Эксперты рассказали об особенностях сделок с нотариальной доверенностью при покупке и продаже недвижимости

Есть ли какие-то специальные условия по доверенностям в сделках с использованием сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов

В прямом эфире «Час юриста на Домклик PRO» эксперты в сфере недвижимости обсудили важные особенности сделок с недвижимостью с нотариальной доверенностью, в том числе и в ипотечных сделках СберБанка. Рассказываем о главных нюансах.

Эксперты

Ирина Аникеева Нотариус Щелковского нотариального округа Московской области

Юлия Шейгас Руководитель направления в Домклик

Какие бывают доверенности

Ирина А.: Если речь идет о доверенности на распоряжение недвижимостью, то такая доверенность должна быть нотариально удостоверена. Это можно сделать у любого нотариуса.

Часто мы слышим про «генеральную доверенность». Вообще такого понятия юридически не существует. То, что называют «генеральной доверенностью», это доверенность, которая предполагает управление и распоряжение всем комплексом имущественных прав с недвижимостью. По этой доверенности можно осуществить любые действия, связанные с отчуждением, приобретением имущества, с залогом имущества, с получением кредитных средств.

Она накладывает очень серьезную ответственность как на доверителя, так и на лицо, которому передаются эти полномочия. Поэтому надо очень серьезно подойти к выбору поверенного, который не будет использовать свои полномочия против ваших интересов.

Если нет необходимости выдавать доверенность на распоряжение всем своим имуществом, имеет смысл выдать доверенность на строго определенные полномочия: на сбор документов для отчуждения имущества, на регистрацию перехода права, в то время как удостоверять сделку и получать денежные средства вы будете сами.

Какие доверенности принимает СберБанк

Юлия Ш.: СберБанк в соответствии с законодательством работает и с доверенностями, которые выданы на распоряжение всем имуществом, и с точечными доверенностями.

Более того, мы работаем и с доверенностями, которые были выданы на территории Российской Федерации, и с консульскими доверенностями. В первом случае потребуется меньше времени на сделку. Сделки с консульскими доверенностями требуют дополнительного времени на проверку.

Если говорить о доверенностях, выданных и удостоверенных нотариусами, в них обязательно должна содержаться конкретная информация, на что выдана доверенность. Это проверяется банком. Если доверенность выдается, предположим, на подписание кредитной документации или договора поручительства — эти полномочия должны быть прописаны в доверенности. Если в доверенности этого нет, и отсутствует фраза о том, что гражданин доверяет полное распоряжение всем своим имуществом, банк такую доверенность попросит переделать.

Нам важно, чтобы со стороны покупателя в доверенности были указаны полномочия на заключение кредитного договора, адрес приобретаемого объекта недвижимости, сумма кредита, процентная ставка, если это возможно, и так далее.

Со стороны продавца мы проверяем, что он дает полномочия на продажу конкретного объекта недвижимости, а не, допустим, двух своих других квартир, которые не участвуют в сделке. Также со стороны продавца доверенность должна содержать однозначный посыл о том, что он дает право на продажу конкретного объекта недвижимости, и, если это необходимо, на представление его интересов в органах Росреестра.

Есть ли какие-то специальные условия по доверенностям в сделках с использованием сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов

Юлия Ш.: Что касается СБР, в доверенности должно быть прописано, кто получает деньги: получателем может быть только лично продавец.

❗️Договор-оферту на оказание услуги сервиса безопасных расчётов могут подписывать только продавец и покупатель.

Ирина А.: Если речь идет о доверенности для сделки с электронной регистрацией, то не забывайте, что после нотариального удостоверения доверенности ее необходимо преобразовать в электронную форму, сделать тождественность и уже электронный документ направить в банк.

Как удостоверить доверенность в другой стране

Ирина А.: Если это государство стран СНГ, то действует упрощенный порядок. Все страны СНГ — участники Минской конвенции 1994 года, и в соответствии с этим любые документы, исходящие из этих стран, не требуют ни легализации, ни упрощенной формы легализации.

Отсутствуют любые формальности, связанные с подтверждением данного официального документа, в том числе и доверенности. Единственное, если доверенность удостоверена на иностранном языке, то ее перевод должен быть нотариально заверен в России. Но, как правило, если эта доверенность из страны СНГ и предназначена для действия в РФ, она совершается тоже на русском языке.

Если гражданин находится в дальнем зарубежье, есть два варианта. Первый — обратиться в консульское учреждение и удостоверить доверенность там. В этом случае доверенность будет удостоверена на русском языке и будет соответствовать всем требованиям российского законодательства, Кроме того, к доверенностям, удостоверенным в консульствах, применяются все те же требования закона как и к доверенностям, удостоверенным нотариусам на территории РФ.

Это значит, что в кратчайшее время информация о ней поступает в Единую информационную систему нотариата, и в России любой гражданин, обратившийся к реестру доверенностей, может проверить, выдавалась ли такая доверенность и не отменялась ли она.

Но в силу обстоятельств сейчас в некоторых государствах консульские учреждения закрыты, или из-за большого потока обращающихся граждан нет возможности принять всех желающих совершить какое-либо нотариальное действие. В этом случае гражданин может обратиться к нотариусу того государства, в котором он находится. Но здесь надо знать, что такая доверенность должна быть обязательно легализована, то есть должен быть подтвержден статус лица его удостоверившего и подлинность его подписи. Если эта страна — участник Гаагской конвенции, то существует упрощенная процедура легализации проставлением апостиля на территории того государства, в котором они удостоверены.

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