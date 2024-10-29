Зачем нужна временная прописка и как ее получить
- Когда нужно делать временную прописку
- В чем разница между регистрацией по месту жительства и регистрацией по месту пребывания
- На какой срок можно оформить временную регистрацию
- Что будет, если не оформить временную прописку
- Для чего нужна временная регистрация
- Нужно ли согласие других жильцов, чтобы оформить временную регистрацию
- Какие нужны документы
- Куда подавать заявление
- Как сделать временную регистрацию через Госуслуги
- Как оформить регистрацию для ребенка
- Как оформить регистрацию студенту и военнослужащему
Длительная командировка или долгое проживание в другом регионе России требует временной регистрации (в обиходе ее называют пропиской). Без этого могут не взять на работу и отказать в медицинских и социальных услугах. Более того, если человек находится по месту пребывания и не оформил временную регистрацию, к нему применят штрафные санкции.
Рассказываем, зачем гражданину РФ нужна временная прописка и как ее оформить через сайт госуслуг.
Когда нужно делать временную прописку
Если гражданин России, прописанный постоянно в одном регионе, уезжает в другой более чем на 90 дней, ему придется сделать временную прописку. За исключением случаев, когда жилье, в котором он зарегистрирован, находится в том же или другом населенном пункте того же субъекта РФ.
То есть внутри одного региона можно перемещаться без оформления временной регистрации: например, если человек переехал на полгода из Выксы в Саров Нижегородской области, временная регистрация не потребуется. Аналогичное правило действует, если гражданин переезжает из Москвы в Московскую область, а также из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, из Севастополя в населенные пункты Крыма или наоборот.
В чем разница между регистрацией по месту жительства и регистрацией по месту пребывания
Место, где человек живет большую часть времени или постоянно, юридически называется местом жительства. Оно фиксируется в паспорте гражданина РФ как адрес постоянной регистрации (ее еще называют постоянной пропиской). Постоянная регистрация невозможна в домах под снос и апартаментах.
Если человек уехал с постоянного места проживания в другой регион на определенное время, то это уже место пребывания — то есть та точка на карте, где человек живет временно. Это может быть гостиница, санаторий, общежитие, хостел, медицинская организация или съемная квартира.
Временную прописку можно оформить не только в жилом помещении, но и в гостинице. Это делает ее администрация по прибытии туриста. Временная регистрация невозможна в домах под снос, а вот в апартаментах, если они относятся к гостинице и другому подобному объекту, разрешена.
Оба вида регистрации не подменяют друг друга. Постоянная прописка есть у всех. А временная добавляется в том случае, если человек покинул место жительства более чем на 90 дней: отметку о ней в паспорт не ставят, а выдают свидетельство на определенный срок. При этом если гражданин оформил временную регистрацию, его не снимают с постоянной.
Также гражданин может иметь постоянную прописку в одном месте, быть временно зарегистрированным в другом, а проживать — в третьем. В этом случае речь идет уже о месте фактического проживания. Оно, впрочем, может совпадать с местом как постоянной прописки, так и с местом пребывания.
Но если человек фактически проживает в месте, отличном от адреса постоянной или временной прописки, то регистрацию необходимо иметь именно там. А постоянную или временную, зависит от планов по длительности пребывания.
На какой срок можно оформить временную регистрацию
Прописка по месту пребывания оформляется на любой срок, который согласован с собственниками жилья, но не более 5 лет.
Пользователи жилья государственного или муниципального жилищного фонда могут временно зарегистрировать в своем жилом помещении граждан на срок, не превышающий срок договора социального найма.
Что будет, если не оформить временную прописку
Если не оформить временную регистрацию в течение трех месяцев с момента приезда, можно получить штраф. В Москве и Санкт-Петербурге он составит 3-5 тыс. руб., в других российских регионах — 2-3 тыс. руб.
Для чего нужна временная регистрация
Оформление временной прописки взрослого и несовершеннолетнего необходимо не только с точки зрения требований закона, но и для того, чтобы оформить пособие, встать в очередь в детский сад, записаться на прием в поликлинику, оформить ребенка в школу, получить пенсию.
Не все работодатели готовы взять на работу сотрудников «на птичьих правах» и требуют подтвердить временную регистрацию. Стать донором в другом регионе проблематично без временной регистрации. В Москве временная прописка дает право пользоваться парковкой как резиденту.
А вот оформлять фиктивную временную регистрацию категорически нельзя: это нарушение законодательства, которое может обернуться штрафом в размере от 100 до 500 тыс. руб. и даже лишением свободы до трех лет.
Нужно ли согласие других жильцов, чтобы оформить временную регистрацию
Согласие жильцов в каких-то случаях необходимо, в каких-то нет. Разберем разные ситуации.
Сам собственник
Если желающий зарегистрировать себя или другого человека — собственник всего жилья, ему не нужно заручаться ничьим согласием. Как и в том случае, если он владеет долей в помещении или регистрирует детей по адресу, где прописан сам. Если же владелец доли хочет прописать кого-то другого, ему понадобится письменное согласие всех долевых собственников.
Государственное и муниципальное жилье
Если гражданин — единственный наниматель государственного или муниципального жилья, то в этом случае для его временной регистрации тоже не требуется ничье разрешение. Но если в этом государственном или муниципальном помещении уже есть зарегистрированные по месту жительства люди, потребуется согласие всех совершеннолетних жильцов.
Если жилье находится в государственной или муниципальной собственности, а желающий получить временную прописку не его наниматель, ему предстоит заключить договор поднайма. Он станет основанием для временной регистрации.
