Россияне рассказали о планах на ремонт в 2025 году и о том, почему ремонт может затянуться
- Планируете ли вы делать ремонт в 2025 году
- Сколько времени вы уже планируете начать ремонт
- Что является основной причиной задержки начала вашего ремонта
- Планируете ли вы привлекать подрядчиков для ремонта
- Сколько времени, по вашему мнению, потребуется на ремонт
- Где вторичное жилье сегодня проще реализовать
Эксперты Домклик и сервиса «Ремонт со СберУслугами» провели исследование и выяснили, какая часть россиян планирует ремонт в 2025 году. В исследовании приняли участие более 2000 респондентов из всех регионов страны.
30% опрошенных поделились, что планируют начать ремонт в 2025 году. 28% собираются продолжить ремонт, начатый ранее. Чуть меньше половины респондентов отметили, что у них пока нет планов по ремонту на ближайшее время.
Эксперты также оценили, в каких регионах интерес покупателей к приобретению готовой квартиры остается высоким несмотря на высокие значения ставок по ипотеке. Другими словами, где сегодня отремонтированное жилье будет проще реализовать.
Планируете ли вы делать ремонт в 2025 году
При этом среди тех, кто собирается делать ремонт в 2025 году, 14% планируют приступить к нему менее чем через месяц. 13% опрошенных намерены начать ремонтные работы в течение 1-3 месяцев, а чуть меньший процент (12%) отложили их на 4-6 месяцев. Большинство же участников исследования (61%) запланировали ремонт более чем через 6 месяцев.
Сколько времени вы уже планируете начать ремонт
Главной причиной задержки начала ремонтных работ является финансовый вопрос (59%). За ним следуют нехватка времени (41%) и другие приоритеты (28%). Значительно меньшее количество опрошенных сталкиваются со сложностями с дизайном и планировкой (9%).
Что касается привлечения подрядчиков для ремонтных работ, наиболее распространенный вариант среди респондентов — это частичное привлечение подрядчиков (40%), что указывает на желание сочетать самостоятельную работу с профессиональной помощью в сложных или трудоемких задачах. 32% планируют поручить подрядчикам всю работу. При этом 28% не собираются нанимать профессиональных рабочих, а будут делать ремонт сами (19%), либо позовут на помощь родственников и друзей (9%).
Что является основной причиной задержки начала вашего ремонта
Планируете ли вы привлекать подрядчиков для ремонта
Говоря о сроках проведения ремонта, 9% респондентов полагают, что он займет 1 неделю и меньше. 30% оценивает время выполнения работ в 2-3 недели. Несколько меньше участников исследования рассчитывают на срок в 1-2 месяца (22%).
Более длительный ремонт, от 3 до 4 месяцев, ожидают 15% опрошенных, что указывает на значительный объем работ. 4% закладывают срок более чем в четыре месяца, еще 9% полагают, что ремонт займет полгода и более. А 11% считают, что его окончательно закончить сложно, можно лишь приостановить на какое-то время и затем начать снова что-то улучшать.
Сколько времени, по вашему мнению, потребуется на ремонт
Где вторичное жилье сегодня проще реализовать
Чтобы оценить спрос на вторичном рынке, для каждого региона РФ эксперты Домклик рассчитали долю средств, выданных на приобретение готовых квартир. Расчеты основаны на анализе ипотечных сделок Сбера за последние месяцы – декабрь 2024 года и неполный январь 2025 года.
Было установлено, что по доле вторичного рынка лидируют следующие регионы:
- Чеченская Республика — доля готовых квартир в общем объеме выдач ипотеки составила 65,1%.
- Томская область – 49,7%.
- Амурская область – 46,9%.
- Ивановская область – 41,7%.
- Мурманская область – 39%.
- Самарская область – 37,1%.
- Новгородская область – 35,8%.
- Камчатский край – 35,8%.
- Тверская область – 35%.
- Смоленская область – 34,5%.
В Домклик пояснили, что высокий спрос на готовые квартиры в ряде перечисленных регионов может быть вызван недостаточной развитостью других сегментов рынка (первичный рынок, ИЖС, загородные дома). Такая ситуация прежде всего характерна для субъектов, где процесс строительства затруднён климатическими условиями и особенностями логистики (Амурская и Мурманская области, Камчатский край). Недостаточный объем предложения на рынке новостроек также отмечен в ряде субъектов СКФО и ЦФО (подтверждается статистикой ДОM.PФ).
В своем недавнем материале аналитики Домклик также представили список регионов РФ с наибольшим годовым снижением цен на вторичном рынке. Заметное сокращение стоимости также может способствовать дополнительному притоку покупателей в этих субъектах.
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