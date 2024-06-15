Как выбрать и установить водонагреватель в квартире
- Цели использования водонагревателей
- Виды водонагревателей
- Проточные водонагреватели
- Накопительные водонагреватели
- Комбинированные водонагреватели
- Какой ТЭН водонагревателя выбрать
- Какой тип ТЭНа выбрать
- Как определиться с объёмом бойлера
- Из чего делают баки накопительных нагревателей
- Вертикальный или горизонтальный
- Элементы безопасности бойлеров
- Обслуживание
- Как выбрать водонагреватель, исходя из бюджета
Наступило лето, в регионах начинают планово отключать горячую воду. Самое время подумать о покупке бойлера. Чтобы выбор водонагревателя не превратился в утомительный поиск компромисса между мощностью прибора и возможностями электропроводки, нужны некоторые знания.
Определиться с базовыми характеристиками перед покупкой, выбрать хороший водонагреватель для квартиры и установить его своими руками поможет наша статья.
Цели использования водонагревателей
Водонагреватель — это устройство, которое доводит воду до заданной температуры и может её сохранять в специальном резервуаре.
Водонагреватели абсолютно незаменимы в быту, если в доме нет центрального горячего водоснабжения. Даже если оно есть, прибор выручит в период профилактического отключения горячей воды, которое происходит каждый год летом по всей стране.
Привычка к комфорту, сформировавшаяся у городских жителей благодаря круглосуточному доступу к горячей воде дома, оборачивается ироничной реакцией, когда её отключают на 10–14 дней. Над картинками с тазами, ковшами и чайниками как инструментами для мытья «в каждой квартире России» смеются каждый год.
Бытовой водонагреватель способен повысить качество жизни и обеспечить семью горячей водой для мытья посуды, принятия душа и любых других потребностей. Остаётся только решить, какой водонагреватель выбрать для квартиры.
Виды водонагревателей
По способу нагрева воды водонагреватели делятся на электрические и газовые. Электрические в быту называют бойлерами, а газовые — колонками.
В продаже есть современные модели газовых водонагревателей, но они менее популярны по сравнению с электрическими: у потребителей есть предубеждение о том, что они опасны. К тому же сейчас многие многоквартирные дома не оснащены газопроводом, и все системы в них работают на электричестве.
Помимо этого, есть и объективный минус: газовые колонки работают только при хорошем напоре воды в кране. Если окажется, что напор слабый, прибор не включится, и воды не будет. Во многих старых домах, например хрущёвках, очень высока вероятность, что напор будет недостаточно сильным.
К менее распространённым в России типам относятся солнечные водонагреватели — они греют воду за счёт солнечной энергии. Сначала она попадает в специальный коллектор, а затем в теплообменник. В городских квартирах такой тип нагрева не используется, а владельцам частных домов в солнечных регионах он может быть полезен.
Также в категории редких — тепловые насосы. Им для работы и нагрева воды нужна энергия из воздуха, грунтовых вод или почвы. Технология их работы очень экономична, но они громоздкой конструкции.
Следующее разделение водонагревателей — по типу работы:
- проточные;
- накопительные.
Проточные водонагреватели
Проточный водонагреватель для квартиры — небольшого по сравнению с накопительными размера и нагревает воду сразу: пользователь включает его, открывает кран, и из него течёт горячая вода. Она набирает температуру, соприкасаясь с нагревательным элементом и не смешиваясь с холодной водой.
Такой принцип работы требует высокой электрической мощности. Например, для душа нужно, чтобы вода текла со скоростью 10 литров в минуту. Для нагрева этого напора на 30 градусов необходима мощность 20 Квт. Но максимальная мощность, распределённая на квартиру в многоквартирных домах, составляет 7 Квт.
И это в домах, где установлены электрические плиты. Там, где плиты газовые, на квартиру выделено в два раза меньше — 3–4 Квт.
В продаже есть проточные водонагреватели мощностью от 3 до 27 Квт. Бойлер мощностью 3 Квт нагреет до ощущения «тёплая вода» тонкую струю (примерно полтора литра в минуту). Достаточно, чтобы только умыться и почистить зубы.
