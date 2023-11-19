Сколько «квадратов» жилья можно купить на маткапитал в 2023 году
Больше всего квадратных метров жилья на вторичном рынке оплатить маткапиталом в 2023 году можно в Волгограде — 6,4 «квадрата». При этом в прошлом году сертификата хватило бы на 7,2 «квадрата» в мегаполисе. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Домклик среди российских городов-миллионников.
На втором месте располагается Челябинск, где можно приобрести 6,3 кв. м жилья, что на 26% меньше показателя 2022 года — 8,5 кв. м. Замыкает тройку Воронеж, где соотношение почти не изменилось: 6 «квадратов» в текущем году против 6,1 — в прошлом.
Самое низкое значение емкости маткапитала наблюдается в Москве — выплаты хватит всего на 1,9 «квадрата», а в Санкт-Петербурге и Казани господдержка обеспечит 2,8 и 3,8 кв. м соответственно. Что касается остальных городов-миллионников, то в основном материнского капитала там хватит на 4-6 «квадратов».
Ранее Домклик писал, что маткапитал на первого ребенка в 2024 году повысят до 631 тыс. рублей. Кроме того, учитывая темпы индексации, к 2026 году выплата может превысить 1 млн рублей.