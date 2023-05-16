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Домклик выяснил, как в апреле 2023 изменились цены на новостройки

Дата публикации: 16 мая 2023
Домклик выяснил, как в апреле 2023 изменились цены на новостройки

Эксперты Аналитического центра Домклик рассмотрели динамику изменения стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья и выяснили, как в апреле 2023 года изменились цены на новостройки.

Цена за квадрат рассчитана для крупнейших субъектов РФ, а также для регионов, лидирующих по количеству выдач ипотеки Сбера в апреле 2023 года.

Первичный рынок. Медианная стоимость кв. м (отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади) по ипотечным сделкам в апреле 2023 года. Изменение по отношению к стоимости за предыдущий месяц обозначено цифрами у основания столбцов (%). В исследовании рассмотрены регионы, которые включают в себя города с населением более миллиона человек, а также регионы, лидирующие по количеству выдач ипотеки Сбера в апреле 2023 года (входят в топ-10).
Первичный рынок. Медианная стоимость кв. м (отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади) по ипотечным сделкам в апреле 2023 года. Изменение по отношению к стоимости за предыдущий месяц обозначено цифрами у основания столбцов (%). В исследовании рассмотрены регионы, которые включают в себя города с населением более миллиона человек, а также регионы, лидирующие по количеству выдач ипотеки Сбера в апреле 2023 года (входят в топ-10).

Устойчивый спрос на ипотеку и на первичное жилье, в частности, привел к закономерной стабилизации цен. По мнению экспертов, пока процесс поиска нового равновесного уровня продолжается: согласно данным Сбербанка о заключенных ипотечных сделках, в апреле средняя стоимость квадратного метра по стране увеличилась на 2,3% (по отношению к марту) и теперь составляет 116 тыс. рублей.

В большинстве крупнейших регионов изменение цен не превышает 2–3%.

В столице цены выросли на 0,7%, а больше всего жильё в новостройках подорожало в Ростовской (+3,4%), Нижегородской (+2,9%) и Тюменской (+2,2%) областях.

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

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Аналитика Домклик
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Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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