Проточный водонагреватель мощностью 5–7 кВт можно использовать для мытья посуды, но душ будет не очень комфортен, потому что вода будет ощущаться прохладной и со слабым напором.
В продаже есть проточные нагреватели большей мощности, но, к сожалению, для их установки потребуется отдельная проводка, иногда и трёхфазная. Если она есть, то проточный водонагреватель мощностью 15–20 кВт обеспечит горячую воду с нормальным напором практически в неограниченном количестве.
У проточных электрических водонагревателей, как и у газовых, есть зависимость от напора воды. Если давление в трубе скачет, температура струи на выходе тоже будет меняться. Напор усилится, вода будет холоднее, станет слабее — польётся кипяток.
Чтобы подстроиться, нужно постоянно регулировать температуру смесителем, добавляя или убавляя холодную воду. Модели, обладающие свойством регулировать температуру на выходе, есть, но их мало.
Поэтому при покупке проточного нагревателя в квартиру, особенно расположенную на нижнем этаже, советуют обратить внимание на максимально допустимое давление воды у устройства. Норматив обычно составляет 4 бар, но нередко он повышается до 7 бар. То есть нужно или покупать бойлер с более высоким допустимым давлением, например 8–10 бар, или ставить редуктор на входе.
Проточные водонагреватели бывают безнапорные и напорные. Безнапорные греют воду только в одной точке, поэтому должны располагаться рядом с краном или душем. Чаще всего безнапорные водонагреватели ставят на даче. Напорный нагреватель подключают в водопроводный стояк, и он работает сразу на несколько точек — раковину на кухне, в ванной, в душе.
Краткая сводка особенностей проточного водонагревателя получилась следующей.
Преимущества:
- Компактный размер.
- Скорость нагрева воды.
- «Точечность» использования — вода греется только тогда, когда нужно.
- Горячая вода не закончится внезапно, как это может быть в накопительных водонагревателях.
Минусы:
- Высокая электрическая мощность, нужная для работы, создает нагрузку на проводку. Это обязательно нужно учитывать, выбирая модель для квартиры в старом доме, чтобы избежать замыкания.
- Увеличенный счёт за электричество.
- Нестабильность температуры — перегревание воды при падении давления в трубе и охлаждение при возрастании.
Накопительные водонагреватели
Накопительный водонагреватель работает как резервуар, в котором вода нагревается и остаётся до момента использования. Поэтому размер накопительного бойлера гораздо больше, чем проточного. По мере опустошения бака в него заливается холодная вода, поэтому под конец «запаса» можно оказаться под холодным душем.
Установить накопительный водонагреватель в квартире означает быть готовым к тому, что вода в баке греется несколько часов. Точное время зависит от его объёма. Он может быть небольшим, на 10–30 литров, тогда на нагрев уйдет час-полтора. Или внушительным — 150–200 литров. Чтобы согреть такое количество воды, потребуется до 4 часов.
Поэтому при выборе накопительного нагревателя обращают внимание на максимальную температуру нагрева воды. Чем она выше, тем медленнее расходуется горячая вода, в то же время выше опасность ожога при полностью открытом кране.
Иметь хороший запас горячей воды удобно, особенно если в квартире живёт больше одного человека. Но от объёма бака зависит и то, как устанавливать такой нагреватель, на стене или на полу. Для большого водонагревателя непросто найти удобное место.
Продавцы бойлеров советуют тщательно измерить рулеткой помещение, где будет установлен прибор, и сверяться с данными, выбирая модель в магазине. Бойлер не должен мешать свободному перемещению, если планируется ставить его в ванной.
Технология работы накопительного бойлера экономичнее той, по которой работает проточный. А значит, счета за электричество не будут пугающими.
Подытожим.
Преимущества накопительных бойлеров:
- Экономичность. Электрические водонагреватели для квартиры в среднем потребляют 1,5–3 кВт во время нагрева, их можно включать в обычную розетку.
- Одного бойлера достаточно, чтобы обеспечить горячей водой все водозаборные точки в квартире.
- Долговечность.
