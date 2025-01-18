Россияне стали чаще сдавать квартиры под хранение вещей
Количество квартир, которые сдаются под хранение вещей, выросло почти вдвое за 2024 год в крупных городах России. Но их доля на рынке всё ещё остаётся небольшой — 1,5-2%.
В большинстве случаев это квартиры с ещё не начатым ремонтом. Сдают их, как правило, те, кто не рассчитал бюджет на ремонтные работы или купил недвижимость в ипотеку и за счёт сдачи в аренду перекрывает часть кредитных платежей, копит на обустройство квартиры, рассказала агентству ТАСС руководитель департамента ремонтов квартир и домов федеральной компании «Этажи» Анастасия Голова.
«Такие квартиры часто снимают пусть не только под полноценные склады, но под хранение каких-либо вещей. Использование под реальный склад, особенно квартир, находящихся не на первых этажах, проблематично. Есть случаи, когда сдают тем, кто может сделать ремонт частично в счёт арендных платежей», — пояснила Голова.
Ставки на аренду таких квартир зачастую в 2 — 3 раза ниже, чем на съём квартир с качественным ремонтом.
Только недавно, примерно с месяц назад, я хотел сдать квартиру соседу для хранения вещей, но посидев в интернете и изучив вопрос я понял что жилые помещения можно сдавать только для проживания в них, а под склад сдавать нельзя. Уточните законодательную информацию, как можно сдать жилое помещение под склад или хранение вещей?!
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