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Маткапитал может вырасти до 1 млн рублей к 2026 году

Дата публикации: 15 нояб 2023
Маткапитал может вырасти до 1 млн рублей к 2026 году

В России материнский капитал ежегодно повышается в размере инфляции. Так, в 2024 году выплата будет увеличена до 631 тыс. рублей на первого ребенка. К 2026 году, по предварительным прогнозам, сумма может превысить 1 млн рублей. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Маткапитал, в соответствии с российским законодательством, повышается ежегодно на процент реального уровня инфляции. То есть, это не просто процент повышения цен на квартиры, а рост цен на товары, услуги по данным Росстата. Так, с 1 февраля 2024 года он будет увеличен до почти 631 тыс. рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тыс. на второго ребенка», — пояснила она «Ленте.ру».

По ее словам, выплата в 2026 году может превысить 1 млн рублей. При этом депутат напомнила, что многодетные семьи могут погасить ипотечный кредит на сумму 450 тыс. рублей. Бессараб предположила, что эту выплату можно было бы увеличить.

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Материнский капитал
Новости
События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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