Минусы:
- Размер. Для семьи из двух человек достаточно бойлера с резервуаром в 40 литров, то есть для четверых понадобится минимум 80 литров и больше места, чтобы установить водонагреватель в квартире.
- По мере остывания воды будет автоматически включаться нагрев, увеличивая расход электричества.
- В баке образуется накипь, поэтому его нужно регулярно чистить для поддержания нормальной работы устройства.
Комбинированные водонагреватели
Комбинированные водонагреватели сочетают свойства проточных и накопительных бойлеров. В частности, в них есть и резервуар для воды, и проточный нагревательный элемент, поэтому они могут работать в обоих режимах.
Комбинированные устройства компактные — 10–30 литров и весят около 6 килограммов. В продаже не очень широкий выбор моделей комбинированных бойлеров.
Какой ТЭН водонагревателя выбрать
ТЭН (трубчатый электронагреватель) — это элемент, который, собственно, и отвечает за нагрев воды в бойлере. Накопительные водонагреватели оснащают одним или двумя ТЭНами — второй обязателен при большом объёме бака и если предусмотрена функция быстрого нагрева.
Когда холодной воды много и температура резко упала, можно включить оба ТЭНа, тогда вода нагреется быстрее. На поддержание температуры обычно работает только один нагревательный элемент. Переменная работа ТЭНа снижает нагрузку на сеть.
По типу обмотки
Есть несколько видов ТЭНа:
- Медный. У него медная обмотка, благодаря которой вода греется равномерно и с хорошей скоростью. Такой ТЭН относится к дорогим и одновременно имеет самый долгий срок службы.
- Из нержавеющей стали. Обмотка из нержавейки не поддаётся ржавчине и коррозии и стоит дешевле медной. Отсюда более низкая цена и короткий срок бесперебойной эксплуатации.
- Титановый. Это самый дорогой ТЭН — из-за свойств титана. Он объединяет всё, что необходимо для долговечной службы без ржавчины и коррозийных повреждений.
По контакту с водой
Есть и другое разделение: «мокрый» и «сухой» ТЭН. Наглядно представить работу «мокрого» ТЭНа поможет кипятильник — элемент контактирует с водой и нагревает её. Такие нагревательные элементы используют почти во всех проточных бойлерах.
В накопительных они тоже часто встречаются. Преимущество «мокрого» ТЭНа — в цене, это дешёвые устройства. К минусам относится быстрое образование накипи за счёт постоянного контакта с водой.
Из-за высоких теплоизоляционных свойств накипи, по мере её образования, будет увеличиваться расход электричества на нагрев воды — потребуется повышать температуру, чтобы добиться нужного уровня нагрева.
Возникает замкнутый круг: чем выше заданная температура, тем больше накипи. Плюс работа на высокой мощности ускоряет износ бойлера. Если вода жесткая, чистить ТЭН придётся каждые три месяца. Спасти ситуацию может подключение проточного фильтра для воды.
«Сухой» (стеатиновый) ТЭН находится в специальной колбе. На нём не образуется накипь, потому что он не контактирует с водой. Но накипь возникает и в этом случае, просто на наружной поверхности колбы.
Металл колбы толще, у неё больше площадь соприкосновения с водой, и ТЭН прогорает дольше. Поэтому нагреватели с «сухим» ТЭНом могут работать в десятки раз дольше, чем аналоги с «мокрым» ТЭНом. Но бойлер с сухим нагревательным элементом обойдётся в 1,5–2 раза дороже.
По мощности
Важное свойство ТЭНа — номинальная мощность. От неё зависит скорость нагрева воды. Чем выше мощность накопительного обогревателя, тем быстрее вода в баке станет горячей, и значит, после того, как нагретый объем израсходован, новую порцию не придётся ждать слишком долго.
Для нагревателя с небольшим баком в 15–30 литров разница во времени нагрева у маломощных и мощных составляет 10–30 минут. А если бак объёмный, 80–100 литров, то разница достигает нескольких часов. Поэтому, если позволяет проводка, вместо одного большого нагревателя на 3 кВт лучше установить два поменьше такой же мощности. Тогда время ожидания горячей воды сократится в два раза, если она резко закончится.
