Какие субсидии и льготы на покупку жилья можно получить от государства
Получить субсидии и льготы на покупку жилья — как с ипотекой, так и без — от государства вполне реально. Рассказываем подробнее о самых популярных.
Льготные ипотечные программы
Ставки по льготным ипотечным программам субсидирует государство, а значит они ниже, чем ставки по стандартным программам кредитования. Ниже расскажем о самых популярных программах льготной ипотеки в Сбере.
Напомним, что осенью 2024 года изменились условия получения льготных программ. Речь идет как о покупке готового жилья, так и о строящемся. Минимальный первоначальный взнос по программам с господдержкой составит 20,1%, если покупатель:
- Берет квартиру в ипотеку по программе субсидирования от застройщика. Для этого нужно купить квартиру в ЖК, который участвует в этой программе. Найти такие новостройки можно на витрине Домклик, выбрав в фильтре «Субсидирование». Уточнять все детали можно у застройщика.
- Оформляет ипотеку с увеличенным лимитом. Опция дает возможность взять в банке сумму на покупку жилья больше, чем предусмотрено базовыми программами. В Сбере можно получить «Семейную ипотеку» на сумму до 30 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 15 млн руб. — в остальных регионах. По «Ипотеке для IT» можно получить сумму до 18 млн руб. Покупка жилого помещения возможна на всей территории страны, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.
- Выбирает жилье в рамках комплексного предложения. Найти жилые комплексы, где доступно такое предложение, можно на витрине Домклик, выбрав в фильтрах «Комплексное предложение».
В остальных случаях размер первоначального взноса будет от 50,1%. Подробнее об изменениях — рассказали в статье: В Сбере меняются условия выдачи льготной ипотеки: главное
Семейная ипотека
- первый взнос — от 20,1% при соблюдении выше перечисленных условий
- ставка — от 6%
- сумма — до 30 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и областях, до 15 млн руб. в других регионах. При этом базовые лимиты по программе — 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно. В пределах базового лимита кредит будет оформлен по льготной ставке, а сумма свыше — по рыночной.
- можно купить строящееся или готовое жилье от застройщика или инвестора. А также купить или построить дом с помощью юрлица или индивидуального предпринимателя.
Требования к заемщикам
Для семей, где есть хотя бы один ребенок до 6 лет или ребенок инвалид до 18 лет: приобретение или строительство объекта с применением эскроу-счета с увеличенной суммой кредита на всей территории страны.
Для семей с двумя и более детьми до 18 лет (если нет ребенка до 6 лет (включительно):
- приобретение квартиры по договору долевого участия или договору купли-продажи от застройщика возможно в одном из 35 регионов или в малом городе. Список территорий можно скачать тут или посмотреть в статье «Список регионов, где «Семейную ипотеку» могут получить семьи с двумя детьми».
- приобретение по договору купли-продажи или строительство жилого дома по договору подряда с применением эскроу-счета с увеличенной суммой кредита на всей территории страны.
Дальневосточная и Арктическая ипотека
- первый взнос — от 20,1% при соблюдении указанных условий
- ставка — от 2%
- сумма — с 6 до 9 млн рублей. Максимальная сумма кредита может быть увеличена до 9 млн рублей при соблюдении условий по площади кредитуемого объекта: для вторичного рынка площадь должна быть свыше 60 кв. м, для объектов первичного рынка — свыше 64 кв. м.
- можно купить строящуюся квартиру, дом или жилой дом с земельным участком. Покупка недвижимости на вторичном рынке у физлица возможна только в сельском населенном пункте или моногороде. Исключение — Магаданская область и Чукотский АО, там вторичное жильё можно купить на всей территории. Для граждан РФ, переехавших в ДФО из зоны проведения спецоперации, возможна покупка недвижимости на вторичном рынке на всей территории ДФО.
Ипотека для IT
- первый взнос — от 20,1% при соблюдении указанных условий
- ставка — от 6%
- сумма — до 9 млн рублей, но может быть увеличена до 18 млн рублей. В пределах базового лимита кредит будет оформлен по льготной ставке 6%, а сумма свыше — по рыночной.
- требования к заемщикам — работать в IT-компании, которая находится в России, получила аккредитацию Минцифры РФ и имеет налоговые льготы. Не зарегистрирована в Москве или Санкт-Петербурге.
- зарплата — от 150 тыс. рублей, если компания зарегистрирована в городе миллионнике, кроме Москвы и Санкт-Петербурга; от 90 тыс. рублей, если зарегистрирована в других городах.
