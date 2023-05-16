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Где выросли цены на вторичку в апреле 2023 года — аналитика Домклик

Дата публикации: 16 мая 2023
Где выросли цены на вторичку в апреле 2023 года — аналитика Домклик

Аналитики Домклик изучили, как в апреле 2023 года изменилась стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в крупнейших регионах РФ, а также в регионах, лидирующих по спросу на ипотеку.

Вторичный рынок. Медианная стоимость кв. м (отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади) по ипотечным сделкам в апреле 2023 года. Изменение по отношению к стоимости за предыдущий месяц обозначено цифрами у основания столбцов (%). В исследовании рассмотрены регионы, которые включают в себя города с населением более миллиона человек, а также регионы, лидирующие по количеству выдач ипотеки Сбера в апреле 2023 года (входят в топ-10).
Вторичный рынок. Медианная стоимость кв. м (отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади) по ипотечным сделкам в апреле 2023 года. Изменение по отношению к стоимости за предыдущий месяц обозначено цифрами у основания столбцов (%). В исследовании рассмотрены регионы, которые включают в себя города с населением более миллиона человек, а также регионы, лидирующие по количеству выдач ипотеки Сбера в апреле 2023 года (входят в топ-10).

Как и в прошлом месяце, цены на вторичном рынке в регионах, лидирующих по количеству выдач в апреле — Московская область, Москва, Тюменская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург — изменились в пределах 2,5%. Однако динамика стоимости квадратного метра в других мегаполисах не столь очевидна.

Так, например, в Свердловской области, Омской области и Красноярском крае цена за квадратный метр существенно возросла — на 11,1%, 5,1% и 5% соответственно.

А вот в Самарской, Тюменской и Нижегородской областях за апрель цены незначительно снизились — на 2,7%, 2,5% и 1,1% соответственно.

Эксперты отметили, что в целом по России цены на вторичную недвижимость в апреле выросли на 1,7% и достигли 81 тыс. рублей за квадрат.

По мнению аналитиков Домклик, недавнее решение ЦБ о сохранении ключевой ставки будет способствовать поддержанию сформировавшегося равновесия.

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

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Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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