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Новости
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Возраст получения маткапитала в России могут ограничить

Дата публикации: 26 окт 2023
Возраст получения маткапитала в России могут ограничить

В России хотят ограничить выдачу материнского капитала на первенца возрастом матери — до 25-30 лет, или сделать акцент на помощи при рождении второго ребенка. Такие поправки предложили депутаты Госдумы, передают Известия.

«В последние годы суммарный коэффициент рождаемости значительно снизился. И, напротив, при введении материнского капитала только на второго ребенка суммарный коэффициент рождаемости с 2006 по 2013 год вырос с 1,3 до 1,7–1,8», — отметили парламентарии.

В отзыве правительства на инициативу указано, что комплексный подход планируется пересмотреть в 2026 году при продлении программы.

Кроме того, в кабмине подчеркнули, что при принятии решения необходимо учитывать складывающиеся демографические вызовы и полученный эффект от программы.

По мнению девелопера жилого кластера RDD Владимира Щекина, ограничение возраста матери для получения маткапитала станет ошибкой. С ним согласен профессор кафедры социологии семьи и демографии МГУ Александр Синельников, который уточнил, что многие женщины сегодня рожают после 30 лет.

«Если жизненные обстоятельства вынудили женщину первый раз рожать после 30 или даже после 40 лет, это не должно становиться основанием для отсутствия материальной поддержки», — добавляет управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее Домклик писал, что маткапитал на первого ребенка в 2024 году повысят до 631 тыс. рублей.

Читайте также: Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2023 году

Материнский капитал
Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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