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Обманутых дольщиков в России освободили от уплаты налога с региональных компенсаций

Дата публикации: 17 мая 2023
Обманутых дольщиков в России освободили от уплаты налога с региональных компенсаций

В России принят закон, который освобождает дольщиков от уплаты НДФЛ с региональных компенсаций — выплат, полученных в соответствии с законами субъектов при банкротстве застройщиков. 

В России достройка проблемных объектов может происходить как в соответствии с федеральным законом о защите прав дольщиков, так и с региональными законами. Ранее налогообложению не подлежали только доходы, полученные гражданами за счёт имущества федерального Фонда развития территорий.

Теперь по новому закону дольщикам не нужно платить НДФЛ с возмещения, полученного от региона. Мера применяется при получении федеральной или региональной компенсации.

В середине 2023 года участники долевого строительства, купившие квартиры в проблемных домах, смогут подать заявление на получение компенсации через портал госуслуг. Сейчас заявление можно подать только через специальную форму на сайте Фонда развития территорий или через Почту России.

Читайте также: Что делать, если застройщик вовремя не сдает дом

Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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