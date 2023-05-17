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На сколько продавцы квартир готовы снижать цену — аналитика Домклик

Дата публикации: 17 мая 2023
На сколько продавцы квартир готовы снижать цену — аналитика Домклик
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Аналитики Домклик посчитали средний размер скидки, которую получают покупатели при покупке квартиры на вторичном рынке.

В статье приводятся данные для крупнейших субъектов РФ, а также для регионов, лидирующих по количеству выдач ипотеки Сбера в апреле 2023 года.

Средняя разница в стоимости вторичной квартиры в сделке и в соответствующем объявлении (величина торга) для регионов, которые включают в себя города с населением более миллиона человек, а также для регионов, лидирующих по количеству выдач ипотеки в апреле 2023 года. Приведены актуальные данные за апрель 2023 года (обозначены синим). Для сравнения приводятся данные за март 2023 года (обозначены штриховкой). Данные отсортированы по величине торга в апреле 2023.
Средняя разница в стоимости вторичной квартиры в сделке и в соответствующем объявлении (величина торга) для регионов, которые включают в себя города с населением более миллиона человек, а также для регионов, лидирующих по количеству выдач ипотеки в апреле 2023 года. Приведены актуальные данные за апрель 2023 года (обозначены синим). Для сравнения приводятся данные за март 2023 года (обозначены штриховкой). Данные отсортированы по величине торга в апреле 2023.

Как считали размер скидки

Величина скидки рассчитывалась как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении. Полученное значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в соответствующем регионе (среднее арифметическое).

Параметр отражает, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижают стоимость при заключении сделки. Чем больше значение данного параметра, тем больше выгода покупателя.

Средняя величина торга

Средний размер скидки по стране составил 1%. Сейчас продавцы квартир склонны к скидкам в меньшей степени, чем в период с октября 2022 года по январь 2023 года. Эксперты отмечают, что росту уверенности собственников по всей стране и стабилизации величины торга способствовал прогнозируемый и относительно высокий спрос на вторичное жилье в марте–апреле.

Где самые большие скидки на квартиры

Так, наибольшие значения скидок среди крупнейших регионов и регионов, лидирующих по количеству выдач, отмечаются в Тюменской области (2,4%), Воронежской области (2%) и Краснодарском крае (2%).

В перечисленных субъектах величина уступки превышает среднее значение по стране более, чем в 2 раза. В Москве величина скидки в процессе сделки также остается высокой — 1,7%.

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В каких регионах продавцы не готовы идти на уступки

В ряде регионов торг практически отсутствует. В их числе:

  • Пермский край (0%)
  • Омская область (0%)
  • Челябинская область (0,2%)
  • Московская область (0,2%)
  • Красноярский край (0,3%)

Вывод

Аналитики Домклик отмечают, что на величину дисконта влияет не только покупательская активность, но и общий уровень конкуренции за покупателя. Последнее определяется как объемом предложения на вторичном рынке, так и доступностью других типов недвижимости (первичное жилье, ИЖС). 

Например, владельцы квартир в Москве вынуждены дополнительно конкурировать с первичным рынком и ИЖС, на чью долю суммарно приходится более 40% (данные за апрель 2023 года), а также с предложением в области. Поэтому в Москве на протяжении продолжительного времени величина торга не опускается ниже 2% (с сентября 2022 года). 

Обратная ситуация наблюдается в Челябинской области, где величина торга стабильно не превышает 0,5% (с мая 2022 года). В регионе уровень доступности первичного жилья значительно ниже, чем вторичного: по данным на апрель, различие в стоимости квадратного метра более 25% (в Москве — около 9%).

Как следствие, уровень востребованности строящегося жилья довольно низкий: по данным за апрель, доля таких сделок в общем количестве сделок составляет всего 15%. Доля ИЖС также относительно невысока — около 3%. Как итог, продавцы уверены в востребованности своего предложения и практически не идут на уступки.

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

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Аналитика Домклик
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Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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