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Эксперт рассказал, как снизить ставку аренды жилья

Дата публикации: 02 апр 2024
Эксперт рассказал, как снизить ставку аренды жилья
Содержание

Будущему арендатору хочется снять квартиру выгодно, не переплатив. Кроме того, сэкономленные на аренде несколько тысяч в месяц за все время проживания превращаются в немаленькую сумму.

Но как убедить собственника скинуть цену? Разбираемся вместе с экспертом.

Когда вы договариваетесь с собственником об аренде квартиры и хотите снизить ставку, прежде всего нужно проанализировать рынок аренды — возможно, уже не сезон, а цену арендодатель предлагает прежнюю.

Также стоит торговаться, если дом не очень новый, в квартире «бабушкин» ремонт или нет какой-то мебели. Еще сильным аргументом в пользу снижения ставки аренды станет съем жилья на долгий срок и готовность оплатить страховку квартиры.

Фото эксперта
Наталья Савкина
руководитель «Этажи-Чита»

Остановимся на каждом пункте подробнее.

Анализ рынка аренды

Изучите аналогичные предложения о сдаче жилья в том районе, где вам приглянулась квартира. Просмотрите варианты такой же площади, с такими же удобствами, качеством ремонта, расположением и так далее. В этом вам помогут различные сервисы для аренды недвижимости.

Если вы видите, что цена в данных объявлениях ниже, смело используйте эти примеры в качестве аргумента для уменьшения ставки.

Ремонт и мебель

Если в квартире устаревшие отделка, интерьер, а некоторые элементы и вовсе в плохом состоянии, торговаться тоже стоит. В последнем случае речь об оторванных или грязных обоях, протертом диване и сломанных бытовых электроприборах. Все эти недостатки дают повод просить о снижении цены.

А еще вы можете предложить владельцу сделать косметический ремонт в счет оплаты аренды. То же самое касается замены испорченной мебели и других предметов, необходимых для комфортного проживания, наподобие микроволновки и холодильника.

Кроме того, стоит обратить внимание на состояние дома — обычно в старых панельках аренда дешевле. Этот довод станет дополнительным инструментом в переговорах с собственником.

Долгосрочный договор

Собственнику гораздо удобнее сдать квартиру на долгий срок, чтобы не тратить время на частые поиски арендаторов и не терять деньги, пока она простаивает. Оберните это желание и в свою пользу тоже — предложите снять жилье на год и более на условиях снижения арендной платы.

Помимо этого, можно договориться внести всю сумму за полгода вперед. Этот вариант подойдет в том случае, если собственнику срочно нужна крупная сумма.

Страховка квартиры для аренды

Еще один способ договориться об уменьшении ставки — предложить застраховать арендное жилье за свой счет (страховка поможет получить компенсацию, если с квартирой что-то случится). Таким образом вы не только освободите владельца жилья от лишних трат и хлопот, но еще и покажете себя как благонадежный квартиросъемщик.

Как нужно торговаться

Для начала стоит подготовить аргументы, которые помогут убедить собственника уменьшить арендную плату. Чем они весомее, тем больше шансов добиться желаемого. При этом в ходе диалога ни в коем случае не нужно требовать снизить ставку и указывать на возможные недостатки в грубой форме. К торгу следует подходить с позиции пользы как для себя, так и для владельца жилья. Аренда квартиры — это сотрудничество, и гораздо эффективнее, если оно взаимовыгодное.

Подобрать квартиру для аренды>>

Наталья Савкина отмечает, что поручить переговоры всегда можно риелтору: он в том числе сделает аналитику базы города о средней цены аренды, подготовит страховку и отработает с собственником момент уменьшения ставки за счет качественного подбора нанимателей.

Читайте также: Арендная плата: как определить и выставить адекватную стоимость аренды квартиры

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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