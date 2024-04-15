Как дешево и быстро отремонтировать старую квартиру
Дано: убитая вторичка, ремонт не делали много лет, всё в пыли. Дорогой ремонт не по карману, но и жить в интерьере 70-х не очень хочется. Есть несколько быстрых и бюджетных решений — рассказываем, как недорого и быстро сделать ремонт в старой квартире.
Не усложняйте
Хотите поскорее переехать или сдать квартиру? Откажитесь от сложных архитектурных задумок — сейчас это вам ни к чему. Если есть необходимость, избавьтесь от межкомнатных перегородок и антресолей, крадущих драгоценное пространство. Но кухню и ванную оставьте на своих местах.
Думаете выравнивать стены? Повторимся: не усложняйте. И не добавляйте себе лишних расходов. Некоторая неправильность и небрежность обладает своим шармом. Просто покрасьте стены в белый — он поможет собрать разноплановые предметы и детали в единую картину.
Если до сих пор считаете, что белый — стерильный и неуютный цвет, вбейте в поисковик фразу «оттенки белого». Вас ждет масса приятных открытий. Более сложный и интересный вариант — выбрать для стен, потолка и пола материалы в разных оттенках серого.
Посмотрите на квартиру как дизайнер
Оглядитесь и оцените доставшееся вам недвижимое имущество как дизайнер. Присутствуют ли здесь нестандартные очертания или интересные архитектурные элементы? Необыкновенные окна? Высокие потолки? Все, что выходит за рамки привычного, нужно подчеркивать.
Обязательно расчистите пространство, вплоть до мелких закоулков — возможно, за ними откроется что-то интересное или полезное (например, скрытые ниши). Заодно сразу выбросите всё лишнее.
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Не спешите менять старое на новое — проведите процедуру омоложения
Старые тумбы, шкафы и комоды из Чехословакии вполне подходят под определение mid-century modern (в переводе «модерн середины века»). Это очень модный во всём мире стиль. И не удивительно — он уютный, комфортный, легкий и открытый.
Основа стиля mid-century modern: простые формы, плавные линии, темное дерево, приглушенная палитра, геометрические паттерны.
Пластиковый абажур родом из 60-х, большая хрустальная люстра и кресло с деревянными подлокотниками — да-да, всё это старьё может выглядеть впечатляюще. Просто заставьте их сыграть в интерьере неожиданную роль.
Лучший способ оживить старую мебель — отшлифовать или покрыть маслом, чтобы убрать глянцевость лака, добавить цвет.
Повидавший виды дубовый паркет — то, от чего часто избавляются новые владельцы старых квартир, заменяя его на ламинат. А вот европейские дизайнеры отдают кучу денег за подобные напольные покрытия и покупают их на аукционах.
Можно очистить паркет и затем покрыть воском или мастикой, можно — покрасить. При выборе цвета учтите: черный пол — наиболее маркий вариант (на нем не утаишь и соринки), белый — более практичный, серый — компромиссный.
Коллекции пластинок, книги, музыкальные инструменты и всё, что расскажет о богатом внутреннем мире, также уместно будет смотреться в интерьере.
Да и старый диван не так уже безнадежен — накройте его красивым покрывалом и набросайте мягких подушек. Неплохое решение, пока вы не успели приобрести новый.
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