В России начали выплачивать остатки маткапитала
Социальный фонд России перечислил неиспользованные средства материнского капитала 60 тыс. семей. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Закон, разрешающий получить остаток маткапитала, если его размер не превышает 10 тыс. руб., президент Владимир Путин подписал в августе. В начале этой недели правительство утвердило правила предоставления выплаты. Тогда же, 16 сентября, СФР начал принимать на нее заявления. Подать их можно в том числе на портале госуслуг и через МФЦ.
В пресс-службе напомнили, что в заявлении нужно указать реквизиты банковского счета для зачисления денег. Сумму остатка на сертификате вписывать не требуется, поскольку эти данные есть у фонда. Специалисты рассматривают заявку в течение 10 рабочих дней и перечисляют деньги за пять рабочих дней.
«Несмотря на то, что установленные сроки на рассмотрение заявления составляют 10 рабочих дней, большинству обратившихся родителей средства уже одобрены и направлены. На данный момент Социальный фонд назначил выплату 60 тыс. семей, родители уже получают свои денежные средства», — приводит пресс-служба слова главы СФР Сергея Чиркова.
Размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году составляет 630,4 тыс. руб., на второго — 833 тыс. руб., если семья не получала выплату на первого, и 202,6 тыс. руб., если оформляла ее.
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