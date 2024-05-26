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Недвижимость
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Как построить баню на участке

Дата публикации: 26 мая 2024
Как построить баню на участке
Содержание

Баня считается неотъемлемым атрибутом загородного образа жизни. Из чего лучше строить, где расположить и как зарегистрировать такое сооружение — разбираемся вместе с экспертами портала FORUMHOUSE.

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Где расположить баню на участке

Строить баню нужно на ровном возвышенном участке, вдали от дома. Лучше всего разместить постройку в глубине участка подальше от лишних глаз, чтобы можно было, не смущаясь, выбежать и окунуться в снег или в купель. Неплохо рядом предусмотреть небольшой искусственный водоём. Также важно, чтобы выход был расположен с южной стороны, так как здесь снег сходит в первую очередь, и не надо будет расчищать доступ к двери. Кроме того, при выборе места для строительства бани нужно учитывать все предписанные законом расстояния. 

Так, согласно положениям СНиП 30-02-97 необходимо соблюдать следующие требования:

  • баня должна находиться на расстоянии не менее 1 м от участка соседей
  • от деревянных строений объект находится на удалении минимум 15 м (в том числе от зданий, сооружений соседей)
  • от жилого дома баня должна находиться на расстоянии минимум 8 м
  • до лесного массива следует выдержать расстояние минимум 15 м
  • от водоема баня находится на удалении 22 м и более
  • от колодца или скважины сооружение возводят на расстоянии от 12 м
  • сток может быть организован в септик, автономная канализация должна находиться на удалении от соседнего участка минимум на 2 м
  • от красной линии строение располагается на расстоянии минимум 5 м
  • от проезжей части постройка должна находиться на расстоянии от 6 м
Как построить баню на участке №1

Нормы пожарной безопасности при строительстве бани

  • Все деревянные элементы конструкции перед сборкой нужно обработать антипиреном. В помещении парной не стоит использовать породы древесины смолянистого типа. В противном случае при нагреве натуральный материал станет выделять смолу, которая при попадании на кожу оставляет серьёзные ожоги.
  • Для изоляции потолочного перекрытия и трубы для отведения дыма печи используются негорючие материалы.
  • Пол, стены, примыкающие к печи, облицовываются защитными жаростойкими экранами. Перед топкой устанавливается металлический лист с габаритами 650х750 мм.
  • Элементы, генерирующие тепло в печи, должны находиться от пола на уровне минимум 120 мм.
  • В бане обязательно обустраивается естественная или принудительная вентиляция.
  • Обязательно предусматривается наличие огнетушителя в постройке.
  • Проводка монтируется открытым способом в специальных закрытых коробах. Все электрические приборы имеют заземление, а провода — специальную самозатухающую изоляцию.

Как определиться с размерами и планировкой

Надо плясать от парной. Регламентов нет, при определении размера обычно ориентируются на следующие факторы:

  • среднее количество посетителей, которые будут находиться в парной одновременно
  • тип и размеры печи
  • режим эксплуатации

При расчёте площади парной можно использовать следующую формулу: каждый м² окна (если есть), двери и кирпичной перегородки (если есть) приравнивается к 1,2 м² парной. Добавочный коэффициент на каждый м² неутепленного сруба — 1,5, неутепленного сруба с холодным полом — 2, при наличии утепления с фольгированной пароизоляцией — 0,6.

Чтобы было комфортно, на каждого человека должно отводиться не менее 1 м². Важно предусмотреть тёплое помещение для отдыха и переодевания, помывочную и в идеале санузел.

Как построить баню на участке №2

Материалы для строительства

Баня должна сочетаться по внешнему виду с домом. По сути, технология строительства может быть любой (не обязательно деревянный сруб) — главное, чтобы был создан герметичный тепловой контур и соблюдены нормы. 

Для отделки и обустройства рекомендуется выбирать экологичные материалы. Особенно для парной. Её чаще всего отделывают деревом. Можно использовать разные породы, бюджетный вариант — липа, осина. Для обеспечения долговечности древесины важно обработать её максимально безопасными материалами. Например, для парной подходит тунговое масло.

Сейчас в моде бани с большой площадью остекления, но стоит смотреть на вещи здраво — это может быть красиво на картинках, но непрактично в быту и на 6 сотках, окружённых соседями.

Печь, водопровод, освещение, канализация

Самое главное — печь. Классикой считается кирпичная каменка, но обойдётся такая печь недёшево. Вполне приемлемый вариант — стальная или чугунная с отсеком под камни. Выбирают исходя из необходимой мощности, под кубатуру парной.

В некоторых случаях печь — это единственное, что действительно нужно, так как воду можно принести и нагреть в ней, а в дневное время суток можно обойтись и без света. Но это для любителей старины и экстрима, а подавляющее большинство людей сейчас всё-таки выбирает комфорт. Поэтому при строительстве бани важно предусмотреть электрику, водопровод, канализацию и обязательно вентиляцию.

Электрика. Монтаж проводки должен проводиться согласно правилам устройства электроустановок для саун, влажных комнат и душевых. 

Водоснабжение и канализация. Особых требований нет — подводка в траншее в земле, в мойке трубы могут быть как наружными, так и скрытыми. Основные проблемы возникают зимой, так как даже при проживании за городом баня используется максимум раз в неделю. Решения два: либо слив воды после каждого раза, либо греющий кабель.

Как правильно зарегистрировать баню

Прежде чем приступать к возведению, необходимо направить в местные органы самоуправления уведомление о начале строительства. В документе указываются особенности конструкции бани. Прилагаются выписки ЕГРН, технический план. Также важно предоставить документы, подтверждающие право собственности на землю.

Если в течение 7-10 дней органы местного самоуправления не дали ответа на обращение, представленный план расценивается как соответствующий установленным нормам. Его можно использовать для строительства бани в течение 10 лет.

После завершения строительства не позже чем через месяц в органы местной администрации направляется второе письмо с уведомлением. К нему прилагается квитанция, подтверждающая факт оплаты госпошлины. Это необходимо для регистрации объекта недвижимости. Также прилагается первое уведомление и направленные вместе с ним документы.

Далее проводится повторная проверка представленных документов, после чего местная администрация направляет в Росреестр информацию для регистрации права собственности на объект.

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Загородная недвижимость: строительство и покупка
Владельцам дач
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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