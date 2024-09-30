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Размер материнского капитала увеличат до 893 тысяч рублей в 2025 году

Новости
30 сен 2024
10K
Размер материнского капитала увеличат до 893 тысяч рублей в 2025 году

Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля 2025 года на 7,3%. В результате сумма маткапитала составит более 676 тыс. руб. на первого ребенка и более 893 тыс. руб. на второго, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Соцфонда.

Размер индексации выплаты определили исходя из инфляции за предыдущий год. В 2025 году — 7,3%, в 2026 году — 4,5%, в 2027 году — 4%.

Так, сумма материнского капитала на первого ребенка составит:

  • в 2025 году — 676 тыс. 398,58 руб.
  • в 2026 году — 706 тыс. 836,52 руб.
  • в 2027 году — 735 тыс. 109,98 руб.

На второго или последующих детей:

  • В 2025 году — 893 тыс. 835,55 руб.
  • в 2026 году — 934 тыс. 058,15 руб.
  • в 2027 году — 971 тыс. 420,48 руб.

Напомним, что материнский капитал можно использовать на покупку и строительство жилья, на первоначальный взнос и погашение ипотеки.

Также в 2025 году будет увеличен максимальный размер пособия по беременности и родам — до 794 000₽ за 140 дней.

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Материнский капитал
Новости
Комментарии14
М
Мария К.
15 окт 2024

кто-то сталкивался с выходом в декрет в конце декабря? что можно сделать что бы выйти в декрет в январе следующего года?

Домклик
16 окт 2024

Мария К.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не оказывает подобных консультаций. Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться напрямую в СФР.

П
Пользователь
08 окт 2024

Что бы поднять демографию, и обеспечить молодёжь жильём, не превращая их жизнь в пожизненную кабалу, неплохо бы сумму маткапитала приравнять к сумме первоначального взноса, который увеличили до 20%. Или же начать строить жилье для сдачи в найм от государства, как было в Союзе. Что бы каждой молодой семье давали ключи от квартиры, при желании с последующим правом выкупа.

Домклик
09 окт 2024

Пользовательздравствуйте. Спасибо, что поделились своим мнением.

С
Сафия Т.
08 окт 2024

Здравствуйте, скажите пожалуйста если уже получала мат капитал за двух детей, а на третьего ребенка могу получить мат капитал?

Домклик
09 окт 2024

Сафия Т.здравствуйте! Получить маткапитал не получится, так как право на господдержку было полностью реализовано вами ранее.

В
Валерия Р.
07 окт 2024

Будет ли в 2025 году проиндексирован неиспользованный в 2024 году мат капитал?

Домклик
09 окт 2024

Валерия Р.здравствуйте. Обычно сумма сертификата или его неиспользованной части индексируется тоже, но как будет в 2025 году рекомендуем уточнить в СФР.

Р
Раина А.
05 окт 2024

Здравствуйте. Если маткапитал был полностью использован до рождения второго ребенка , то после рождения выдают новый ?

Домклик
08 окт 2024

Раина А.здравствуйте! Об этом можно подробнее почитать в нашей статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/materinskij-kapital-na-uluchshenie-zhilishhnyh-uslovij-v-2021-godu

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