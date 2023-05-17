Обманутых дольщиков в России освободили от уплаты налога с региональных компенсаций
В России принят закон, который освобождает дольщиков от уплаты НДФЛ с региональных компенсаций — выплат, полученных в соответствии с законами субъектов при банкротстве застройщиков.
В России достройка проблемных объектов может происходить как в соответствии с федеральным законом о защите прав дольщиков, так и с региональными законами. Ранее налогообложению не подлежали только доходы, полученные гражданами за счёт имущества федерального Фонда развития территорий.
Теперь по новому закону дольщикам не нужно платить НДФЛ с возмещения, полученного от региона. Мера применяется при получении федеральной или региональной компенсации.
В середине 2023 года участники долевого строительства, купившие квартиры в проблемных домах, смогут подать заявление на получение компенсации через портал госуслуг. Сейчас заявление можно подать только через специальную форму на сайте Фонда развития территорий или через Почту России.