Для проточного нагревателя важны другие критерии: чем больше мощность, тем больший напор нагретой воды он сможет обеспечить.
Какой тип ТЭНа выбрать
Выбрать водонагреватель для квартиры по типу ТЭНа означает позаботиться о надежности покупки. Элемент из нержавейки хорош доступностью цены и подходит для дома и дачи. Если за ним правильно ухаживать, он прослужит долго.
Если регулярный уход за водонагревателем — это не то, чему хочется уделять внимание, имеет смысл рассмотреть медный или титановый ТЭНы. Но за это нужно будет доплатить — при одинаковой мощности ТЭН из нержавеющей стали отдельно может стоит около 1000 рублей, а его медный аналог — 3000 рублей. Всё это влияет на общую стоимость устройства.
Как определиться с объёмом бойлера
Вопрос сложнее, чем может показаться. Первым ответом может быть: бак как можно больше. Но для него может не найтись места, поэтому, например, в квартиру часто выбирают бойлер объёмом до 100 литров.
Кроме того, если объём будет чрезмерным, придется переплачивать за нагрев и долго ждать результата. А если недостаточным, водонагревателем просто неудобно будет пользоваться.
Главный параметр, на который стоит ориентироваться при подборе объёма бойлера, — это количество проживающих в квартире или доме и их потребности в воде.
Средний объём воды, чтобы помыться, — 40–50 литров. Но не исключительно горячей воды, так как она смешивается с холодной. Одни предпочитают принимать ванну, другие моются только в душе. Второй способ экономичнее, потому что расход воды меньше.
Эксперты предлагают следующий расчёт:
- Для семьи из двух-трёх человек достаточно бойлера объёмом 50–80 литров. Можно без затруднений мыть посуду, принимать душ, а вот ванну — только если нагреть бойлер до максимальной отметки.
- 80–100 литров — это вариант для семьи из четырех человек. По цене такой бойлер ненамного дороже 50-литрового, но греться точно будет дольше, значит, и счёт за электричество будет повыше.
- 100–150 литров — это объём для большой семьи из шести человек. Достаточно, чтобы умываться в нескольких умывальниках, принимать ванну и душ, мыть посуду.
- Бойлеры объёмом более 150 литров подойдут для семей, в которых больше 6 человек. Но их целесообразно использовать только в частных домах, где можно заранее предусмотреть или найти отдельное помещение для котлов и водонагревателей.
Это примерные цифры, от которых можно отталкиваться. Точнее подскажет консультант по продаже. На объём бойлера влияет не только количество «пользователей», но и количество точек подключения воды. Например, одному человеку при одной точке водозабора нужен минимум 10-литровый бойлер, максимум 30-литровый. А если точек две, то 30 и 50 литров соответственно.
Жёсткость воды следует учитывать, не только выбирая ТЭН, но и объём бака. Чем жестче вода, тем больший объём бака нужен, чтобы продлить срок службы устройства, — большой бак нужно нагревать реже, значит, износ будет медленнее.
Немаловажна интенсивность использования горячей воды. Если члены семьи принимают душ последовательно, а пока моется один, остальные не моют руки или посуду, это один объём. Конечно, удобнее, когда всё можно делать одновременно, а значит, опять же нужен бойлер побольше, но в пределах допустимости жилой площади.
Также, если семья большая, имеет смысл оценить возможности покупки и обслуживания максимально мощного нагревателя. Чем больше мощность, тем быстрее и лучше греется вода, обеспечивая высокий уровень комфорта проживающим.
Из чего делают баки накопительных нагревателей
Внутреннее покрытие бака для горячей воды защищает его от коррозии. Лучше всего с этим справляются баки из нержавейки, но они и самые дорогие, к тому же «со слабым местом»: шов на баке обычно металлический и подвержен коррозии.
Альтернатива нержавейке — баки эмалированные или со стеклокерамическим покрытием. Эксперты утверждают, что разрушение покрытия бака из-за перепада температур — это миф, если не допускать сильных контрастов (например, не наливать в замерзший бак кипящую воду). Но, остановившись на этом типе покрытия, придётся уделить внимание бренду: стеклокерамика известного производителя не то же самое, что стеклокерамика «безымянного».
