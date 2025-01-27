«Семейную ипотеку» могут расширить на вторичку в некоторых городах уже весной
Правительство России должно распространить «Семейную ипотеку» на вторичный рынок в населенных пунктах, где почти не строят новое жилье, и подготовить доклад по этому вопросу до 15 апреля. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.
Соответствующее предложение глава государства озвучил в конце 2024 года. Чуть позже вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что работать в этом направлении уже начали.
«С учетом ранее данных поручений установить в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, особые условия предоставления ипотечного жилищного кредита… на приобретение на вторичном рынке готового жилья, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме, разработав и установив критерии определения соответствующих населенных пунктов. Доклад — до 15 апреля 2025 г.», — говорится в тексте поручений.
Такой кредит смогут получить семьи с детьми до шести лет включительно, ставка составит не более 6% годовых.
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Добрый день! Зеленогорск (Красноярский край) ЗАТО (закрытый город), нет новостроек. Только вторичка, программы под 30-31% не подъемны для нашего населения, всё стоит "колом". Надеюсь, что про наш город не забудут и включат в список.
Живём на Курилах, о. Итуруп, новостроек нет вообще!!! На острове проживает примерно 7,5 тыс. человек. Очень необходима семейная ипотека на вторичное жильё.
В г.Саров было бы неплохо сделать такую программу,стройки нет от слова совсем!
Город Куйбышев Новосибирской области нет новостроек от слова совсем!
В г. Константиновске, Ростовской области, также нет новостроек, поэтому очень даже необходима и актуальна будет эта программа, именно на вторичное жилье с понижением ставок по льготной семейной ипотеке до 6%.
Волгоградская область г. Новоаннинский тоже ничего не строится и никогда не строилось ( хотелось бы чтобы тоже попали в список
В Волгоградской области г.Котельниково, совершенно не видеться никакого строительства.
Хотелось бы, что обратили внимание на наш маленький городок.
И применили льготную ипотеку на вторичное жилье.
В Нашем городе (Балахна, Нижегородская область) новостроек очень мало, потому что город находится на болоте. Интересно, а если примут закон, а уже есть ипотека на вторичку, можно ли будет рефинансировать ипотеку?
Яна П.здравствуйте! Такой информации нет. Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.
В Чувашии в городе Чебоксары вообще с этим беда..
И в Мурманске было бы тоже то, что доктор прописал. Строящегося мало, да и жить хотелось бы недалеко от родителей