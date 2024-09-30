Размер материнского капитала увеличат до 893 тысяч рублей в 2025 году
Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля 2025 года на 7,3%. В результате сумма маткапитала составит более 676 тыс. руб. на первого ребенка и более 893 тыс. руб. на второго, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Соцфонда.
Размер индексации выплаты определили исходя из инфляции за предыдущий год. В 2025 году — 7,3%, в 2026 году — 4,5%, в 2027 году — 4%.
Так, сумма материнского капитала на первого ребенка составит:
- в 2025 году — 676 тыс. 398,58 руб.
- в 2026 году — 706 тыс. 836,52 руб.
- в 2027 году — 735 тыс. 109,98 руб.
На второго или последующих детей:
- В 2025 году — 893 тыс. 835,55 руб.
- в 2026 году — 934 тыс. 058,15 руб.
- в 2027 году — 971 тыс. 420,48 руб.
Напомним, что материнский капитал можно использовать на покупку и строительство жилья, на первоначальный взнос и погашение ипотеки.
Также в 2025 году будет увеличен максимальный размер пособия по беременности и родам — до 794 000₽ за 140 дней.
Как подать заявление на перечисление маткапитала самостоятельно и через Домклик
кто-то сталкивался с выходом в декрет в конце декабря? что можно сделать что бы выйти в декрет в январе следующего года?
Мария К.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не оказывает подобных консультаций. Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться напрямую в СФР.
Что бы поднять демографию, и обеспечить молодёжь жильём, не превращая их жизнь в пожизненную кабалу, неплохо бы сумму маткапитала приравнять к сумме первоначального взноса, который увеличили до 20%. Или же начать строить жилье для сдачи в найм от государства, как было в Союзе. Что бы каждой молодой семье давали ключи от квартиры, при желании с последующим правом выкупа.
Пользовательздравствуйте. Спасибо, что поделились своим мнением.
Здравствуйте, скажите пожалуйста если уже получала мат капитал за двух детей, а на третьего ребенка могу получить мат капитал?
Сафия Т.здравствуйте! Получить маткапитал не получится, так как право на господдержку было полностью реализовано вами ранее.
Будет ли в 2025 году проиндексирован неиспользованный в 2024 году мат капитал?
Валерия Р.здравствуйте. Обычно сумма сертификата или его неиспользованной части индексируется тоже, но как будет в 2025 году рекомендуем уточнить в СФР.
Здравствуйте. Если маткапитал был полностью использован до рождения второго ребенка , то после рождения выдают новый ?
Раина А.здравствуйте! Об этом можно подробнее почитать в нашей статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/materinskij-kapital-na-uluchshenie-zhilishhnyh-uslovij-v-2021-godu