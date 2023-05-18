Закон об освобождении семей от уплаты НДФЛ с продажи земли принят в России
Российским семьям с двумя детьми и более больше не нужно платить НДФЛ с продажи земли и хозяйственных построек на ней, если вырученные средства пойдут на улучшение жилищных условий. Такой закон принят Госдумой.
По действующему законодательству, от НДФЛ при продаже квартиры, дома могут быть освобождены семьи, где есть два и более ребенка, в том случае, если они в этом же календарном году использовали деньги на покупку другого, более дорогого жилья — по цене до 50 млн рублей по кадастру.
Но закон не предусматривал, что при продаже дома вместе с ним продаётся земельный участок с хозяйственными постройками, из-за чего деньги с продажи дома освобождались от НДФЛ, а с продажи земельного участка и построек — нет. Получалось так, что налог на доход от продажи земельного участка был внушительный, и часто деньги с реализации дома шли на его погашение.
По новому закону регионы могут устанавливать предельный размер площади земельного участка, доходы от продажи которого освобождаются от налогообложения. Изменения будут распространяться на доходы, полученные начиная с налогового периода 2023 года.