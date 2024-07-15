Поправки о выплате остатка маткапитала внесли в Госдуму
Поправки, которые дают возможность получить неиспользованную часть материнского капитала, если она не превышает 10 тыс. руб., внесли в Госдуму. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по труду Ярослав Нилов.
На прошлой неделе с таким предложением выступил президент России Владимир Путин. По его словам, правительство уже обсуждает проблему с использованием оставшейся части выплаты.
«Поправки родились в результате поручения президента РФ, социальные поправки, касаются средств маткапитала, которые будут в денежном виде выплачиваться. Поправки были внесены группой депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным, также подписался первый заместитель Володина Александр Жуков, вице-спикер ГД Анна Кузнецова и члены комитета ГД по труду», — сказал он «РИА Новости».
По словам Нилова, Госдума может принять поправки 23 июля.
- Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2024 году
- Материнский капитал при строительстве дома
- Как получить региональный материнский капитал
Вы можете оставить первый.