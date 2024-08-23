Страхование недвижимости, жизни и здоровья: ответы на популярные вопросы
- Что такое страхование ипотечной недвижимости
- Что будет, если не продлить полис страхования ипотечной недвижимости
- Что такое страхование жизни и здоровья
- Что будет, если не продлить полис страхования жизни и здоровья
- Можно ли снизить ставку по кредиту, купив полис страхования жизни и здоровья после оформления ипотеки
- Нужно ли оформлять полис страхования жизни и здоровья на созаемщика для снижения процентной ставки
- Как и где оформить страховые полисы
- Как и где продлить страховые полисы
- Что делать, если вы допустили ошибку при оформлении
- Где хранятся купленные полисы
- Полис страхования жизни и здоровья не был продлен вовремя, и ставка по ипотеке поднялась. Позволит ли новое оформление полиса вернуть ставку на прежний уровень
- Почему выгодно оформить страховой полис на весь срок кредита
- Есть ли напоминания о следующем платеже по страховке
- Нужно ли переоформлять страховые полисы при рефинансировании ипотеки
- Если кредит выплачен досрочно, можно ли вернуть деньги за неиспользованное время страховки
- Если возникли вопросы по условиям страхования
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При покупке недвижимости в ипотеку перед заемщиком встают вопросы о страховке: какие виды страхования есть, какие из них обязательны, зачем они нужны, как оформить полисы, где их продлить и многие другие. В статье подробно отвечаем на основные вопросы.
Что такое страхование ипотечной недвижимости
Ваша недвижимость, которая до выплаты ипотечного кредита находится в залоге у банка, страхуется от потери или повреждения после пожара, залива, взрыва бытового газа, стихийных бедствий и других форс-мажорных ситуаций.
Для получения и оформления ипотеки этот вид страхования обязателен. В критической ситуации страховая компания возьмет на себя материальную ответственность — это защитит вас от долговых обязательств. Банк также будет уверен, что сможет вернуть свои кредитные средства обратно — ведь банк выдает в долг заемщику не свои деньги, а средства других вкладчиков, которые он должен вернуть им с процентами.
Что будет, если не продлить полис страхования ипотечной недвижимости
Полис страхования недвижимости необходимо ежегодно продлевать и предоставлять в банк до окончания срока действия предыдущего.
Если полис вовремя не продлен, банк начислит неустойку на остаток по кредиту, начиная с 31-го календарного дня после окончания действия предыдущего полиса. Размер неустойки — ½ процентной ставки по кредиту за каждый день просрочки (если это предусмотрено в рамках кредитного договора).
Что такое страхование жизни и здоровья
Страхование жизни и здоровья — добровольный вид страхования при ипотеке.
В случае смерти или потери трудоспособности заемщика все финансовые обязательства по ипотеке переходят на его семью, и в критической жизненной ситуации родственники рискуют остаться без денег и крыши над головой. При страховании жизни и здоровья страховая компания выплатит банку ваш кредит при наступлении несчастного случая.
Также оформление полиса страхования жизни и здоровья по программе «Защищенный заемщик» позволяет получить сниженную ставку по ипотеке на 1% (если кредитным договором предусмотрено условие «Защищенный кредит»).
Что будет, если не продлить полис страхования жизни и здоровья
Полис также необходимо ежегодно продлевать и предоставлять в банк до того, как закончится срок действия предыдущего полиса.
Если страховка не продлена в срок, банк имеет право повысить ставку по ипотеке (в зависимости от условий кредитного договора).
Можно ли снизить ставку по кредиту, купив полис страхования жизни и здоровья после оформления ипотеки
Это не приведет к снижению ставки по вашему кредиту — программа «Защищенный заемщик» подключается только в момент заключения кредитного договора, который в этом случае предусматривает скидку на ставку в 1% (если кредитным договором предусмотрено условие «Защищенный кредит»).
Нужно ли оформлять полис страхования жизни и здоровья на созаемщика для снижения процентной ставки
Для снижения процентной ставки по программе «Защищенный заемщик» достаточно оформления страховки жизни и здоровья на основного заемщика. Созаемщики и поручители могут застраховать свою жизнь и здоровье по желанию — это не будет влиять на размер ставки.
