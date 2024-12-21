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Новости
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Семьи в России досрочно получат детские пособия и выплаты перед Новым годом

Дата публикации: 21 дек 2024
Семьи в России досрочно получат детские пособия и выплаты перед Новым годом

Российские семьи досрочно получат детские пособия в связи с приближающимися новогодними праздниками. Обычно их начисляют в начале января, сообщили в пресс-службе Социального фонда России (СФР).

25 декабря родители получат следующие выплаты за декабрь:

  • единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;
  • ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;
  • ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Зачисление средств 25 декабря коснется семей, которые выбрали безналичное получение через банк. Если пособие доставляет почта, выплата пройдет в январе и продлится до 25-го числа по графику работы отделений Почты России в каждом регионе.

«До 25 декабря включительно семьи получат и другие детские пособия. В частности, ежемесячную выплату из материнского капитала на ребенка до 3 лет, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое выплачивается одному из родителей (или бабушке, дедушке, другому родственнику, опекуну), находящемуся в отпуске по уходу за ребенком», — отметили в Социальном фонде.

Там напомнили, что для удобства родителей большинство детских пособий за прошедший месяц поступает через банк каждое 3-е число месяца, а ежемесячная выплата из средств материнского капитала каждое 5-е число.

«В тех случаях, когда дни выплаты приходятся на праздники и выходные, фонд заранее перечисляет средства. Если родители получают детские пособия через Почту России, доставка идет с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения. Отметим, что некоторые регионы устанавливают собственные пособия семьям с детьми в соответствии с местным законодательством. Оформлением таких мер поддержки занимаются отделы социальной защиты населения. Они выплачивают пособия по своему графику, который отличается от выплатных дат Социального фонда», — подчеркнули в СФР.

Материнский капитал
Новости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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Комментарии2
Д
Дмитрий К.
4 дня назад

Значит в Январе выплаты не будет?

Домклик
2 дня назад

Дмитрий К.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить напрямую в СФР.

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