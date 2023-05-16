Где выросли цены на вторичку в апреле 2023 года — аналитика Домклик
Аналитики Домклик изучили, как в апреле 2023 года изменилась стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в крупнейших регионах РФ, а также в регионах, лидирующих по спросу на ипотеку.
Как и в прошлом месяце, цены на вторичном рынке в регионах, лидирующих по количеству выдач в апреле — Московская область, Москва, Тюменская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург — изменились в пределах 2,5%. Однако динамика стоимости квадратного метра в других мегаполисах не столь очевидна.
Так, например, в Свердловской области, Омской области и Красноярском крае цена за квадратный метр существенно возросла — на 11,1%, 5,1% и 5% соответственно.
А вот в Самарской, Тюменской и Нижегородской областях за апрель цены незначительно снизились — на 2,7%, 2,5% и 1,1% соответственно.
Эксперты отметили, что в целом по России цены на вторичную недвижимость в апреле выросли на 1,7% и достигли 81 тыс. рублей за квадрат.
По мнению аналитиков Домклик, недавнее решение ЦБ о сохранении ключевой ставки будет способствовать поддержанию сформировавшегося равновесия.
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.