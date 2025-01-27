Маткапитал на первого ребенка вырастет до 690 тыс. рублей
Материнский капитал, а также ряд других социальных выплат, пособий и компенсаций увеличат в России на 9,5% с 1 февраля 2025 года. Такое постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Среди индексируемых пособий — ежемесячные денежные выплаты, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда, люди с инвалидностью всех трех групп», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Также, например, увеличится единовременное пособие при рождении ребенка — до 26,9 тыс. руб.
А размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 690,3 тыс. руб. (с 630 тыс. руб.), на второго — до 912,2 тыс. (с 833 тыс. руб.), если семья ранее не получала выплату, и до 221,9 тыс. руб. (с 202 тыс. руб.), если оформляла ее. Если семья уже потратила часть денег маткапитала, то проиндексируют только этот остаток.
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