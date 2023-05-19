Где повысились цены на вторичку, кому государство поможет накопить на ипотеку, на какие скидки готовы идти продавцы квартир — главное за неделю
- В правительстве России предложили субсидировать аренду жилья, чтобы помочь накопить на ипотеку
- Закон об освобождении семей от уплаты НДФЛ с продажи земли принят в России
- Где выросли цены на вторичку в апреле 2023 года
- Пострадавших дольщиков в России освободили от уплаты налога с региональных компенсаций
- Домклик выяснил, на сколько продавцы квартир готовы снижать цены
- Как изменились цены на новостройки в апреле 2023 года
- Полезные статьи и инструкции этой недели
1. В правительстве России предложили субсидировать аренду жилья, чтобы помочь накопить на ипотеку
Минстрой России предложил разработать программу, в рамках которой молодые жители страны будут получать субсидии на аренду жилья для накопления первого взноса на ипотеку. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин.
Средний размер субсидии может составить 18 тыс. руб., а компенсации — до 75% фактической арендной стоимости, но не более 1 МРОТ по региону.
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2. Закон об освобождении семей от уплаты НДФЛ с продажи земли принят в России
Российским семьям с двумя детьми и более больше не нужно платить НДФЛ с продажи земли и хозяйственных построек на ней, если вырученные средства пойдут на улучшение жилищных условий. Такой закон принят Госдумой.
Раньше закон не предусматривал, что при продаже дома вместе с ним продаётся земельный участок с хозяйственными постройками, из-за чего деньги с продажи дома освобождались от НДФЛ, а с продажи земельного участка и построек — нет. Получалось так, что налог на доход от продажи земельного участка был внушительный, и часто деньги с реализации дома шли на его погашение.
Поддержка начнёт распространяться на доходы, полученные начиная с налогового периода 2023 года.
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3. Где выросли цены на вторичку в апреле 2023 года
Цены на вторичное жильё в России в апреле выросли на 1,7% и достигли 81 тыс. рублей за кв. м, выяснили аналитики Домклик.
Так, стоимость квартир на вторичном рынке в Московской области, Москве, Тюменской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге в апреле выросла на 2,5%.
При этом в некоторых других регионах цены выросли существенно. Так, в Свердловской и Омской областях, в Красноярском крае цена за кв. м увеличилась на 11,1%, 5,1% и 5% соответственно. А вот в Самарской, Тюменской и Нижегородской областях за апрель цены, наоборот, незначительно, но снизились — на 2,7%, 2,5% и 1,1% соответственно.
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4. Пострадавших дольщиков в России освободили от уплаты налога с региональных компенсаций
В России принят закон, который освобождает дольщиков от уплаты НДФЛ с региональных компенсаций — выплат, полученных в соответствии с законами субъектов при банкротстве застройщиков.
Раньше налогообложению не подлежали только доходы, полученные гражданами за счёт имущества федерального Фонда развития территорий. Теперь купившим квартиру в проблемной новостройке не нужно платить НДФЛ с возмещения, полученного от региона.
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5. Домклик выяснил, на сколько продавцы квартир готовы снижать цены
Средний размер скидки, которую готовы предоставить продавцы квартир на вторичном рынке России в апреле, составил 1%. Сейчас продавцы готовы идти на уступки реже, чем в октябре 2022 года — январе 2023 года, выяснили аналитики Домклик.
Самые большие скидки среди крупнейших и лидирующих по количеству ипотечных выдач регионов наблюдаются в Тюменской — 2,4%, Воронежской — 2% областях и Краснодарском крае — 2%. Здесь размер уступки превышает среднее значение по стране более, чем в 2 раза. В Москве величина скидки в процессе сделки тоже высокая — 1,7%.
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6. Как изменились цены на новостройки в апреле 2023 года
Стоимость кв. м в новостройке в России увеличилась на 2,3% в апреле по отношению к марту и теперь составляет 116 тыс. рублей, выяснили аналитики Домклик.
В большинстве крупнейших регионов изменение цен не превышает 2–3%.
Больше всего жильё в новостройках подорожало в Ростовской — на 3,4%, Нижегородской — на 2,9% и Тюменской — на 2,2% областях. В Москве цены выросли на 0,7%.
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