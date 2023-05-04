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Недвижимость
6 мин
36K

Как продать земельный участок выгодно и быстро

Дата публикации: 04 мая 2023
Как продать земельный участок выгодно и быстро
Содержание

Пошаговая инструкция по продаже земельного участка — от подготовительного этапа до завершения расчётов по сделке.

Готовим участок к продаже

Правила те же, что и при продаже квартиры — чтобы повысить привлекательность объекта для покупателей, нужно привести его в надлежащий вид.

Что надо сделать перед продажей:

  • Покосить траву или сухостой, вырубить кустарник, убрать спиленные деревья
  • Аккуратно сложить садовый инвентарь
  • Вывезти старую мебель, нерабочую бытовую технику и прочие ненужные вещи, которые вы хранили на участке
  • Навести порядок в хозпостройках

Если границы землевладения не уточнены, также рекомендуется провести межевание.

Читайте также: «Что такое межевание земельного участка»

Как проверить, проведено ли межевание:

  1. Перейдите на сайт публичной кадастровой карты.
  2. Введите кадастровый номер земельного участка (можно посмотреть в выписке из ЕГРН).
  3. Обратите внимание, есть ли контур у землевладения. Его отсутствие говорит о том, что межевание участка не было проведено.
Как выглядит участок без межевания на кадастровой карте
Как выглядит участок без межевания на кадастровой карте

Можно ли продать участок без межевания

На момент написания статьи продать участок можно и без межевого плана, но стоит иметь в виду, что не все покупатели согласятся купить землю без установленных границ. К тому же наличие межевания — это обязательное условие банка при покупке участка в ипотеку.

Собираем документы

Стандартный пакет документов для продажи земли включает:

  • паспорт собственника (или собственников, если их несколько)
  • выписку из ЕГРН
  • документ, на основании которого возникло право собственности — договор купли-продажи, решение суда, договор дарения или свидетельство о праве на наследство

Дополнительно могут потребоваться:

  • межевой план
  • разрешение органов опеки и попечительства при наличии несовершеннолетних и недееспособных собственников
  • нотариальное согласие супруга на продажу, если участок был приобретен в браке
  • справки об отсутствии задолженности по оплате ЖКУ

Если на участке есть зарегистрированная постройка (например, садовый домик), то на неё также потребуется предоставить документы, подтверждающие собственность.

Как продать земельный участок выгодно и быстро? №1

Можно ли продавать участок с незарегистрированным домом

Да, если речь идёт о нежилых конструкциях без фундамента и коммуникаций.

Если же на территории землевладения есть неузаконенные капитальные постройки, лучше зарегистрировать их в Росреестре. В противном случае в договоре купли-продажи участка будет указано, что на нём нет строений, а покупатель получит в собственность только землю.

Определяемся с ценой

Самый простой способ — проанализировать цены на аналогичные объекты и определить среднюю стоимость по рынку. Объявления о продаже участков в вашем регионе можно посмотреть на Домклик.

Также при определении цены рекомендуем учитывать следующие факторы:

  • Инфраструктура посёлка и удалённость от города. Наличие рядом магазина, школы, детского сада, остановок общественного транспорта увеличивает стоимость объекта.
  • Назначение земли. Участки под индивидуальное жилищное строительство обычно стоят дороже землевладений с другими видами разрешённого использования.
  • Юридическая чистота. Полный порядок с документами, один собственник и отсутствие обременений — всё это значительно упрощает проведение сделки. Данный фактор можно расценивать как преимущество перед другими предложениями.
  • Наличие коммуникаций. Если на участок подведены газ, вода и электричество, заявленную цену можно увеличить на 30–50%. Близость к коммуникациям тоже влияет на стоимость землевладения.
  • Сезон. Спрос на землю носит цикличный характер — возрастает к весне и падает с наступлением холодов.

Ухоженный участок, на котором имеются плодовые деревья и кустарники, можно продать дороже. Правильная форма землевладения (квадрат или прямоугольник) и плоский рельеф также могут стать факторами для обоснованного повышения цены.

Читайте также: «Когда выгоднее покупать и продавать дачу или участок»

Ищем покупателя

Начните с размещения объявления на сайтах с недвижимостью, предложите купить участок соседям, повесьте баннер о продаже с вашим номером телефона на фасад забора.

Как составить объявление

Объявление, которое поможет привлечь больше потенциальных покупателей и быстрее продать участок, должно содержать следующую информацию:

  • площадь, форма, рельеф и местоположение участка, инфраструктура
  • число собственников, сведения о наличии/отсутствии обременений
  • назначение земли
  • какие есть постройки
  • как обстоят дела с коммуникациями

Сделайте акцент на плюсах объекта — например, 5 минут пешком до автобусной остановки или вид на озеро. Если на участке есть плодовые деревья и кустарники, не забудьте упомянуть об этом — многие с удовольствием покупают землю, где уже что-то растёт.

Прикрепите к объявлению несколько фотографий самого объекта — общий план участка, фото дома или хозпостроек, если они есть. Также можно добавить фотографии подъездной дороги, забора, кадастрового плана землевладения с обозначением границ и фото со спутника.

Как продать земельный участок выгодно и быстро? №1

Как показывать участок покупателям

Рецепт прост — будьте вежливы и пунктуальны, открыто отвечайте на вопросы покупателей, честно расскажите о преимуществах и недостатках объекта.

Оформляем сделку

Шаг 1. Заключение предварительного соглашения. Это может быть договор задатка или предварительный договор купли продажи. Основная цель документа — зафиксировать намерения сторон.

Шаг 2. Составление основного договора купли-продажи. В документе указываются стороны, объект покупки, стоимость и порядок оплаты.

Шаг 3. Регистрация права собственности. Зарегистрировать сделку можно через МФЦ или воспользоваться услугой электронной регистрации. Кроме документов на участок и договора купли-продажи, также потребуется предоставить паспорт покупателя и документ об оплате госпошлины (2000 рублей, оплачивается покупателем).

Шаг 4. Расчёты по сделке. Порядок оплаты определяется в договоре купли-продажи. Простой и удобный способ — воспользоваться сервисом безопасных расчётов. После подтверждения регистрации сделки в Росреестре деньги автоматически будут зачислены на ваш счёт не позднее следующего рабочего дня.

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Загородная недвижимость: строительство и покупка
Продажа дома и участка
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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