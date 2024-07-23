Как купить квартиру, если нет денег: 9 способов
Своя квартира по-прежнему кажется вам лишь несбыточной мечтой? Не отчаивайтесь — безвыходных ситуаций не бывает. Мы собрали самые распространённые способы приобрести квартиру, если средств на её покупку не хватает. Берите на заметку.
Субсидии на покупку квартиры
Да, получить квартиру или значительную сумму денег на её покупку от государства по-прежнему реально. Помимо федеральных субсидий и льгот, есть и различные региональные программы поддержки семей, людей определённых профессий или оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Уточните в администрации вашего населённого пункта или в органах социальной защиты населения, на какие именно льготы можете претендовать вы или члены вашей семьи.
Плюсы
- Возможность решить квартирный вопрос без материальных вложений или с небольшими вложениями
Минусы
- Большие очереди на получение жилья (иногда ожидание может занять более 10 лет), требует сбора и предоставления большого количества документов, часто имеется много дополнительных условий, которые не всегда легко выполнимы
- В некоторых случаях вы не сможете оформить квартиру в собственность, а сможете только проживать в ней
Материнский капитал (Семейный капитал)
С 1 февраля 2024 года материнский капитал проиндексирован по уровню инфляции по итогам 2023 года — на 7,5%. C учетом заложенной в бюджете индексации размер материнского капитала составляет:
630 380,78 руб. — на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года. + 202 643, 96 руб. при появлении второго ребенка.
630 380,78 руб. — на второго, третьего и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2007 по 2019 год, если до их появления права на материнский капитал не было или он не оформлялся.
833 024,74 руб. — на второго, третьего и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если до их появления права на материнский капитал не было.
Плюсы
- Можно использовать эти средства в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки по большинству программ кредитования — то есть иметь накопления необязательно
Минусы
- В приобретаемой квартире необходимо наделить детей долями, а при продаже такой недвижимости могут возникнуть дополнительные трудности
Договор ренты
Если говорить совсем просто, то договор ренты — это соглашение, по которому один человек заботится о другом в обмен на обещание передать квартиру. При этом забота может выражаться как в денежном эквиваленте, так и в физическом уходе и помощи.
Всё зависит от типа договора, который вы заключите между собой, и от его условий. При этом, если речь о материальной помощи — её сумма не может быть ниже прожиточного минимума, а выплачивать её вы будете ежемесячно.
Обычно договор ренты заключают одинокие люди, у которых в собственности есть недвижимость, но средств на её содержание и существование не хватает. Или в случае, если им требуется дополнительный уход, а родных, которые могли бы его обеспечить, нет.
При этом чаще всего заключается договор пожизненной ренты — то есть вы обязаны будете оказывать материальную и любую иную помощь, предусмотренную вашим договором, до момента смерти получателя ренты.
Плюсы
- Нет необходимости иметь какие-либо накопления
Минусы
- При заключении договора пожизненной ренты будьте морально готовы принять на себя ответственность за постороннего человека на долгие годы — это не самый лёгкий и не самый короткий путь к получению недвижимости
- Сумма в общей сложности выплаченных за время ренты средств может превысить стоимость объекта, который вы получите
Вариантов договора ренты несколько, а при их составлении нужно быть очень внимательным, чтобы в конечном счёте не остаться ни с чем. Обязательно обратитесь к грамотному специалисту.
Ипотека
Пожалуй, самый распространённый вариант решения вопроса. Он подойдёт, если у вас есть небольшая сумма собственных средств на первоначальный взнос или возможность её накопить.
Сегодня для получения большинства ипотечных кредитов достаточно от 10% до 30% от стоимости объекта. Например, в Сбере на покупку квартиры на вторичном минимальный размер первого взноса — 10,1%. Да, в Москве или других крупных городах эта сумма сама по себе может оказаться существенной, но мы настоятельно не рекомендуем брать её также в кредит — вероятность отказа в ипотеке резко возрастает.
