Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?
- Что такое ипотека
- Кто может подать заявку на ипотеку
- Какие документы нужны для подачи заявки на ипотеку
- На какую сумму кредита можно рассчитывать
- На какой срок выгоднее брать ипотеку
- Нужен ли первоначальный взнос
- Ставки по ипотеке в Сбере
- Какую недвижимость можно купить в ипотеку
- Что делать сначала: искать жильё или подавать заявку
- Как подать заявку на ипотеку
- Я всё ещё сомневаюсь: брать или не брать
Задумались об ипотеке? Рассказываем главное, чтобы вы могли принять взвешенное решение и выбрать оптимальные условия.
Что такое ипотека
Ипотечный кредит, а проще говоря — ипотека — это особый вид кредита, при котором право собственности вы оформляете на себя, а вашу недвижимость банк берёт в залог.
Пока вы полностью не выплатите кредит, вы не сможете просто так продать недвижимость или совершить с ней другие сделки — для этого потребуется получить согласие банка. Но в остальном распоряжаться собственностью сможете как угодно — например, прописывать родных и делать ремонт.
Кто может подать заявку на ипотеку
Есть общие требования к заёмщикам.
- Прописка на территории РФ
- Возраст — от 18 лет до 75 лет на момент выплаты ипотеки
- Стабильный доход
- Стаж на текущем месте работы от 3 месяцев
По некоторым программам кредитования к заёмщикам есть дополнительные требования — например, оформить ипотеку с господдержкой для семей с детьми могут только семьи с ребёнком.
Какие документы нужны для подачи заявки на ипотеку
Подать онлайн-заявку через сервис Домклик на ипотеку Сбера — достаточно просто. Клиентам банка не нужно загружать в анкету все страницы паспорта, включая пустые, как раньше. Достаточно загрузить только один разворот: вторую и третью страницы. При регистрации по Сбер ID (единая учётная запись для сервисов Сбера и партнёров) или через портал госуслуг, паспортные данные подтянутся автоматически, и фотографировать документ не понадобится вообще.
Если вы зарплатный клиент другого банка, но работаете официально, нужны будут:
- Для подтверждения дохода — справка о доходах и расходах физического лица за последние 12 месяцев или справка по форме банка
- Для подтверждения занятости — номер СНИЛС для заказа онлайн-выписки из СФР
При подаче заявки на Домклик на любые ваши вопросы ответит онлайн-консультант.
На какую сумму кредита можно рассчитывать
Узнать сумму, которую одобрит банк, можно только одним способом — подать заявку.
Одобренная сумма будет зависеть от размера дохода и ещё ряда факторов. При рассмотрении заявки банк учитывает в качестве дохода зарплату, а дополнительно может учесть пенсию, доход от аренды недвижимости или полученный по договору гражданско-правового характера. Алименты, пособия, выплаты по уходу за ребенком и стипендии не учитываются в качестве дохода.
Для увеличения одобренной суммы вы можете привлечь созаёмщиков, чей доход также будет учитываться.
На какой срок выгоднее брать ипотеку
- Меньше срок — меньше переплата, но больше ежемесячный платёж.
- Больше срок — больше переплата, но меньше ежемесячный платёж.
Для того, чтобы выбрать оптимальный срок, найдите баланс. Оттолкнитесь от суммы ежемесячного платежа. На калькуляторе Домклик меняйте срок кредита до тех пор, пока ежемесячный платёж не составит приемлемую для вас сумму — ту, которую вам будет комфортно вносить каждый месяц вне зависимости от обстоятельств.
Желательно, чтобы платёж по ипотеке не превышал 50% вашего дохода. Если он будет больше, велика вероятность отказа со стороны банка, а вам будет тяжелее справляться с финансовой нагрузкой.
Нужен ли первоначальный взнос
Да, нужен. В Сбере вы можете оформить ипотеку с первоначальным взносом от 10,1% стоимости недвижимости. А вообще размер первоначального взноса зависит от программы кредитования. Сравнить все программы кредитования можно на Домклик.
Сообщите менеджеру банка, если средства для первоначального взноса планируете выручить от продажи другой недвижимости и ещё не нашли покупателя.
В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал или различные сертификаты.
Если денег на первоначальный взнос нет
Если накоплений нет, но в собственности есть какая-то недвижимость, вы можете оформить кредит по программе «Ипотека без первоначального взноса» или программе «Кредит под залог недвижимости». Банк берет уже имеющуюся у вас в собственности недвижимость в залог, а вы получаете кредит без первоначального взноса на покупку жилья. Но ставка по такому кредиту будет немного выше, чем по стандартной ипотечной программе.
