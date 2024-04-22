Как платить по ипотеке: ответы на популярные вопросы
- Откуда и как списывается сумма ежемесячного платежа
- Что делать, если денег на счету хватило только для списания части платежа
- Что делать, если дата платежа совпала с выходным днем
- Как изменить счет, с которого происходит погашение кредита
- Может ли мой кредит оплатить другой человек
- Какую выбрать дату платежа
- Как изменить дату платежа
Рассказываем, как своевременно вносить ежемесячные платежи — самостоятельно или с помощью близких, как менять дату платежа и счет погашения ипотеки.
Откуда и как списывается сумма ежемесячного платежа
В день ипотечной сделки вам открыли и подключили для оплаты кредита сберегательный счет, с которого банк автоматически каждый месяц в дату платежа будет списывать денежные средства.
Управлять счетами можно в СберБанк Онлайн. Для этого нужно открыть раздел «Кредиты» и зайти в свой ипотечный кредит. Далее — в разделе «Действия» выбрать «Изменить счет погашения».
Основной счет для списания платежей вы можете проверить в личном кабинете Домклик.
Для оплаты вам нужно пополнить подключенный для списания счет не позднее 21:00 в день платежа — банк автоматически спишет средства со счета до 23:59.
Своевременная оплата формирует хорошую кредитную историю, а просрочки ее портят. Поэтому за 2 дня до даты платежа вам придет напоминание от банка о приближающейся оплате. Если в дату платежа на счету будет недостаточно средств для списания, банк пришлет вам еще одно уведомление с просьбой пополнить счет.
Что делать, если денег на счету хватило только для списания части платежа
Не переживайте. Нужно в течение дня внести оставшуюся сумму на счет. Банк еще несколько раз обратится к счету и спишет остаток платежа до 23:59.
Что делать, если дата платежа совпала с выходным днем
Если денег на счете достаточно, они спишутся автоматически в день платежа, даже если это выходной.
Если денег недостаточно, то система будет обращаться за списанием средств с даты платежа до 23:59 первого рабочего дня, следующего за выходным.
Как изменить счет, с которого происходит погашение кредита
Нужно в СберБанк Онлайн открыть раздел «Кредиты» и зайти в свой ипотечный кредит. Далее в разделе «Действия» выберите «Изменить счет погашения». Здесь вы можете управлять счетами, с которых происходит погашение ипотечного кредита: поменять их очередность и подключить дополнительные счета для списания средств, например, зарплатную карту.
В мобильном приложении для изменения счетов нужно зажать символ напротив счета и, не отпуская, перетащить его вверх. Таким образом система поймет, что платеж по кредиту должен списываться со счетов в указанной вами очередности.
Может ли мой кредит оплатить другой человек
Да, для оплаты ежемесячных платежей можно подключить счет созаемщика или любого другого человека с помощью опции «Помощь близкому с кредитом» в СберБанк Онлайн. Эта же опция поможет вносить платежи, если по какой-то причине у основного заемщика нет доступа к счету.
Человеку, который будет помогать вам с оплатой кредита, нужно войти в свой личный кабинет в СберБанк Онлайн в веб-версии или мобильном приложении, нажать на «+» рядом с разделом «Кредиты», затем выбрать «Помощь близкому с кредитом».
В открывшемся окне необходимо ввести персональные данные заемщика: ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, номер кредитного договора и дату его оформления. Если все верно, система найдет кредит и предложит выбрать счет, с которого будет происходить списание ежемесячных платежей в расчетную дату.
После выбора счета нужно указать, как долго человек готов помогать с платежами и подтвердить операцию кодом из СМС — в заданный период средства будут списываться с указанного счета, если у заемщика не будет доступа к своему счету или на нем будет недостаточно средств. Как правило, система обращается к таким счетам с 20:00 до 23:50 по местному времени.
Отменить эту опцию можно в любой момент в разделе «Кредиты» веб-версии СберБанк Онлайн.
Какую выбрать дату платежа
Дату погашения ипотечного платежа можно выбирать и менять самостоятельно, но не чаще одного раза в год. Например, многим удобно оплачивать кредит на следующий день после зачисления зарплаты или других регулярных денежных поступлений.
Как изменить дату платежа
Новой платежной датой можно выбрать любой день, следующий за тем, когда вы приняли такое решение, и до даты платежа (не включая ее). А в день платежа — любую дату.
У Виктора дата платежа — 10 число. 22 апреля он решает ее изменить. В этом случае он может выбрать дату платежа с 23 по 30 и с 1 по 9 (включительно). Даты с 10 по 22 (включительно) выбрать нельзя. Если же Виктор захочет выбрать даты с 10 по 22 число, ему необходимо произвести изменения 10 числа или после, но до даты, необходимой для выбора даты платежа.
Таким образом, в старую дату платежа он списываться не будет.
Нужно помнить, что в новую платежную дату банк спишет только проценты, начисленные от прошлого совершенного платежа до новой выбранной даты, поэтому после смены даты платежа в новую дату сумма платежа будет меньше обычного.
Полный платеж (проценты и погашение основного долга) спишутся со следующего месяца за новой датой платежа.
Для изменения даты платежа нужно в СберБанк Онлайн открыть раздел «Кредиты» и зайти в свой ипотечный кредит. Дальше в «Действиях» переходим в «Изменить платежную дату» и выбираем новую дату.
Актуальный график платежей вы всегда можете посмотреть в веб-версии СберБанк Онлайн и в личном кабинете Домклик.
После господдержки 450000 . У меня увеличился платеж на следующий месяц .
Марина В.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Нечаянно перевела ежемесячный платеж вместо счета списания на эскроу счёт. Что делать?
Елена П.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Почему дата платежа была 3 числа, всё оплатила, сменила дату на 22 число и пишут, что оплата будет в этом же месяце?
Марина Ф.здравствуйте! В новую платёжную дату банк спишет только проценты, начисленные от прошлого совершённого платежа до новой выбранной даты. После смены даты платежа в новую дату сумма платежа будет меньше обычного.
Уточним, полный платёж, а именно проценты и погашение основного долга, спишутся со следующего месяца за новой датой платежа.
Актуальный график платежей вы всегда можете посмотреть в веб-версии СберБанк Онлайн и в личном кабинете Домклик.
Оплатила платеж по ипотеке больше для уменьшения ежемесячного платежа,а он стал больше
Елена М.здравствуйте! Уточните ваш вопрос.
Сумма не падает а растет сумма сверху не соответствует сумме долга
Дмитрий Н.здравствуйте! Уточните ваш вопрос.