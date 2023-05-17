На сколько продавцы квартир готовы снижать цену — аналитика Домклик
Аналитики Домклик посчитали средний размер скидки, которую получают покупатели при покупке квартиры на вторичном рынке.
В статье приводятся данные для крупнейших субъектов РФ, а также для регионов, лидирующих по количеству выдач ипотеки Сбера в апреле 2023 года.
Как считали размер скидки
Величина скидки рассчитывалась как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении. Полученное значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в соответствующем регионе (среднее арифметическое).
Параметр отражает, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижают стоимость при заключении сделки. Чем больше значение данного параметра, тем больше выгода покупателя.
Средняя величина торга
Средний размер скидки по стране составил 1%. Сейчас продавцы квартир склонны к скидкам в меньшей степени, чем в период с октября 2022 года по январь 2023 года. Эксперты отмечают, что росту уверенности собственников по всей стране и стабилизации величины торга способствовал прогнозируемый и относительно высокий спрос на вторичное жилье в марте–апреле.
Где самые большие скидки на квартиры
Так, наибольшие значения скидок среди крупнейших регионов и регионов, лидирующих по количеству выдач, отмечаются в Тюменской области (2,4%), Воронежской области (2%) и Краснодарском крае (2%).
В перечисленных субъектах величина уступки превышает среднее значение по стране более, чем в 2 раза. В Москве величина скидки в процессе сделки также остается высокой — 1,7%.
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В каких регионах продавцы не готовы идти на уступки
В ряде регионов торг практически отсутствует. В их числе:
- Пермский край (0%)
- Омская область (0%)
- Челябинская область (0,2%)
- Московская область (0,2%)
- Красноярский край (0,3%)
Вывод
Аналитики Домклик отмечают, что на величину дисконта влияет не только покупательская активность, но и общий уровень конкуренции за покупателя. Последнее определяется как объемом предложения на вторичном рынке, так и доступностью других типов недвижимости (первичное жилье, ИЖС).
Например, владельцы квартир в Москве вынуждены дополнительно конкурировать с первичным рынком и ИЖС, на чью долю суммарно приходится более 40% (данные за апрель 2023 года), а также с предложением в области. Поэтому в Москве на протяжении продолжительного времени величина торга не опускается ниже 2% (с сентября 2022 года).
Обратная ситуация наблюдается в Челябинской области, где величина торга стабильно не превышает 0,5% (с мая 2022 года). В регионе уровень доступности первичного жилья значительно ниже, чем вторичного: по данным на апрель, различие в стоимости квадратного метра более 25% (в Москве — около 9%).
Как следствие, уровень востребованности строящегося жилья довольно низкий: по данным за апрель, доля таких сделок в общем количестве сделок составляет всего 15%. Доля ИЖС также относительно невысока — около 3%. Как итог, продавцы уверены в востребованности своего предложения и практически не идут на уступки.
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.
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