Субсидия 450 тысяч рублей для многодетных семей
Многодетная семья может получить до 450 тысяч рублей на погашение основного долга по ипотеке. Субсидия выдается только один раз, даже если не была использована полностью.
Основные условия получения субсидии
- Субсидию может получить только заемщик или созаемщик по ипотечному кредиту — родитель троих или более детей, хотя бы один из которых рожден после 1 января 2019 года
- Субсидия выдается на погашение ипотечного кредита, который прямо содержит цель — покупка готового жилья, участие в долевом строительстве, покупка земельного участка для ИЖС или рефинансирование ипотеки на эти же цель
- Заявитель и его дети — граждане России
Узнать больше о субсидии можно в статье «Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям», а подать документы на субсидию — в личном кабинете Домклик.
Материнский капитал на улучшение жилищных условий
Материнский капитал в 2024 году составляет от 630 до 833 тыс.рублей. С 2022 года материнский (семейный) капитал также могут получить отцы.
Покупка или строительство жилья без ипотеки
Для покупки жилья без ипотеки с помощью материнского капитала необходимо дождаться, пока ребенку, в связи с рождением которого право на маткапитал возникло, исполнится 3 года. К жилью есть определенные требования — найти их можно на сайте Социального фонда.
При покупке жилья маткапитал будет направлен продавцу напрямую. Рассмотрение документов на перечисление маткапитала Социальным фондом занимает примерно месяц, а значит продавцу придется ждать. Заранее обсудите этот нюанс.
Первоначальный взнос по ипотеке
С помощью маткапитала в Сбере можно купить квартиру на вторичном рынке или в новостройке, дом, таунхаус или комнату. Для оформления ипотеки понадобится справка об остатке маткапитала. Банк запросит информацию у Социального фонда сам, но, если у вас уже есть справка, это поможет сократить время ожидания.
В остальном процесс оформления ипотеки будет стандартным — подать заявку, подготовиться к сделке и загрузить документы можно будет онлайн, а в банк потребуется прийти только один раз, на подписание документов.
Досрочное погашение ипотеки маткапиталом
Клиентам Сбера для этого не нужно никуда идти. Достаточно связаться с менеджером в личном кабинете Домклик и сообщить о желании подать заявление на распоряжение материнским капиталом и загрузить необходимые документы. Банк передаст данные в Социальный фонд и, если нарушений не будет, Социальный фонд в течение месяца переведет необходимую сумму в банк.
Полная инструкция по использованию маткапитала и много важных нюансов — в статье «Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2024 году».
Жилищные сертификаты
Некоторые категории граждан — например, молодые ученые, военнослужащие, врачи, многодетные семьи — могут получить государственный жилищный сертификат. В зависимости от типа сертификат дает право на бесплатное получение жилья или на субсидию для покупки или строительства жилья. Получить сертификат можно в рамках федеральной или региональной программы.
Сертификат на субсидию можно использовать в качестве первого взноса по ипотеке или для погашения ипотеки — всё зависит от того, какие условия прописаны в самом сертификате.
Положен ли вам жилищный сертификат
Обратитесь в администрацию вашего населенного пункта, чтобы узнать, какие субсидии и льготы на жилье можно получить от государства в вашей ситуации.
Здравствуйте, как получить Выплаты на покупку жилья(погашение ипотеки) для молодых семей
участников СВО, о котороц обьявил Мишустин 11 ноября 2024 года ?
Надежда О.здравствуйте! Для решения вопроса рекомендуем обратится напрямую в орган местного самоуправления вашего региона.
Здравствуйте, почему Нельзя приобрести дом у физ.лица в моногороде по программе Дальневосточнай ипотеки?
Виктория В.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Здравствуйте. Воспитываю ребёнка одна, муж умер 3 года назад.имеются ли для меня какие то льготы для покупки жилья.
Регина Ф.здравствуйте! Узнать о положенных пособиях и льготах вы можете напрямую в СФР.
Если е, ть двое детей но возраст отца 40 лет, я попадаю под сниженную ипотеку?
Таисия Н.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Добрый день. Не очень понятно. Почему у меня по одобреной ипотеке с ПВ больше 50% просят ещё справку от застройщика о гарантии субсидии. В условиях про это ничего не написано
Виктория С.здравствуйте! Если объект не на проектном финансировании Сбера, то требуется гарантийное письмо.