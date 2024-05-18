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Недвижимость
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Почему отключают горячую воду

Дата публикации: 18 мая 2024
Почему отключают горячую воду
Содержание

Есть в России такая традиция — ежегодно в период с мая по конец августа перекрывать подачу горячей воды в многоквартирные дома. Срок проведения профилактических работ обычно составляет 10–14 дней.

Рассказываем, чем вызвана такая необходимость и где можно посмотреть график отключения горячей воды.

Причины отключения горячей воды

Во время планового отключения проводится профилактика системы горячего водоснабжения (ГВС), в ходе которой осуществляется замена и ремонт коммуникаций и насосного оборудования. Это позволяет своевременно обнаружить и устранить неполадки в работе сетей, которые в дальнейшем могут привести к аварии. 

Также воду могут внепланово перекрыть при возникновении аварий на сетях. Такие отключения, как правило, носят краткосрочный характер.

Зачем менять трубы каждый год

Чтобы потребители получали горячую воду, а не еле тёплую, она должна подаваться в сеть с учётом возможных теплопотерь — под высоким давлением и с большей температурой. Особенно остро этот вопрос стоит зимой, когда столбик термометра уходит в минус на десятки градусов. Ведь прежде, чем вода дойдёт до вас, ей предстоит преодолеть многокилометровый путь от ТЭЦ до вашего дома.

Из-за высоких температур и перепадов давления трубы и насосное оборудование быстро приходят в негодность. Металл подвергается коррозии, в результате чего возникают протечки. Поэтому система ГВС требует ежегодной профилактики.

На какой срок отключают горячую воду

Действующие нормы не содержат временных ограничений по срокам проведения профилактического ремонта систем горячего водоснабжения. При этом в Постановлении Госстроя №170 от 27.09.2003 г. указано, что рекомендуемая продолжительность ежегодного планового отключения горячей воды составляет 14 дней (абзац 2, п. 5.1.5). В каждом конкретном случае срок должны определять местные власти.

Что касается краткосрочных перебоев с ГВС, то их сроки также регламентированы законом — суммарно не более 8 часов в течение месяца и 4 часов единовременно. При аварии на тупиковой магистрали допускается отключение ГВС на срок до 24 часов подряд.

Почему отключают горячую воду? №1

А почему именно летом

Так как ГВС напрямую связано с системой отопления, профилактические работы проводятся именно в летние месяцы, когда помещения не нуждаются в обогреве.

Где можно узнать, когда отключат горячую воду

График проведения профилактических работ составляется и публикуется заранее.

Узнать, когда и на какой срок отключат горячую воду в вашем доме, можно при помощи следующих способов:

  • В управляющей компании. Некоторые УК информируют собственников квартир о предстоящих плановых работах по СМС. Если такой опции нет, то можно просто позвонить в диспетчерскую службу.
  • На портале «Госуслуги». Также график отключения ГВС можно посмотреть на сайтах местных администраций.
  • На досках объявлений в подъезде. Информация о причинах и сроках проведения работ обычно размещается заблаговременно.

График отключения горячей воды в Москве можно посмотреть онлайн. Просто введите адрес дома и система выдаст период, на который запланированы работы.

Нужно ли платить за ГВС во время отключения

Начисление платежей за горячую водуосуществляется в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учёта. На время планового отключения рекомендуется перекрыть счётчик на ГВС, чтобы не накрутить лишнее. Иногдауправляющие компаниисами перекрывают внутридомовые краны на период проведения работ, но дополнительная предусмотрительность не помешает.

А что с холодной водой

Трубы, по которым проходит холодная вода, изнашиваются не так быстро. Здесь нет такого большого перепада температур, поэтому они не требуют столь частого ремонта.

Кроме того, холодную воду, как правило, не отключают надолго ещё и потому, что централизованная система водоснабжения предусматривает резервные трубы. Если нужно провести профилактику основного трубопровода, вода будет проходить по резервному.

Читайте также: Как выбрать и установить водонагреватель в квартире

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Комментарии1
А
Андрей К.
24 мая 2024

Отключают из-за того, что не хотят разбирать тепловые сети. В домах с собственными котельными таких проблем нет.

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