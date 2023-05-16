Домклик выяснил, как в апреле 2023 изменились цены на новостройки
Эксперты Аналитического центра Домклик рассмотрели динамику изменения стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья и выяснили, как в апреле 2023 года изменились цены на новостройки.
Цена за квадрат рассчитана для крупнейших субъектов РФ, а также для регионов, лидирующих по количеству выдач ипотеки Сбера в апреле 2023 года.
Устойчивый спрос на ипотеку и на первичное жилье, в частности, привел к закономерной стабилизации цен. По мнению экспертов, пока процесс поиска нового равновесного уровня продолжается: согласно данным Сбербанка о заключенных ипотечных сделках, в апреле средняя стоимость квадратного метра по стране увеличилась на 2,3% (по отношению к марту) и теперь составляет 116 тыс. рублей.
В большинстве крупнейших регионов изменение цен не превышает 2–3%.
В столице цены выросли на 0,7%, а больше всего жильё в новостройках подорожало в Ростовской (+3,4%), Нижегородской (+2,9%) и Тюменской (+2,2%) областях.
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.
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