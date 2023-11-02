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Новости
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«Отцовский» капитал за третьего ребенка предложили выплачивать в России

Дата публикации: 02 нояб 2023
«Отцовский» капитал за третьего ребенка предложили выплачивать в России

В РФ предлагают ввести «отцовский», или «многодетный», капитал — за рождение или усыновление третьего ребенка. Об этом пишут Известия со ссылкой на доклад комиссии Общественной палаты по демографии, защиты детей и традиционных ценностей.

Как указано в отчете, необходимо сделать упор на увеличение рождаемости. В связи с этим Общественная палата предлагает ввести «отцовский» или «многодетный» капитал в 1 млн рублей, который будет выплачиваться при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Такую единовременную помощь планируется предоставить в дополнение к существующему маткапиталу.

Пилотный проект по реализации похожей практики уже запущен в Приморском крае, где при рождении третьего или последующих детей в 2023–2025 годах родителям выделяют 1 млн рублей для погашения ипотеки на жильё.

Среди других мер рассматривается расширение использования средств маткапитала для многодетных семей. Например, на ежемесячные выплаты на детей до 18 лет в размере прожиточного минимума на ребенка.

Сейчас отцы также могут получать материнский капитал, если в одиночку воспитывают двух и более детей, рождённых после 1 января 2007 года и с гражданством РФ. Но только в случае смерти их матери — не гражданки страны.

Читайте также: Как получить региональный материнский капитал

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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