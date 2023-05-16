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В правительстве России предложили субсидировать аренду жилья, чтобы помочь накопить на ипотеку

Дата публикации: 16 мая 2023
В правительстве России предложили субсидировать аренду жилья, чтобы помочь накопить на ипотеку

Минстрой России предложил разработать программу, в рамках которой молодые жители страны будут получать субсидии на аренду жилья для накопления первого взноса на ипотеку. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

«Мы предлагаем разработать комплексную программу, которая позволит участникам в срок от 1 до 3 лет приобрести новое жильё по сути через поддержку в накоплении первоначального взноса. <...> Мы предлагаем субсидировать аренду жилья на время накопления первоначального взноса» , — сказал Стасишин, выступая в в Госдуме.

По его словам, средний размер субсидии может составить 18 тыс. руб., а компенсация аренды — до 75% фактической арендной стоимости, но не более 1 МРОТ по региону.

Претендовать на получение поддержки смогут граждане России до 36 лет, постоянно трудоустроенные не менее 3 месяцев, которые ранее не участвовали в других программах, у них нет долгов по налогам, жилья в собственности, или его площадь ниже норматива. Средний доход за 1,5 месяца не должен превышать средний по стране, то есть около 70 тыс. руб.

По подсчётам Минстроя, субсидии ежегодно могут получать 310 тыс. человек. На её реализацию понадобятся 18,5 млрд руб.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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