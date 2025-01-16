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Около 100 млн выписок из ЕГРН заказали москвичи в 2024 году

Дата публикации: 16 янв 2025
Около 100 млн выписок из ЕГРН заказали москвичи в 2024 году

Москвичи оформили более 98 млн выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в прошлом году. Это на 17% больше, чем в 2023-м. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

«В прошлом году мы достигли рекордных показателей по выдаче сведений из ЕГРН, превысив показатели 2023 года на 17%. Предоставить почти 100 млн сведений удалось благодаря популярности электронного формата предоставления услуг Росреестра и Роскадастра, доля которого составила 99,8% от общего объема», — цитирует пресс-служба директора филиала «Роскадастра» по Москве Елену Спиридонову.

Для получения справки без персональных данных достаточно заказать экспресс-выписку онлайн, которая формируется почти моментально, отметили в ведомстве.

Чаще всего в 2024 году заказывали выписки о правах отдельного лица (более 79 млн сведений), об объекте недвижимости (15,1 млн), о переходе прав на недвижимость (1,6 млн).

В Росреестре напомнили, что личные данные собственников защищены от посторонних людей. Чтобы сведения стали доступными в реестре недвижимости, владельцу жилья нужно подать соответствующее заявление. Сделать это можно в центрах госуслуг «Мои документы» или в электронной форме через личный кабинет на сайте Росреестра. При желании закрыть такую информацию схема действий та же.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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