Как продать земельный участок выгодно и быстро
Пошаговая инструкция по продаже земельного участка — от подготовительного этапа до завершения расчётов по сделке.
Готовим участок к продаже
Правила те же, что и при продаже квартиры — чтобы повысить привлекательность объекта для покупателей, нужно привести его в надлежащий вид.
Что надо сделать перед продажей:
- Покосить траву или сухостой, вырубить кустарник, убрать спиленные деревья
- Аккуратно сложить садовый инвентарь
- Вывезти старую мебель, нерабочую бытовую технику и прочие ненужные вещи, которые вы хранили на участке
- Навести порядок в хозпостройках
Если границы землевладения не уточнены, также рекомендуется провести межевание.
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Как проверить, проведено ли межевание:
- Перейдите на сайт публичной кадастровой карты.
- Введите кадастровый номер земельного участка (можно посмотреть в выписке из ЕГРН).
- Обратите внимание, есть ли контур у землевладения. Его отсутствие говорит о том, что межевание участка не было проведено.
Можно ли продать участок без межевания
На момент написания статьи продать участок можно и без межевого плана, но стоит иметь в виду, что не все покупатели согласятся купить землю без установленных границ. К тому же наличие межевания — это обязательное условие банка при покупке участка в ипотеку.
Собираем документы
Стандартный пакет документов для продажи земли включает:
- паспорт собственника (или собственников, если их несколько)
- выписку из ЕГРН
- документ, на основании которого возникло право собственности — договор купли-продажи, решение суда, договор дарения или свидетельство о праве на наследство
Дополнительно могут потребоваться:
- межевой план
- разрешение органов опеки и попечительства при наличии несовершеннолетних и недееспособных собственников
- нотариальное согласие супруга на продажу, если участок был приобретен в браке
- справки об отсутствии задолженности по оплате ЖКУ
Если на участке есть зарегистрированная постройка (например, садовый домик), то на неё также потребуется предоставить документы, подтверждающие собственность.
Можно ли продавать участок с незарегистрированным домом
Да, если речь идёт о нежилых конструкциях без фундамента и коммуникаций.
Если же на территории землевладения есть неузаконенные капитальные постройки, лучше зарегистрировать их в Росреестре. В противном случае в договоре купли-продажи участка будет указано, что на нём нет строений, а покупатель получит в собственность только землю.
Определяемся с ценой
Самый простой способ — проанализировать цены на аналогичные объекты и определить среднюю стоимость по рынку. Объявления о продаже участков в вашем регионе можно посмотреть на Домклик.
Также при определении цены рекомендуем учитывать следующие факторы:
- Инфраструктура посёлка и удалённость от города. Наличие рядом магазина, школы, детского сада, остановок общественного транспорта увеличивает стоимость объекта.
- Назначение земли. Участки под индивидуальное жилищное строительство обычно стоят дороже землевладений с другими видами разрешённого использования.
- Юридическая чистота. Полный порядок с документами, один собственник и отсутствие обременений — всё это значительно упрощает проведение сделки. Данный фактор можно расценивать как преимущество перед другими предложениями.
- Наличие коммуникаций. Если на участок подведены газ, вода и электричество, заявленную цену можно увеличить на 30–50%. Близость к коммуникациям тоже влияет на стоимость землевладения.
- Сезон. Спрос на землю носит цикличный характер — возрастает к весне и падает с наступлением холодов.
Ухоженный участок, на котором имеются плодовые деревья и кустарники, можно продать дороже. Правильная форма землевладения (квадрат или прямоугольник) и плоский рельеф также могут стать факторами для обоснованного повышения цены.
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Ищем покупателя
Начните с размещения объявления на сайтах с недвижимостью, предложите купить участок соседям, повесьте баннер о продаже с вашим номером телефона на фасад забора.
Как составить объявление
Объявление, которое поможет привлечь больше потенциальных покупателей и быстрее продать участок, должно содержать следующую информацию:
- площадь, форма, рельеф и местоположение участка, инфраструктура
- число собственников, сведения о наличии/отсутствии обременений
- назначение земли
- какие есть постройки
- как обстоят дела с коммуникациями
Сделайте акцент на плюсах объекта — например, 5 минут пешком до автобусной остановки или вид на озеро. Если на участке есть плодовые деревья и кустарники, не забудьте упомянуть об этом — многие с удовольствием покупают землю, где уже что-то растёт.
Прикрепите к объявлению несколько фотографий самого объекта — общий план участка, фото дома или хозпостроек, если они есть. Также можно добавить фотографии подъездной дороги, забора, кадастрового плана землевладения с обозначением границ и фото со спутника.
Как показывать участок покупателям
Рецепт прост — будьте вежливы и пунктуальны, открыто отвечайте на вопросы покупателей, честно расскажите о преимуществах и недостатках объекта.
Оформляем сделку
Шаг 1. Заключение предварительного соглашения. Это может быть договор задатка или предварительный договор купли продажи. Основная цель документа — зафиксировать намерения сторон.
Шаг 2. Составление основного договора купли-продажи. В документе указываются стороны, объект покупки, стоимость и порядок оплаты.
Шаг 3. Регистрация права собственности. Зарегистрировать сделку можно через МФЦ или воспользоваться услугой электронной регистрации. Кроме документов на участок и договора купли-продажи, также потребуется предоставить паспорт покупателя и документ об оплате госпошлины (2000 рублей, оплачивается покупателем).
Шаг 4. Расчёты по сделке. Порядок оплаты определяется в договоре купли-продажи. Простой и удобный способ — воспользоваться сервисом безопасных расчётов. После подтверждения регистрации сделки в Росреестре деньги автоматически будут зачислены на ваш счёт не позднее следующего рабочего дня.