Плюсы
- Возможность получить налоговый вычет до 650 000 рублей за покупку квартиры и проценты по ипотеке
- Возможность получить субсидию от государства на погашение части кредита
- Можно приобрести недвижимость на свой вкус, будь то дом, квартира или участок
Минусы
- Необходимость иметь собственные средства для первоначального взноса
- Необходимость выплачивать проценты по кредиту
Ипотека без первого взноса
Если вы еще не накопили на минимальный первоначальный взнос по ипотеке, а жильё вам нужно прямо сейчас, в Сбере можно взять ипотеку без первоначального взноса под залог имеющегося жилья.
В залог можно передать недвижимость, которая есть в собственности не только у вас, но и у ваших родственников или, например, хороших знакомых.
Плюсы
- Не обязательно иметь накопления
- Минимум документов по приобретаемому объекту недвижимости
- Можно купить нестандартный объект недвижимости, например, с перепланировкой
- Большая сумма кредита, но не более 80% от оценочной стоимости вашего объекта и срок кредита до 30 лет
Минусы
- Ставка по кредиту будет немного выше, чем по стандартным ипотечным программам
Подробнее об ипотеке без первого взноса в Сбере читайте в статье Ипотека без первого взноса в Сбере: как получить.
Рассрочка
Отличный вариант, который предлагают некоторые компании-застройщики. Информацию о возможности рассрочки вы можете уточнить в офисе продаж — вам с радостью расскажут обо всех доступных вариантах.
Это может быть как короткая беспроцентная рассрочка, когда вся сумма просто делится на равные части и выплачивается в течение нескольких месяцев, так и рассрочка на более длительный срок, но с первоначальным взносом. В общем, вариантов множество, и они зависят от конкретной компании.
Плюсы
- Вы не платите проценты
Минусы
- Необходимость вносить крупные суммы в течение нескольких месяцев, а также иметь средства на первоначальный взнос — то есть вариант не подойдёт вам, если накоплений нет
- Список застройщиков, которые работают по этой схеме, небольшой — возможно, подобрать объект в районе, который вам нравится, будет непросто
- Возможность приобрести квартиру только на первичном рынке (в новостройке)
Продажа имеющейся недвижимости
Бывает и так, что в собственности есть какая-то недвижимость, которая требует больше заботы, чем приносит пользы, или простаивает без дела. Например, дача, которой вы никак не займётесь, участок, на котором когда-то собирались что-нибудь строить или сажать, гараж на другом конце города, в котором хранятся удочки, старый велосипед или шины.
Подумайте, так ли она нужна вам, если вы до сих пор ею как следует и не пользовались? Ведь её можно привести в порядок и продать, тем самым заполучив средства на первоначальный взнос для оформления ипотеки, например.
Плюсы
- Нет необходимости иметь накопления
Минусы
- Вырученная сумма, скорее всего, будет не очень большой
Если продажа квартиры и последующая покупка новой — это ваш вариант, читайте инструкцию о том, как быстро продать квартиру.
Потребительский кредит
Этот вариант подойдёт вам, если недвижимость стоит не очень дорого или вам не хватает небольшой суммы на её покупку, при этом возиться с документами по объекту не хочется.
Плюсы
- Не нужно предоставлять в банк документы по объекту, а также отчитываться о том, куда потрачены средства
- Не нужен первоначальный взнос
- Более быстрый и простой процесс получения кредита, чем в случае с ипотекой
Минусы
- Ставка по кредиту выше, чем по ипотеке, а значит и переплата будет больше
- Сумма потребительского кредита может быть немного ниже суммы, которую можно получить в ипотеку
Займ у родных или друзей
Если у вас есть родные, которые имеют возможность и готовы вам помочь, одолжить деньги можно у них. Однако мы сознательно поставили этот пункт на последнее место — скорее всего, найти большое количество людей, готовых одолжить вам крупную сумму, будет непросто.
Плюсы
- Не нужно платить проценты за использование денег
Минусы
- Скорее всего, собрать большую сумму не получится
- Если у вас возникнут проблемы с выплатами, отношения с друзьями или родными могут быть безнадёжно испорчены
- Есть риск того, что кредитору самому внезапно могут понадобиться деньги и вам придётся искать возможность вернуть долг сразу и целиком
Очевидно, что у каждого варианта есть свои недостатки и преимущества. Используйте сразу несколько из приведённых возможностей, чтобы достичь своей цели — у вас всё получится.
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