Аналитики Домклик выяснили, какую недвижимость люди покупают в ипотеку по материнскому капиталу
К Международному дню защиты детей Аналитический центр Домклик рассмотрел ипотечные сделки Сбера в 2024 году и выяснил, как часто россияне используют материнский капитал для погашения ипотеки. Также эксперты определили, какую недвижимость приобретают заемщики Сбера на субсидию и какие регионы лидируют по частоте вложения маткапитала в ипотеку.
Доля сделок с использованием маткапитала
В этом году россияне продолжают активно использовать средства материнского капитала для приобретения недвижимости в ипотеку. Данные Сбербанка показывают, что в январе-мае 2024 года покупатели недвижимости заключили более 42 тысяч сделок с использованием маткапитала, то есть примерно 16,7% от всех выдач ипотеки Сбера. Аналитики Домклик добавляют, что процент таких сделок стабилен: в аналогичный период 2023 года доля сделок была примерно такой же — 17,3%.
В 2024 году средства материнского капитала тратятся преимущественно на приобретение вторичной недвижимости: доля в общем количестве сделок c использованием маткапитала – около 60%. Остальные сделки заключаются в основном на первичном рынке. Доля ИЖС и загородного жилья относительно мала.
Средства маткапитала широко используются и при участии в льготных ипотечных программах, что особенно актуально в текущих рыночных условиях. Особенно востребована «Семейная ипотека»: этом году около 43% сделок с использованием маткапитала заключаются по этой программе. На долю остальных льготных программ приходится около 8%.
С первого февраля 2024 года размер выплаты на первого ребенка составляет 630,4 тыс. руб., на второго и последующих детей — 833 тыс. руб. Если ранее семья получала выплату на первенца, то выплата составит 203 тыс. руб.
Регионы с самой высокой долей сделок с материнским капиталом
По данным аналитиков Домклик, в 2024 году наиболее высокая частота вложения маткапитала в ипотеку отмечена в следующих регионах:
- Ленинградская область. Доля ипотечных сделок Сбера с использованием средств материнского капитала – 37,3%.
- Республика Адыгея – 29,7%.
- Кабардино-Балкарская Республика – 28,8%.
- Брянская область – 27,5%.
- Тамбовская область – 27,4%.
Высокий процент сделок с использованием средств материнского капитала в регионах, расположенных на юге страны, объясняется по большей мере количеством многодетных семей и относительно невысокими доходами населения. Так, по статистике выдач Сбера, в 2024 году Кабардино-Балкарская Республика лидирует (входит в топ-3) по доле многодетных заемщиков. Процент заемщиков с тремя и более детьми в общем числе заемщиков по региону составляет около 5%, при том, что средний показатель по стране – около 1%. При этом медианный доход заемщика – около 63 тыс. руб. (по стране – 105 тыс. руб).
В лидеры по использованию материнского капитала для улучшения жилищных условий также вошли регионы ЦФО: Брянская, Тамбовская. Высокая степень востребованности субсидии объясняется также относительно невысоким уровнем доходов населения: в выделенных субъектах медианный доход заемщика также ниже (до 74 тыс. руб.), чем по стране.
Эксперты Домклик отмечают, что по этой же причине и в других субъектах Центрального федерального округа процент выдач с использованием средств материнского капитала довольно высок (за исключением столичного региона). Так, в Курской, Смоленской, Орловской, Ивановской, Липецкой, Белгородской, Калужской областях процент выдач с использованием маткапитала лежит в диапазоне 22-27%.