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Поправки о выплате остатка маткапитала внесли в Госдуму

Дата публикации: 15 июл 2024
Поправки о выплате остатка маткапитала внесли в Госдуму

Поправки, которые дают возможность получить неиспользованную часть материнского капитала, если она не превышает 10 тыс. руб., внесли в Госдуму. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по труду Ярослав Нилов.

На прошлой неделе с таким предложением выступил президент России Владимир Путин. По его словам, правительство уже обсуждает проблему с использованием оставшейся части выплаты.

«Поправки родились в результате поручения президента РФ, социальные поправки, касаются средств маткапитала, которые будут в денежном виде выплачиваться. Поправки были внесены группой депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным, также подписался первый заместитель Володина Александр Жуков, вице-спикер ГД Анна Кузнецова и члены комитета ГД по труду», — сказал он «РИА Новости».

По словам Нилова, Госдума может принять поправки 23 июля.

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Материнский капитал
Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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