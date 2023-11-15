Маткапитал может вырасти до 1 млн рублей к 2026 году
В России материнский капитал ежегодно повышается в размере инфляции. Так, в 2024 году выплата будет увеличена до 631 тыс. рублей на первого ребенка. К 2026 году, по предварительным прогнозам, сумма может превысить 1 млн рублей. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«Маткапитал, в соответствии с российским законодательством, повышается ежегодно на процент реального уровня инфляции. То есть, это не просто процент повышения цен на квартиры, а рост цен на товары, услуги по данным Росстата. Так, с 1 февраля 2024 года он будет увеличен до почти 631 тыс. рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тыс. на второго ребенка», — пояснила она «Ленте.ру».
По ее словам, выплата в 2026 году может превысить 1 млн рублей. При этом депутат напомнила, что многодетные семьи могут погасить ипотечный кредит на сумму 450 тыс. рублей. Бессараб предположила, что эту выплату можно было бы увеличить.