Ставки по ипотеке в Сбере
Ставка зависит от программы кредитования. Посмотреть условия и рассчитать сумму ежемесячного платежа можно на калькуляторе ипотеки Домклик ⬇️
Как получить скидку на ставку по ипотеке
На ставку в зависимости от программы кредитования могут влиять срок кредита и размер первоначального взноса — это наглядно можно увидеть в калькуляторе Домклик.
Также оформить кредит по низкой ставке вам помогут скидки и акции Домклик:
- Пакет услуг «Домклик Плюс» — 1%
- Скидка при покупке недвижимости на Домклик — до 0,6%
- Скидка при использовании сервиса «Сделка с гарантией» — 0,3%
Какую недвижимость можно купить в ипотеку
В Сбере вы можете получить деньги на строительство дома или купить в ипотеку:
- Комнату
- Квартиру на первичном или вторичном рынке
- Апартаменты
- Дом
- Дачу
- Земельный участок
- Гараж
В зависимости от типа недвижимости, вы получите список документов, которые необходимы для одобрения выбранного жилья банком. Срок рассмотрения документов — 3-5 рабочих дней.
Что делать сначала: искать жильё или подавать заявку
Мы рекомендуем сначала подать заявку на ипотеку, а уже после подбирать жильё. Так вы сможете понимать, на какую сумму кредита можно ориентироваться.
После одобрения заявки на ипотеку у вас будет целых 90 дней на поиск недвижимости и заключение сделки — вы точно всё успеете.
Как подать заявку на ипотеку
Заявку вы можете подать онлайн, за пару минут, на сайте или в приложении Домклик. Если при подаче заявки возникнут вопросы — вам поможет онлайн-консультант. Он подскажет, какие документы необходимо загрузить и как их правильно заполнить, поможет отправить заявку в банк.
После того, как решение будет принято, вас будет сопровождать группа менеджеров в режиме 24/7. Менеджер поможет, если вам необходимо будет изменить срок или сумму кредита, программу кредитования, а также ответит на любой вопрос по вашей заявке.
Я всё ещё сомневаюсь: брать или не брать
Ипотека — это возможность реализовать свои мечты: например, жить отдельно, быть ближе к природе, переехать в квартиру побольше или даже в другой город. Однако подходить к решению о её оформлении стоит прагматично. Главное — честно оценить свои силы.
Почему по арктической ипотеки навязывают доп.услу в виде подписке дом.клик+?? От страхования не отказываемся от подписке отказываемся на основании чего повышают процентную ставку ?? Если можно ссылку на закон
Инна О.здравствуйте! Подключение пакета услуг Домклик Плюс гарантирует вам страховую защиту, которая предусматривает полное погашение кредита при наступлении страхового события, а также предоставляет вам бесплатную подписку Сберпрайм и некоторые другие бонусы. Подробнее в нашей статье.
Подключение пакета услуг является добровольным волеизъявлением клиента.
В рамках постановления Правительства РФ предусмотрено снижение процентной ставки по кредиту при предоставлении страхового полиса. На текущий момент банк дисконтирует ставку при подключении пакета услуг Домклик Плюс, включающий в себя страхование жизни и здоровья.
В связи с этим нарушение законодательства отсутствует.
Есть ли льготные ипотеки на приобретение дома с земельным участком у физ.лица?
Наталья Г.здравствуйте! В наших статьях рассказали, как построить дом в ипотеку СберБанка, и с чего начать строительство дома.
Добрый день.Какая программа или помощь донорам или программа есть.
Сергей В.здравствуйте! К сожалению, выдача по донорсокой программе не доступна. С актуальными ипотечными программами вы можете ознакомиться по ссылке: https://domclick.ru/ipoteka/programs?from=topline2020?from=blog.
Добрый день. Работает ли в банке программа Донорства по Семейной ипотеке?
Инна Г.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Добрый день! Подскажите, если еще не погашена ипотека по льготной ставке (семейная), одобрят ли новую ипотеку на другую недвижимость по тем же условиям? или сначала необходимо погасить предыдущую?
Светлана Н.здравствуйте! Сколько раз можно взять льготную ипотеку, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/skolko-raz-mozhno-vzyat-lgotnuyu-ipoteku.