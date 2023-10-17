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Новости
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Около 9 млн семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала

Дата публикации: 17 окт 2023
Около 9 млн семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала

В России 8,8 млн семей (76%) направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий за все время действия программы. Об этом сообщил директор департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Андрей Галкин.

При этом свыше 13,5 млн семей получили сертификаты за все время и 7,6 млн в полном объёме распорядились средствами маткапитала.

По словам Галкина, по-прежнему много граждан тратят маткапитал на жилье. Впрочем, показатель за 2023 год оказался ниже в сравнении с предыдущим годом: 512 тыс. семей — 47% против 841,5 тыс. семей — 52% соответственно.

«За время реализации в целом материнского семейного капитала у нас 1,8 миллиона семей воспользовались — это 16% по направлению образование, потратили деньги на образование детей», — добавил он.

Ранее Домклик писал, что в России хотят ужесточить покупку жилья с помощью маткапитала.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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