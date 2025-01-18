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Новости
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Россияне стали чаще сдавать квартиры под хранение вещей

Дата публикации: 18 янв 2025
Россияне стали чаще сдавать квартиры под хранение вещей

Количество квартир, которые сдаются под хранение вещей, выросло почти вдвое за 2024 год в крупных городах России. Но их доля на рынке всё ещё остаётся небольшой — 1,5-2%.

В большинстве случаев это квартиры с ещё не начатым ремонтом. Сдают их, как правило, те, кто не рассчитал бюджет на ремонтные работы или купил недвижимость в ипотеку и за счёт сдачи в аренду перекрывает часть кредитных платежей, копит на обустройство квартиры, рассказала агентству ТАСС руководитель департамента ремонтов квартир и домов федеральной компании «Этажи» Анастасия Голова.

«Такие квартиры часто снимают пусть не только под полноценные склады, но под хранение каких-либо вещей. Использование под реальный склад, особенно квартир, находящихся не на первых этажах, проблематично. Есть случаи, когда сдают тем, кто может сделать ремонт частично в счёт арендных платежей», — пояснила Голова.

Ставки на аренду таких квартир зачастую в 2 — 3 раза ниже, чем на съём квартир с качественным ремонтом.

Аренда недвижимости
Новости
Недвижимость
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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Комментарии2
А
Александр П.
20 янв 2025

Только недавно, примерно с месяц назад, я хотел сдать квартиру соседу для хранения вещей, но посидев в интернете и изучив вопрос я понял что жилые помещения можно сдавать только для проживания в них, а под склад сдавать нельзя. Уточните законодательную информацию, как можно сдать жилое помещение под склад или хранение вещей?!

Домклик
22 янв 2025

Александр П.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. Рекомендуем обратиться с этим вопросом напрямую к юристам.

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