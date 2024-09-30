Как купить квартиру в новостройке в ипотеку
Выбор и приобретение недвижимости — дело непростое. Разбираемся, как купить квартиру в новостройке в ипотеку и не пожалеть. Собрали в статье самые главные вещи, которые надо знать, если вы решили приобрести жилье в новом ЖК.
Как выбрать квартиру в новостройке
Банально, но факт: перед покупкой квартиры ее надо выбрать. Как это сделать? Ниже — важные пункты, которые помогут вам выбрать квартиру в новостройке.
Проверьте застройщика
Надежный застройщик — залог того, что дом построят качественно и сдадут в срок. Поищите информацию о компании, которая возводит дом, в интернете. Застройщики, которые дорожат своей репутацией, как правило, ничего не утаивают от покупателей и размещают подробную информацию о себе и о своих строящихся домах.
Уточните стоимость
Цена недвижимости — пожалуй, главный фактор, на который обращают внимание покупатели. Изучите рынок. Для этого не обязательно быть экспертом: воспользуйтесь сервисом бесплатной оценки от Домклик. Сервис работает на основе данных из ипотечных сделок Сбербанка и поможет вам определиться с бюджетом и найти подходящий вариант.
Оцените расположение
Почти каждый день нам надо куда-нибудь ездить. Выбирайте дом с учетом времени на дорогу к работе, учебе или другим местам, где вы часто бываете. Не забудьте также узнать, есть ли рядом с новостройкой магазины, парки, школы, аптеки и остановки общественного транспорта.
Выберете планировку и этаж
Планировка квартиры и этаж — еще один важный пункт при выборе квартиры. Думайте с перспективой на будущее.
Скорее всего, для молодой семьи однушка на последнем этаже с шикарным видом на город через пару лет будет не так актуальна, как более просторная двушка на первых этажах. Разница в цене при этом будет не существенна, хотя переплатить за квартиру большей площади, конечно, придется.
Посмотрите своими глазами
Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать отзывы на форумах. Если у вас есть пара-тройка вариантов квартир, но определиться пока сложно, отправляйтесь на место строительства.
Посмотрите, как идет стройка. Погуляйте рядом с домом. Вечером буднего дня прокатитесь с работы до потенциального дома на привычном вам виде транспорта. Такой тест-драйв поможет побороть сомнения и сделать правильный выбор.
Как купить квартиру в новостройке
Итак, вы определились с квартирой и домом (если нет — вернитесь к пунктам выше). Теперь настало время купить квартиру в новостройке в ипотеку. Разбираем по пунктам, как это сделать и что важно знать.
Выберите программу кредитования
Первая вещь — выбор программы кредитования. В Сбере есть несколько программ для покупки квартиры в новостройке.
Ипотечные ставки по программам разные и зависят от многих факторов. Вот список популярных программ, по которым можно купить квартиру в новостройке:
- Арктическая ипотека
- Дальневосточная ипотека
- Ипотека для IT
- Ипотека на новостройки
- Ипотека без первоначального взноса
- Семейная ипотека
Сделайте предварительный расчет
Чтобы узнать примерную сумму ежемесячного платежа и подобрать срок кредита, воспользуйтесь ипотечным калькулятором. Расчеты предварительные, но для общего понимания картины — самое то.
Недавно мы запустили акцию: можно получить скидку на ипотеку Сбера, выбрав квартиру в ЖК из специального списка.
Каждые две недели Домклик выбирает новые ЖК, на которые действует скидка на ипотеку — акция продлится до конца 2024 года.
Скидка суммируется с другими дисконтами.
Подайте заявку на ипотеку
Следующий шаг к покупке квартиры в новостройке в ипотеку — подать заявку в банк. Сделать это можно онлайн на Домклик, это бесплатно.
Подача заявки ни к чему вас не обязывает, зато вы узнаете сумму, которую банк готов выдать вам на покупку жилья.
Получите решение банка
На Домклик подать заявку на ипотеку можно онлайн за 5 минут, а получить решение по кредиту — в течение 24 часов. Иногда рассмотрение заявки занимает до 5 дней, но большинство клиентов получают решение в день обращения.
Выберите квартиру
Если вы уже выбрали квартиру для покупки, пропустите этот пункт. Если нет, то на ее поиск и сбор документов у вас будет 90 дней с момента одобрения заявки.
Менеджер по ипотеке в личном кабинете Домклик пришлет вам персональную подборку предложений. Если не найдете подходящее — поищите варианты на Домклик. Или привлеките для этого профессионального риелтора.
Получите одобрение банка на покупку
Банк кредитует вашу покупку и проверяет информацию о квартире, чтобы исключить возможные риски. Собрать документы для покупки вам поможет менеджер Домклик, любой вопрос ему можно задать онлайн в чате.
Если застройщик аккредитован Сбербанком, из документов вам понадобится лишь договор долевого участия. Договор готовит застройщик, обычно на это уходит не более пары часов.
После одобрения сделки менеджер оформит и пришлет вам кредитный договор и финальный договор на приобретение квартиры. А также поможет подобрать услуги для удобного проведения сделки: страхование жизни и здоровья, сервис безопасных расчетов или электронную регистрацию.
Подпишите документы в банке
Следующий пункт — подписание документов и заключение сделки. Это единственная процедура, которая делается в офисе банка. Менеджер согласует удобную дату подписания документации и заключения сделки.
Зарегистрируйте сделку
После совершения сделки нужно ее зарегистрировать в Росреестре. Для этого можно воспользоваться услугой электронная регистрация.
Переезжайте в новую квартиру
Ура! Теперь все готово. А значит можно собирать вещи и готовиться к переезду в новую квартиру.
Как получить скидку от застройщика
Застройщик не обязан предоставлять скидку, но и вы не должны покупать первую предложенную вам квартиру. Спросите, есть ли похожие квартиры, но дешевле.
Например, вам нравится район и даже дом. На сайте вы посмотрели квартиру за 5 млн на 15 этаже. Уточните у отдела продаж, есть ли в этом доме похожие квартиры, но дешевле. Например, на другом этаже, угловые или с менее красивым видом.
На какие квартиры часто дают скидки
- На первом и последнем этаже
- Боковые и угловые — считается, что они холоднее
- На 13 этаже или квартиру № 13 — из-за суеверий
- На втором этаже над входной группой — чуть меньше солнечного света и чуть больше шума со двора
- Рядом с лифтом — бывает шумно, и хлопают двери
Если перечисленные недостатки вас не смущают, смело просите скидку.
Как получить скидку на ипотеку в банках
Еще одна хитрость — простите скидку на ипотеку у банка. Часто банки предлагают разные акции (например, скидка на ипотеку в новом ЖК), в рамках которых можно получить неплохой дисконт.
В Сбере, например, действует программа «Своя ставка». Суть такая — вы можете снизить процентную ставку по ипотеке (скидка составляет от 0,5% до 5% на ставку) при единоразовом платеже.
Для этого при расчете ипотечного кредита на калькуляторе надо выбрать опцию «Своя ставка». Платеж за снижение ставки зависит от суммы кредита, оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки. Минимальный единоразовый платеж за скидку на ставку — 0,5% от суммы кредита.
Срок действия — от двух до пяти лет, или на весь срок кредита. Ежемесячный платеж снизится с даты выдачи ипотеки.
Привет
Павел И.привет!