В остальном эмаль и стеклокерамика серьёзно уступают нержавейке только в устойчивости к механическим повреждениям. Бак нагревателя изолирован от корпуса мягким слоем, который защищает его от деформаций. Но, если удар будет сильным, могут появиться микротрещины, и начнётся коррозийный процесс.
Поэтому при покупке нагревателя с эмалированным баком корпус тщательно осматривается — не должно быть ни вмятин, ни царапин. И относиться к нагревателю с таким покрытием бака нужно будет бережно.
Многие производители для защиты бака от коррозии устанавливают в него магниевый анод. Он взаимодействует с кислородом из воды и защищает бак изнутри. Анод «спасает» даже при повреждённом покрытии. Но его надо часто менять. Неважно, есть повреждения покрытия или нет.
Вертикальный или горизонтальный
Накопительные бойлеры бывают вертикальные и горизонтальные. Название определяет схема установки бойлера. Она отличается особенностями конструкции и местом расположения ТЭН: он может быть установлен у нижней пластины или боковой поверхности бака.
Вертикальным водонагревателям противопоказан монтаж в горизонтальном положении, и наоборот, так как изменение положения может плохо сказаться на производительности устройства.
Расположение в пространстве почти не влияет на свойства бойлера, поэтому тут единственный критерий — сколько есть места под устройство. Горизонтальные оптимальны, если площади очень мало и вертикальный бак не помещается или нарушает геометрию пространства.
Горизонтальный бойлер можно расположить под самым потолком, и он будет выше линии взгляда, что упорядочит визуальное восприятие помещения. Минус, или скорее особенность, горизонтального накопительного водонагревателя в том, что из-за конструкционных различий, связанных с положением ёмкости, он медленнее нагревает воду. То есть он лучше выглядит, но медленнее греет.
А вертикальный — наоборот. Часто сильно выступает от стены, может мешать, но вода в нем смешивается более эффективно и нагревается быстрее.
Элементы безопасности бойлеров
Есть несколько конструктивных элементов, определяющих уровень безопасности использования бойлера. О них важно знать, потому что бойлеры относятся к травмоопасному оборудованию при неправильной эксплуатации или бытовых ошибках.
Что их может предотвратить:
Ограничитель температуры нагрева не позволит нагреть воду выше заданной отметки. Это актуально для мощных водонагревателей, способных сделать воду горячее 80 градусов.
Защита от перегрева отключает ТЭН, если есть опасность, что вода вот-вот закипит. Автоматика нагревателя обычно выключает ТЭН намного раньше. Но если что-то сломается, то только защита от перегрева спасет проточный нагреватель от повреждения ТЭНа, а накопительный — от разрыва бака.
Устройство защитного отключения предотвращает утечку электротока в воду, которая греется. Это обязательный элемент бойлера. Если его нет, устройством не следует пользоваться.
Предохранительный клапан выполняет функцию обратного клапана, снижая чрезмерное давление и препятствуя вытеканию воды из бака накопительного бойлера. Если обратного клапана нет и подача воды прекратилась, может выйти из строя ТЭН.
Предохранительный клапан (с отводом) защищает бак от излишнего давления в водопроводе. Но и тут нужна дополнительная защита от шума при скачке давления вверх — её обеспечит редуктор давления.
Обслуживание
Установить водонагреватель своими руками в квартире — хорошая идея обеспечить постоянную подачу горячей воды. Но для бесперебойной и долговечной работы за водонагревателем надо ухаживать. Его обслуживание складывается из следующих регулярных действий:
Очистка или замена фильтра. Фильтр от накипи в системе водозабора служит для дополнительной защиты нагревательного элемента. Им не стоит пренебрегать, особенно если вода жесткая.
Замена анода. Анод (положительный электрод) защищает бойлер от коррозии. Его меняют раз в год или раз в два года. Частота зависит от качества воды.
Проверка утечек. Утечка — очень опасная неисправность. При её обнаружении бойлер следует выключить и обратиться к специалисту по ремонту водонагревательного оборудования, он не допустит попадания воды в электрические контакты.