Как и где оформить страховые полисы
Купить полисы страхования недвижимости, жизни и здоровья можно онлайн на Домклик в разделе «Услуги» — «Ипотечное страхование» или в любой страховой компании, соответствующей требованиям банка. Посмотреть список таких компаний можно на сайте Сбера.
Все полисы, оформленные на Домклик, отправляются в банк автоматически — вам не нужно тратить время на поездки в офис банка или страховой компании.
Если полис приобретен в другой компании, его необходимо передать в банк. Сделать это можно также на странице страхования или в личном кабинете сопровождения Домклик — просто загрузите полис страхования и квитанцию о его оплате.
Как и где продлить страховые полисы
Продлить страховые полисы также можно онлайн на Домклик в разделе «Ипотечное страхование».
Что делать, если вы допустили ошибку при оформлении
Если вы допустили ошибку при оформлении полиса — указали некорректно свой адрес прописки, залоговой недвижимости, ФИО, email, телефон и прочее, — обратитесь в страховую компанию.
Где хранятся купленные полисы
Все ваши страховые полисы отправляются на вашу личную электронную почту. Также их можно найти в личном кабинете на сайте Домклик, в разделе «Ипотечное страхование». Для этого необходимо авторизоваться и выбрать нужный тип полиса — после он появится в поле «Полисы, оформленные на Домклик».
Полис страхования жизни и здоровья не был продлен вовремя, и ставка по ипотеке поднялась. Позволит ли новое оформление полиса вернуть ставку на прежний уровень
Да, новое оформление страховки по программе «Защищенный заемщик» позволит вернуть сниженную ставку.
Почему выгодно оформить страховой полис на весь срок кредита
При оформлении страхового полиса на весь срок выплаты кредита его тариф будет зафиксирован. Так вы будете уверены, что стоимость страховки в течение всего срока кредита не повысится.
Кроме того, это удобно — вам не нужно будет каждый год обращаться в страховую компанию и в банк для оформления нового полиса.
Есть ли напоминания о следующем платеже по страховке
Да, оповещения о предстоящем платеже приходят на номер телефона за 55 и 15 дней до даты окончания текущего страхового периода. Также дополнительно за 30-45 дней клиенту могут позвонить или отправить СМС.
Нужно ли переоформлять страховые полисы при рефинансировании ипотеки
Да, полисы нужно переоформить в страховой компании, соответствующей требованиям банка, в котором вы рефинансируете ипотеку. Возможно, по старой ипотеке вам сделают перерасчет за неиспользованное время страховки и вернут деньги — это нужно уточнить в страховой компании.
Если кредит выплачен досрочно, можно ли вернуть деньги за неиспользованное время страховки
Как и в случае с рефинансированием, вам могут сделать перерасчет и вернуть часть денег — эти вопросы нужно уточнить в страховой компании.
Если возникли вопросы по условиям страхования
Если у вас возникли любые вопросы по условиям страхования, и вы не смогли найти ответ на свой вопрос в статье — обратитесь за консультацией напрямую в страховую компанию.
Здравствуйте,ипотека семейная.все оформили,не могу одно понять нужно ли страховать жизнь?обычную страховку по ипотеке оформили
Екатерина Ш.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Добрый день! Допустимо ли продление ипотечных полисов страхования недвижимости и здоровья на срок менее 1 года, например, на месяц или два?
Виталий А.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
здравствуйте. при офомлении страховки на дом - неверно указали адрес дома. как исправить?
Сергей Т.здравствуйте! Для решения вопроса рекомендуем обратиться за консультацией напрямую в страховую компанию.
Здравствуйте, могу ли я оформить страховой полис с нового года, если акт приёма-передачи я подписала в ноябре? И зачем нужна оценка квартиры, если в выписке ЕГРН уже есть кадастровая стоимость?
Александра Л.здравствуйте! Когда нужен отчет об оценке, рассказали в статье.
Для уточнения вопроса по оформлению полиса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Здравствуйте! С какой даты нужно страховать недвижимость по ипотеке: с даты подписания акта приемки или с даты обращения? И сколько времени для оформления этого полиса есть у заемщика после подписания акта приемки?
Сергей С.здравствуйте! После получения ключей вам необходимо оформить право собственности и предоставить в банк отчет об оценке и полис страхования недвижимости. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи. Подробнее рассказали в статье.