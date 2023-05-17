Что делать, если сломался или потерялся ключ от домофона
Иногда бывает так, что ключ от домофона потерялся или сломался. Рассказываем, почему они выходят из строя и что делать в этом случае.
Почему ключи от домофона перестают работать
Ключ от домофона — это не магнитик, как думаю многие, а электронное устройство, внутри которого, грубо говоря, находится микроплата. И как любое другое устройство, ключ от домофона подвержен деформации, коррозии и механическим повреждениям. Есть две главные причины, почему ключи от домофона перестают работать.
Неаккуратное обращение
Домофонные ключи часто висят в общей связке с другими, металлическими, ключами. Связки ключей мы часто кладем в сумки вместе с другими предметами, в карманы брюк, где ключи находятся вместе с телефоном, проездным, пластиковыми картами. Иногда случайно роняем ключи в лужи или снег. Бывает и такое, что просим домочадцев сбросить нам ключи из окна или балкона, если в спешке забыли их, выходя из дома.
Из-за повреждений, связанных с неаккуратным обращением, домофонные ключи просто-напросто ломаются. С такого ключа не получится сделать рабочий дубликат, он не будет читаться на копировальном оборудовании ключника. Сломанный ключ можно смело выбрасывать — отремонтировать или восстановить его не получится.
Обновление прошивки домофона
Домофонные компании периодически ставят так называемые «фильтры», которые отсеивают неоригинальные домофонные ключи. Важно понимать, что скопированный ключ отличается от оригинала. То есть «родные» ключи по-прежнему работают, а скопированные — нет.
Где и как сделать новый ключ от домофона
Есть два варианта: обратиться в управляющую компанию или сделать дубликат в одной из мастерских по изготовлению ключей. Дубликат ключа от домофона можно сделать только по работающему образцу.
Попросить новый ключ в управляющей компании вашего дома
Обратитесь за новым ключом в управляющую компанию, которая обслуживает ваш дом. В управляющей компании, как правило, есть дубликаты ключей от домофона. Попросите там новый ключ — тем более, если обновление паролей и ключей к домофонам было плановым.
Заказать ключ от домофона в мастерской
Сделайте новый ключ в мастерской. Делать дубликат надежнее всего в крупных мастерских, а не в маленьких лавочках. Мастерские, во-первых, дают чек. Если ключ вдруг не сработал, вы можете прийти обратно с чеком и попросить переделать дубликат или вернуть деньги. Во-вторых, крупные мастерские обычно используют более современное оборудование, и значит шанс «напороться на брак» будет ниже.
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