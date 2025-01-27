В Минстрое подготовили минимальные требования к отделке жилья
Минстрой России разработал минимальные требования к отделке квартир в новостройках, в том числе к качеству отштукатуренных стен, покраски поверхностей и поклейки обоев. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Напомним, с 1 марта 2025 года застройщики смогут выполнять отделку по собственным стандартам. При этом требования к таким работам должны быть не ниже утвержденных Минстроем. В свою очередь, Минстрой их подготовил — основные требования приведем ниже.
Согласно документу, отштукатуренная стена не должна отклоняться от вертикали более чем на 8 мм при высоте до 3 м, более чем на 12 мм при высоте 3-6 м. На 4 кв. м поверхности может приходиться не больше трех неровностей глубиной до 5 мм.
Полосы, подтеки, следы от кисти или валика и другие подобные недочеты допустимы, если их не видно с расстояния от 2 м при естественном или искусственном освещении.
Для облицовочных покрытий стен (плитки, декоративного камня и прочих материалов) прописаны такие же нормы по отклонению от вертикали. Что касается неровностей, при укладке гладкой плитки они должны быть не более 3 мм, фактурной — не более 5 мм. Выпадения и пропуски в межплиточных швах не допускаются.
Если в квартире поклеены обои, то на них не может быть пузырей, пятен, других неровностей и повреждений, изменений текстуры, цвета, а также отслоений при визуальном осмотре с расстояния не менее 2 м. Также нельзя клеить обои внахлест на внешних углах стен. Вместе с тем допускается расхождение стыков полотен, если это незаметно с расстояния от 2 м.
Приказ должен вступить в силу с 1 марта 2025 года.
Инструкция: приемка квартиры в новостройке
Добрый вечер! Если я купил квартиру по ипотеке 2025 году с черновой отделкой на новостройке , и дом сдаётся в конце год , то застройщик с какой отделкой будет сдавать квартиры по новому закону от 01.03.2025 года. С уважением Ваш клиент.
Ильшат А.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить напрямую у своего застройщика.