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Какие законы в сфере недвижимости вступают в силу в феврале

Дата публикации: 01 фев 2025
Какие законы в сфере недвижимости вступают в силу в феврале
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Рассказываем вместе с экспертами об изменениях, которые ждут собственников и покупателей недвижимости в феврале 2025 года.

Свыше 40 пособий и выплат, в том числе маткапитал, проиндексируют на 9,5%

С 1 февраля размер свыше 40 различных социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%.

Размер материнского капитала на первого ребёнка составит 690 266,95 рублей, на второго — 912 162,09 рублей. Доплата за рождение в семье второго ребёнка после получения сертификата за первенца — 221 895,14 рубля.

Февральская индексация также затрагивает людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян с правами на федеральные льготы. Дополнительно к пенсии они получают ежемесячную денежную выплату, которая тоже увеличится на 9,5%.

Кроме маткапитала вырастут суммы других пособий и выплат семьям, в которых недавно появились дети. В частности, Социальный фонд увеличит ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка, а также единовременное пособие по беременности и родам.

Также с февраля на 9,5% вырастут пенсии.

Все повышения автоматические — не нужно никуда обращаться или подавать заявления, чтобы получить выплаты в новых размерах.

Напомним, что в России изменился размер и прожиточного минимума, в соответствии с которым пересчитались отдельные социальные выплаты и меры поддержки, включая единое пособие родителям детей до 17 лет и беременным женщинам и ежемесячная выплата на ребёнка до 3 лет из средств маткапитала.

Процесс постановки на учёт бесхозяйной недвижимости упростится

С февраля некоторые уведомления Росреестра, в том числе о постановке бесхозяйного имущества на учёт, отказе в принятии объекта, государственной регистрации, будут приходить на «Госуслуги» или в личный кабинет на сайте ведомства, рассказал старший партнёр юридической фирмы «Ляпунов Терехин и партнёры» Роман Ляпунов.

Бесхозяйной недвижимостью могут быть здания, сооружения, помещения, машино-места, сведения о которых есть в ЕГРН, но которые не имеют собственников, или о них ничего неизвестно, или они отказались от права собственности.

Постановкой бесхозяйного имущества на учёт занимается Росреестр и его территориальные органы.

Сообщение о решении Росреестра получают органы самоуправления, которые обратились с заявлением о признании недвижимости бесхозяйной, или гражданин, который отказался от права собственности. Раньше узнать статус заявления можно было из выписки ЕГРН.

«Изменение позволит быстрее и эффективнее вводить в оборот бесхозяйные объекты», — пояснил Ляпунов.

Дом или гараж могут находиться в «бесхозяйном» статусе в течение года. После муниципалитет вправе обратиться в суд о признании объекта муниципальной собственностью, а затем выставить недвижимость на торги. В торгах могут участвовать все желающие и приобрести её у муниципалитета по цене ниже рыночной.

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Как найти хозяина заброшенной недвижимости
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Проверки земельных участков Росреестром могут стать реже

Несоответствие площади земельного участка сведениям, содержащимся в ЕГРН, больше не является индикатором риска, который может спровоцировать проверку Росреестра, рассказал Роман Ляпунов.

«Такие несоответствия часто вызваны техническими ошибками в самой базе Росреестра, поэтому можно надеяться на сокращение количества беспочвенных проверок в рамках земельного контроля», — отметил эксперт.

Если государственный земельный инспектор выявил индикаторы риска, то владельца участка ждут внеплановые проверки. Например, если в ЕГРН нет сведений о зарегистрированных правах на земельный участок или участок используется не по виду разрешённого использования.

Росреестр не будет принимать заявки для регистрации прав и кадастрового учёта от иностранцев

После 5 февраля 2025 года Росреестр перестанет принимать документы для кадастрового учёта и регистрации прав в бумажном виде от иностранцев или лиц без гражданства, которые находятся на территории России нелегально. Они лишаются права личной подачи документов в Росреестр.

«В практике нередки случаи, когда объекты недвижимости внезапно, без ведома собственника, отчуждаются в пользу мошенников. Возможно, указанные ограничения позволят снизить уровень преступлений в этой сфере», — добавил Роман Ляпунов.

Верховный суд рассмотрит дела, которые могут повлиять на решение споров в сфере недвижимости

По информации эксперта, в феврале Верховный суд России рассмотрит два спора, которые могут существенно повлиять на правоприменительную практику в сфере недвижимости.

Так, 3 февраля Верховный суд решит, можно ли разделить помещение, отказавшись от его части, если она потенциально является общим имуществом, без согласия собственников других помещений в здании.

А 12 февраля суд разберётся, можно ли отказать в страховой выплате за здание, сгоревшее при пожаре без умысла собственника, но в результате его грубой неосторожности.

Определения Верховного суда влияют на решения по похожим делам. Местные суды изучают их и могут принимать во внимание при рассмотрении споров.

Чего ждут эксперты в феврале: прогнозы

Редакция Домклик также попросила экспертов поделиться прогнозами о будущих изменениях в законах с учётом текущей рыночной ситуации.

Частный инвестор, автор канала «Женщина при деньгах» Ольга Андрушевич поделилась, что в России продолжится активный переход на электронный документооборот в сфере недвижимости. Это сделает процессы регистрации прав и кадастрового учёта ещё проще и удобнее, а заключение онлайн-сделок, даже между участниками из разных городов, станет нормой и сделает рынок гибче и безопаснее.

«Текущая ставка рефинансирования оказывает значительное влияние на рынок недвижимости, выступая в роли одного из ключевых факторов, определяющих его динамику. В условиях повышенной ставки наблюдается заметное снижение количества сделок, особенно напрямую у застройщиков. Рынок недвижимости переживает непростые времена. <...> В таких условиях главные надежды участников рынка связаны с государственными программами субсидирования ипотеки, которые, по их мнению, могут стимулировать спрос и возобновить активность покупателей», — поделилась Андрушевич.

По словам эксперта, застройщики надеются на расширение доступности льготных программ.

В то же время государство продолжает делать рынок более прозрачным. Можно ожидать усиления регулирования рынка аренды, особенно краткосрочной, предположила Ольга Андрушевич.

Новости
Законы и регулирование рынка
Недвижимость
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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Комментарии2
Ф
Фирая Х.
4 дня назад

Субсидирование когда отменят?

Домклик
2 дня назад

Фирая Х.здравствуйте! Такой информации нет. Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.

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