесс постановки на учёт бесхозяйной недвижимости упростится
- Проверки земельных участков Росреестром могут стать реже
- Росреестр не будет принимать заявки для регистрации прав и кадастрового учёта от иностранцев
- Верховный суд рассмотрит дела, которые могут повлиять на решение споров в сфере недвижимости
- Чего ждут эксперты в феврале: прогнозы
Рассказываем вместе с экспертами об изменениях, которые ждут собственников и покупателей недвижимости в феврале 2025 года.
Свыше 40 пособий и выплат, в том числе маткапитал, проиндексируют на 9,5%
С 1 февраля размер свыше 40 различных социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%.
Размер материнского капитала на первого ребёнка составит 690 266,95 рублей, на второго — 912 162,09 рублей. Доплата за рождение в семье второго ребёнка после получения сертификата за первенца — 221 895,14 рубля.
Февральская индексация также затрагивает людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян с правами на федеральные льготы. Дополнительно к пенсии они получают ежемесячную денежную выплату, которая тоже увеличится на 9,5%.
Кроме маткапитала вырастут суммы других пособий и выплат семьям, в которых недавно появились дети. В частности, Социальный фонд увеличит ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка, а также единовременное пособие по беременности и родам.
Также с февраля на 9,5% вырастут пенсии.
Все повышения автоматические — не нужно никуда обращаться или подавать заявления, чтобы получить выплаты в новых размерах.
Напомним, что в России изменился размер и прожиточного минимума, в соответствии с которым пересчитались отдельные социальные выплаты и меры поддержки, включая единое пособие родителям детей до 17 лет и беременным женщинам и ежемесячная выплата на ребёнка до 3 лет из средств маткапитала.
Процесс постановки на учёт бесхозяйной недвижимости упростится
С февраля некоторые уведомления Росреестра, в том числе о постановке бесхозяйного имущества на учёт, отказе в принятии объекта, государственной регистрации, будут приходить на «Госуслуги» или в личный кабинет на сайте ведомства, рассказал старший партнёр юридической фирмы «Ляпунов Терехин и партнёры» Роман Ляпунов.
Бесхозяйной недвижимостью могут быть здания, сооружения, помещения, машино-места, сведения о которых есть в ЕГРН, но которые не имеют собственников, или о них ничего неизвестно, или они отказались от права собственности.
Постановкой бесхозяйного имущества на учёт занимается Росреестр и его территориальные органы.
Сообщение о решении Росреестра получают органы самоуправления, которые обратились с заявлением о признании недвижимости бесхозяйной, или гражданин, который отказался от права собственности. Раньше узнать статус заявления можно было из выписки ЕГРН.
«Изменение позволит быстрее и эффективнее вводить в оборот бесхозяйные объекты», — пояснил Ляпунов.
Дом или гараж могут находиться в «бесхозяйном» статусе в течение года. После муниципалитет вправе обратиться в суд о признании объекта муниципальной собственностью, а затем выставить недвижимость на торги. В торгах могут участвовать все желающие и приобрести её у муниципалитета по цене ниже рыночной.
Проверки земельных участков Росреестром могут стать реже
Несоответствие площади земельного участка сведениям, содержащимся в ЕГРН, больше не является индикатором риска, который может спровоцировать проверку Росреестра, рассказал Роман Ляпунов.
«Такие несоответствия часто вызваны техническими ошибками в самой базе Росреестра, поэтому можно надеяться на сокращение количества беспочвенных проверок в рамках земельного контроля», — отметил эксперт.
Если государственный земельный инспектор выявил индикаторы риска, то владельца участка ждут внеплановые проверки. Например, если в ЕГРН нет сведений о зарегистрированных правах на земельный участок или участок используется не по виду разрешённого использования.
Росреестр не будет принимать заявки для регистрации прав и кадастрового учёта от иностранцев
После 5 февраля 2025 года Росреестр перестанет принимать документы для кадастрового учёта и регистрации прав в бумажном виде от иностранцев или лиц без гражданства, которые находятся на территории России нелегально. Они лишаются права личной подачи документов в Росреестр.
«В практике нередки случаи, когда объекты недвижимости внезапно, без ведома собственника, отчуждаются в пользу мошенников. Возможно, указанные ограничения позволят снизить уровень преступлений в этой сфере», — добавил Роман Ляпунов.
Верховный суд рассмотрит дела, которые могут повлиять на решение споров в сфере недвижимости
По информации эксперта, в феврале Верховный суд России рассмотрит два спора, которые могут существенно повлиять на правоприменительную практику в сфере недвижимости.
Так, 3 февраля Верховный суд решит, можно ли разделить помещение, отказавшись от его части, если она потенциально является общим имуществом, без согласия собственников других помещений в здании.
А 12 февраля суд разберётся, можно ли отказать в страховой выплате за здание, сгоревшее при пожаре без умысла собственника, но в результате его грубой неосторожности.
Определения Верховного суда влияют на решения по похожим делам. Местные суды изучают их и могут принимать во внимание при рассмотрении споров.
Чего ждут эксперты в феврале: прогнозы
Редакция Домклик также попросила экспертов поделиться прогнозами о будущих изменениях в законах с учётом текущей рыночной ситуации.
Частный инвестор, автор канала «Женщина при деньгах» Ольга Андрушевич поделилась, что в России продолжится активный переход на электронный документооборот в сфере недвижимости. Это сделает процессы регистрации прав и кадастрового учёта ещё проще и удобнее, а заключение онлайн-сделок, даже между участниками из разных городов, станет нормой и сделает рынок гибче и безопаснее.
«Текущая ставка рефинансирования оказывает значительное влияние на рынок недвижимости, выступая в роли одного из ключевых факторов, определяющих его динамику. В условиях повышенной ставки наблюдается заметное снижение количества сделок, особенно напрямую у застройщиков. Рынок недвижимости переживает непростые времена. <...> В таких условиях главные надежды участников рынка связаны с государственными программами субсидирования ипотеки, которые, по их мнению, могут стимулировать спрос и возобновить активность покупателей», — поделилась Андрушевич.
По словам эксперта, застройщики надеются на расширение доступности льготных программ.
В то же время государство продолжает делать рынок более прозрачным. Можно ожидать усиления регулирования рынка аренды, особенно краткосрочной, предположила Ольга Андрушевич.
Субсидирование когда отменят?
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