Очистка от накипи. Накипь может накапливаться на ТЭНе и внутри бака, уменьшая эффективность работы водонагревателя. Для удаления накипи необходимо использовать специальные средства или вызвать мастера.
Чаще всего в бойлерах ломаются ТЭНы (нагревательные элементы), термостаты, страдают от износа прокладки и уплотнения. ТЭН и термостат могут выйти из строя из-за перепадов напряжения, изначальной неисправности прибора. Прокладки и уплотнения изнашиваются из-за плохого качества воды.
Срок службы водонагревателя — от 5 до 15 лет, и качество обслуживания прибора напрямую влияет на то, как часто будут возникать поломки.
Стоимость ремонта бойлера — величина непостоянная. Всё зависит от качества исходных деталей, серьезности неисправности, региона, где чинится оборудование. Ремонт может обойтись в несколько тысяч рублей или десятки тысяч рублей. Дороже всего ремонтировать электрические части водонагревателя, которые отвечают за поддержание температуры. ТЭНы могут стоить от 500 до 3000 рублей и выше, в зависимости от материала и мощности устройства.
Запчасти для ремонта водонагревателей доступны в специализированных магазинах, а также у официальных сервисных центров производителей. Цена на них зависит от сложности детали и имени производителя.
Как выбрать водонагреватель, исходя из бюджета
Разброс в цене между самой бюджетной моделью нагревателя и самой дорогой — почти 30 раз. Это только на примере ассортимента одного из магазинов, где представлены варианты по цене от 5 тыс. до 135 тыс. рублей. В целом верхняя граница цены может быть ещё выше.
Самые «деньгоёмкие» показатели бойлера — это мощность нагрева и материал бака. Надёжность комплектующих определяется именем производителя — известным брендам точно можно доверять. Наличие дополнительных функций тоже влияет на цену.
Простая модель и нагреватель для умного дома с подключением к Wi-Fi и удалённым управлением определённо обойдётся дороже.
Продавцы бойлеров выделяют три категории оборудования по цене:
Бюджетные водонагреватели до 15 000 рублей. Это бойлеры с объёмом бака 10–50 литров. Можно найти и вертикальные, и горизонтальные модели, с «сухим» и «мокрым» ТЭНом. У них, скорее всего, будут только базовые функции, такие как регулировка температуры, индикатор уровня воды, термостат и автоматическое отключение при перегреве.
Среднебюджетные водонагреватели от 15 000 до 30 000 рублей. Сюда попадают водонагреватели с бойлером от 50 до 100 литров. Их функциональность гораздо выше: может быть более точная регулировка температуры, дополнительные функции (автоматическое отключение при отсутствии воды в баке, защита от коррозии, возможность подключения к солнечным батареям и другие).
Премиальные водонагреватели, дороже 30 000 рублей. В этой категории водонагреватели с объёмом бойлера до 500 литров и массой дополнительных функций: удалённое управление, подключение к интернету, защита от замерзания, экономия энергии, собственная система очистки воды. Часто модели в этой ценовой категории отличаются дизайнерскими решениями, то есть и функциональны, и красивы.
- Если нужен нагреватель на одну точку водозабора и проводка позволяет подключать электроприборы с потреблением 5–7 кВт, подойдёт проточный водонагреватель.
- Чтобы переждать сезонное отключение горячей воды в квартире, можно остановиться на накопительном обогревателе с объёмом бойлера в 50 литров.
- Для квартир на нижних этажах, где лучше напор, стоит брать бойлер с запасом по уровню максимального давления, от 8 бар и выше.
- Слабая проводка и отсутствие возможности делать разводку для накопительного нагревателя — основание, чтобы купить проточный водонагреватель небольшой мощности. Горячая вода будет идти тонкой струйкой, но хотя бы будет.
- От протечек надежнее всего защищает «сухой» ТЭН и максимальное давление от 8 бар.
- Для жизни за городом семьи из 2–3 человек подойдёт накопительный водонагреватель на 50–100 литров, если людей больше — до 5 человек, то 100–150 литров.
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