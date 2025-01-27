Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
6 мин
400

Россияне рассказали о планах на ремонт в 2025 году и о том, почему ремонт может затянуться

Дата публикации: 27 янв 2025
Россияне рассказали о планах на ремонт в 2025 году и о том, почему ремонт может затянуться
Содержание

Эксперты Домклик и сервиса «Ремонт со СберУслугами» провели исследование и выяснили, какая часть россиян планирует ремонт в 2025 году. В исследовании приняли участие более 2000 респондентов из всех регионов страны.

30% опрошенных поделились, что планируют начать ремонт в 2025 году. 28% собираются продолжить ремонт, начатый ранее. Чуть меньше половины респондентов отметили, что у них пока нет планов по ремонту на ближайшее время.

Эксперты также оценили, в каких регионах интерес покупателей к приобретению готовой квартиры остается высоким несмотря на высокие значения ставок по ипотеке. Другими словами, где сегодня отремонтированное жилье будет проще реализовать.

Планируете ли вы делать ремонт в 2025 году

Место проведения опроса: Россия, все округа. Размер выборки: более 2 000 респондентов. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Время проведения: декабрь 2024 года
Место проведения опроса: Россия, все округа. Размер выборки: более 2 000 респондентов. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Время проведения: декабрь 2024 года

При этом среди тех, кто собирается делать ремонт в 2025 году, 14% планируют приступить к нему менее чем через месяц. 13% опрошенных намерены начать ремонтные работы в течение 1-3 месяцев, а чуть меньший процент (12%) отложили их на 4-6 месяцев. Большинство же участников исследования (61%) запланировали ремонт более чем через 6 месяцев.

Сколько времени вы уже планируете начать ремонт

Место проведения опроса: Россия, все округа. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, планирующее сделать ремонт в 2025 году. Размер выборки: более 1 100 респондентов. Время проведения: декабрь 2024 года
Место проведения опроса: Россия, все округа. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, планирующее сделать ремонт в 2025 году. Размер выборки: более 1 100 респондентов. Время проведения: декабрь 2024 года

Главной причиной задержки начала ремонтных работ является финансовый вопрос (59%). За ним следуют нехватка времени (41%) и другие приоритеты (28%). Значительно меньшее количество опрошенных сталкиваются со сложностями с дизайном и планировкой (9%).

Что касается привлечения подрядчиков для ремонтных работ, наиболее распространенный вариант  среди респондентов — это частичное привлечение подрядчиков (40%), что указывает на желание сочетать самостоятельную работу с профессиональной помощью в сложных или трудоемких задачах. 32% планируют поручить подрядчикам всю работу. При этом 28% не собираются нанимать профессиональных рабочих, а будут делать ремонт сами (19%), либо позовут на помощь родственников и друзей (9%).

Что является основной причиной задержки начала вашего ремонта

Место проведения опроса: Россия, все округа. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, планирующее сделать ремонт в 2025 году. Размер выборки: более 1 100 респондентов. Время проведения: декабрь 2024 года
Место проведения опроса: Россия, все округа. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, планирующее сделать ремонт в 2025 году. Размер выборки: более 1 100 респондентов. Время проведения: декабрь 2024 года

Планируете ли вы привлекать подрядчиков для ремонта

Место проведения опроса: Россия, все округа. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, планирующее сделать ремонт в 2025 году. Размер выборки: более 1 100 респондентов. Время проведения: декабрь 2024 года
Место проведения опроса: Россия, все округа. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, планирующее сделать ремонт в 2025 году. Размер выборки: более 1 100 респондентов. Время проведения: декабрь 2024 года

Говоря о сроках проведения ремонта, 9% респондентов полагают, что он займет 1 неделю и меньше. 30% оценивает время выполнения работ в 2-3 недели. Несколько меньше участников исследования рассчитывают на срок в 1-2 месяца (22%).

Более длительный ремонт, от 3 до 4 месяцев, ожидают 15% опрошенных, что указывает на значительный объем работ. 4% закладывают срок более чем в четыре месяца, еще 9% полагают, что ремонт займет полгода и более. А 11% считают, что его окончательно закончить сложно, можно лишь  приостановить на какое-то время и затем начать снова что-то улучшать.

Сколько времени, по вашему мнению, потребуется на ремонт

Место проведения опроса: Россия, все округа. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, планирующее сделать ремонт в 2025 году. Размер выборки: более 1 100 респондентов. Время проведения: декабрь 2024 года
Место проведения опроса: Россия, все округа. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, планирующее сделать ремонт в 2025 году. Размер выборки: более 1 100 респондентов. Время проведения: декабрь 2024 года

Где вторичное жилье сегодня проще реализовать

Чтобы оценить спрос на вторичном рынке, для каждого региона РФ эксперты Домклик рассчитали долю средств, выданных на приобретение готовых квартир. Расчеты основаны на анализе ипотечных сделок Сбера за последние месяцы – декабрь 2024 года и неполный январь 2025 года.

Было установлено, что по доле вторичного рынка лидируют следующие регионы:

  1. Чеченская Республика — доля готовых квартир в общем объеме выдач ипотеки составила 65,1%.
  2. Томская область – 49,7%.
  3. Амурская область – 46,9%.
  4. Ивановская область – 41,7%.
  5. Мурманская область – 39%.
  6. Самарская область – 37,1%.
  7. Новгородская область – 35,8%.
  8. Камчатский край – 35,8%.
  9. Тверская область – 35%.
  10. Смоленская область – 34,5%. 

В Домклик пояснили, что высокий спрос на готовые квартиры в ряде перечисленных регионов может быть вызван недостаточной развитостью других сегментов рынка (первичный рынок, ИЖС, загородные дома). Такая ситуация прежде всего характерна для субъектов, где процесс строительства затруднён климатическими условиями и особенностями логистики (Амурская и Мурманская области, Камчатский край). Недостаточный объем предложения на рынке новостроек также отмечен в ряде субъектов СКФО и ЦФО (подтверждается статистикой ДОM.PФ).

В своем недавнем материале аналитики Домклик также представили список регионов РФ с наибольшим годовым снижением цен на вторичном рынке. Заметное сокращение стоимости также может способствовать дополнительному притоку покупателей в этих субъектах.

Аналитика Домклик
Новости
Ремонт
Опрос
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
А вы планируете делать ремонт в этом году?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.

Актуальное

В Росреестре рассказали, как оформить новый гараж на участке под ИЖС
сегодня 09:46
599
Некоторые россияне смогут вернуть больше денег за покупку жилья
сегодня 08:52
1K
Аналитики Домклик составили портрет покупателя готовых квартир в ипотеку
вчера 18:00
2K
Норматив стоимости «квадрата» жилья в России снизили до 107,6 тыс. рублей
вчера 17:05
671
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости