В Нижегородской области введут зарплату для родителей
Жители Нижегородской области с 1 июля 2025 года будут получать доплату к материнскому капиталу. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Он заявил, что воспитание детей — ответственная работа, и за профессию «родитель» будут платить.
«За первого ребенка это будет 1 млн руб. с учетом федерального материнского капитала и возможностей получения этих выплат в течение трех лет ежемесячно в размере 10 тыс. руб.», — сказал Никитин в ходе подведения итогов Года семьи.
Получается, 676 тыс. руб. составит федеральная выплата и 360 тыс. руб. — региональная.
За второго ребенка общая выплата также будет равна 1 млн руб., за минусом федерального маткапитала 500 тыс. руб. можно получить разово, а оставшиеся — по 20 тыс. руб. в месяц.
Согласно презентации к выступлению губернатора, за третьего и последующих детей 1 млн руб. будут платить полностью за счет регионального бюджета. Так, семьи, в которых родился третий ребенок, смогут получить сертификат на 700 тыс. руб., а остаток — в виде зарплаты в размере 30 тыс. руб. За четвертого и последующих — сертификат на всю сумму сразу.
Как получить региональный материнский капитал
Вы можете оставить первый.