В коммунальной квартире
Как сделать временную регистрацию гражданам в коммунальной квартире? Для этого необходимо разрешение всех проживающих в ней нанимателей и собственников. Это делается ими лично в регистрирующих органах или с помощью нотариально заверенного согласия.
Какие нужны документы
Для оформления временной регистрации в жилом помещении необходимы следующие документы:
- удостоверяющий личность (например, паспорт гражданина РФ или загранпаспорт для граждан РФ, постоянно проживающих за пределами России). Для несовершеннолетних необходимо свидетельство о рождении;
- на право распоряжения жилым помещением. Как правило, это договор собственности, аренды или найма;
- заявление о регистрации по месту пребывания. Его подписывают заявитель, временно проживающий в квартире, и собственник; Заявление заполняется на компьютере или от руки печатными разборчивыми буквами синими или черными чернилами, зачеркивать и исправлять ничего нельзя;
- паспорта и согласие всех совершеннолетних собственников (ситуации, когда это необходимо, см. выше).
В некоторых регионах и для иностранных граждан потребуются еще два документа:
- адресный листок прибытия, иногда в двух-трех экземплярах. В бланке отмечается факт приезда с одной территории на другую.
- листок статистического прибытия. Он необходим, если гражданин намерен пребывать в новом месте больше года.
Если регистрируется опекаемое лицо, необходим акт соответствующего органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя.
Куда подавать заявление
Есть несколько способов сделать временную прописку. Все они в конечном итоге ведут в одно ведомство — МВД. Срок регистрации — от трех до восьми рабочих дней. Куда можно обратиться?
- В подразделение МВД
- Через портал «Госуслуги»
- В многофункциональный центр (МФЦ) того района, где заявитель намерен зарегистрироваться
- В управляющую компанию дома, если у нее есть услуги паспортного стола. В этом случае сроки регистрации могут увеличиться
Если гражданин подает документы сам, ему придется прийти в регистрирующий орган два раза: сначала с документами, затем для получения свидетельства о временной регистрации. В первый раз в определенных случаях (см. выше) потребуется визит и собственника жилья, арендодателя или нанимателя.
Как сделать временную регистрацию через Госуслуги
Для этого необходимо иметь аккаунт на портале. Чтобы создать учетную запись, необходимо ввести в профиле паспортные данные и СНИЛС, затем подтвердить свою личность. Через поиск находится раздел регистрации по месту пребывания. Нажимается кнопка «Получить услугу».
Далее заполняется в электронном виде заявление. Также вносятся данные:
- паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении ребенка
- документа, на основании которого происходит временная регистрация.
После подачи заявления должным образом в течение трех дней в личный кабинет на госуслугах придет приглашение на получение свидетельства о временной регистрации. Оповещение доставят любым из указанных вами способов: по электронной почте или в мобильном приложении. Для этого придется явиться и заявителю, и тому, кто предоставляет жилье, предъявив в течение трех дней оригиналы документов.
Как оформить регистрацию для ребенка
Зачем нужна временная регистрация ребенку? Без нее, если семья переехала в другой город, его могут не взять в школу или детский сад, не оказать медицинских услуг. Особенности временной регистрации зависят от возраста детей.
Временная регистрация ребенка отдельно от мамы, папы или опекунов допускается лишь после 14 лет, когда у него появится паспорт. Для этого потребуется письменное разрешение родителей или опекунов. Например, если подросток проживает в общежитии. Дети младше 14 лет не могут регистрироваться отдельно от родителей или опекунов, даже у близких родственников.
Для временной регистрации детей, не достигших 14 лет, требуется заявление законного представителя (родителей, опекунов), уже имеющего временную регистрацию в данном помещении, согласие собственников жилья в этом случае не требуется. К обычному пакету документов прикладывается свидетельство о временной регистрации родителей или опекуна.
Важно помнить: если временная регистрации оформляется в съемном жилье, то она прекратится вместе с окончанием срока договора.
Как оформить регистрацию студенту и военнослужащему
Для студентов очной формы обучения в вузах или средних профессиональных заведениях доступна временная регистрация в общежитии, если они в нем проживают. В этом случае в течение трех дней со дня получения места в общежитии студенту необходимо обратиться к ответственному лицу учебного заведения. Если студент не проживает в общежитии, а снимает жилье и находится в другом регионе, где расположено учебное заведение, больше 90 дней, то ему необходимо получать временную регистрацию на общих основаниях.
Для военнослужащих процедура иная. Те, кто служит по контракту, и члены их семей, не имеющие жилья, могут получить постоянную регистрацию по месту жительства на территории воинских частей, где проходит служба. Для этого нужно подать рапорт командиру части, собрать документы и после получения разрешения на прописку с подписанным рапортом обратиться в орган регистрационного учета по месту нахождения части.
В служебной квартире, предоставляемой военнослужащему, возможна только временная регистрация. У военнослужащего, имеющего служебное жилье, есть право временно прописать там и членов семьи.
Если появляется отдельное, не служебное, жилье, то регистрация проходит на общих основаниях.
При отъезде с места службы в другой регион временная регистрация контрактников возможна по месту пребывания только при наличии отпускного билета или командировочного удостоверения, если срок командировки или отпуска больше 90 дней. Отсутствие постоянной или временной регистрации больше не препятствие для постановки на воинский учет и призыва в армию. При переезде военнообязанный должен встать на воинский учет по месту пребывания.