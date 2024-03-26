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Как получить справки и выписки из банка после оформления ипотеки

Дата публикации: 26 мар 2024
Как получить справки и выписки из банка после оформления ипотеки
Содержание

Самые разные справки и выписки из банка могут понадобиться вам после оформления ипотеки.

Заказать и получить справки в СберБанке можно бесплатно, онлайн и всего за пару минут.

Справки, которые могут вам понадобиться после оформления ипотеки

Справка для налогового вычета

В справке отражаются ваши платежи по основному долгу и процентам за выбранный период. Нужна, чтобы вернуть до 650 тысяч рублей за покупку недвижимости и проценты по ипотеке.

>> 💚 Получите бесплатный гид по возврату налогового вычета от Домклик — верните себе до 650 000 ₽ с покупки недвижимости 

Справка в СФР для получения материнского капитала

Содержит информацию об остатке основного долга и начисленных процентах на дату ее получения. Может понадобиться, чтобы сделать досрочное погашение ипотеки маткапиталом.

Справка об остатке кредита

Содержит информацию об остатке долга и процентах на дату ее получения. При авторизации на Домклик по Сбер ID заказать и получить эту справку в электронном виде можно мгновенно.

История платежей по кредиту

Справка содержит информацию о всех ваших платежах по ипотеке.

📌 Если вам нужна какая-то нестандартная справка под особую ситуацию, а ее нет в списке — не переживайте. Вы можете заказать справку банка в свободной форме.

Как заказать справку после оформления ипотеки в СберБанке

  1. Войдите в личный кабинет обслуживания ипотеки на Домклик. Сервис доступен в приложении и на сайте. Для того, чтобы увидеть актуальные данные по вашей ипотеке, авторизуйтесь с помощью Сбер ID.
  2. Войдите в раздел «Обслуживание ипотеки», во вкладку «Услуги». Пролистайте страницу до раздела «Заказ справок» на сайте или «Заказать справку» в мобильном приложении и выберите справку, которая вам нужна. Если нужной справки в списке нет, выберите раздел «Справка банка под любые цели»
  3. Выберите формат справки — электронный или бумажный — и другие параметры. Рекомендуем уточнить, в каком формате и за какой период нужна справка по месту требования
  4. Проверьте корректность данных, срок подготовки справки и нажмите на кнопку «Заказать справку». Когда справка будет готова, вы получите уведомление. После этого справку можно будет забрать в офисе банка, если выбрали бумажный вариант. Или скачать в разделе «Мои заказы» личного кабинета, нажав на кнопку «Ответ банка».

Перейти в личный кабинет обслуживания ипотеки>>

Обслуживание ипотеки
Инструкции после получения ипотеки
Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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