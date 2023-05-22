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Ипотека
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Дополнительные расходы при покупке квартиры в ипотеку

Дата публикации: 22 мая 2023
Дополнительные расходы при покупке квартиры в ипотеку
Содержание

Оформляете ипотеку СберБанка впервые? Рассказываем о том, какие сопутствующие расходы могут возникнуть. Но не пугайтесь — на самом деле они помогут здорово сэкономить в перспективе. Посчитаем, сколько и как именно.

Обязательные расходы при оформлении ипотеки

Есть только одна услуга, без которой не получится оформить ипотеку.

Страхование недвижимости

Когда вы покупаете недвижимость в ипотеку, банк берет ее в залог до момента выплаты кредита. По закону, эту недвижимость вы обязаны застраховать. Купить полис вы можете на Домклик со скидкой или в любой аккредитованной банком компании.

Если вы покупаете готовую квартиру, купить полис нужно до сделки. Если вы покупаете квартиру в новостройке, купить полис нужно будет после того, как дом будет сдан и вы подпишите с застройщиком акт приема-передачи.

❓ Цена: зависит от типа недвижимости и региона, в среднем это — от 3 000 до 5 000 рублей.

😍 Выгода: полис защищает вас от риска лишиться приобретенной недвижимости, при этом продолжить выплачивать кредит банку. При наступлении страхового случая вы или ваши родные не окажетесь наедине с трудной ситуацией и необходимостью каждый месяц платить по кредиту. Страховая возьмет на себя выплату долга перед банком.

Дополнительные расходы при оформлении ипотеки

Как правило, при оформлении ипотеки большую часть личных накоплений клиент отдает в качестве первоначального взноса. Дополнительные траты кажутся в этом случае обременительными и ненужными. Но это только на первый взгляд. Все услуги, о которых речь пойдет ниже, подключаются по желанию клиента.

При покупке квартиры на вторичном рынке ипотечные клиенты СберБанка могут включить в сумму ипотеки расходы на юридическую проверку недвижимости, регистрацию перехода права собственности, безопасный расчет с продавцом, риелторское вознаграждение и безналичный взаиморасчет, покупку пакета Домклик Плюс, куда входит страхование жизни и здоровья, отчет об оценке. Последний при проведении сделок в Сбере нужен далеко не всегда. Подробнее об этом расскажем ниже или вы можете прочитать об этом в другой статье.

Сервис «Регистрация и расчёты»

С помощью сервиса можно безопасно зарегистрировать право собственности и провести денежные расчёты между сторонами в сделках с ипотекой и без.

Сделка проводится быстро, в три этапа: выпуск электронной подписи, регистрация документов в Росреестре и перечисление средств продавцу после того, как переход права собственности будет зарегистрирован. До этого момента деньги хранятся на специальном счёте в СберБанке.

❓ Цена: от 12 000 рублей, точная стоимость зависит от региона и типа недвижимости.

😍 Выгода: вы экономите время — вам не нужно будет отпрашиваться с работы и идти в МФЦ, чтобы сдать и получить документы, а после — снова в банк. Кроме того, при покупке недвижимости с помощью сервиса «Регистрация и расчёты» вы получаете скидку на ставку по ипотеке 0,3%. На весь срок кредита!

Читайте также: Как быстро и безопасно провести сделку без ипотеки с помощью сервиса «Регистрация и расчёты»

Пакет «Домклик Плюс»

Покупка пакета «Домклик Плюс» позволяет снизить ставку по кредиту на 1%, если это предусмотрено вашим кредитным договором. Скидка действует на протяжении всего срока ипотеки при условии наличия действующего договора с ПАО «Сбербанк». Услуга необязательная.

«Домклик Плюс» — необязательный пакет услуг, который включает в себя:

  • снижение ставки на ипотеку (если это предусмотрено условиями вашего кредитного договора);
  • подписку СберПрайм;
  • скидку до 15% на сервисы Домклик, необходимые для оформления сделки;
  • подключение к программе страхования.

Скидка распространяется на все ипотечные программы банка, кроме госпрограмм «Сельская ипотека», «Военная ипотека», «Семейная ипотека», «IT-ипотека». Скидка суммируется с другими скидками на ипотеку:

  • скидкой до -1% на ставку для зарплатных клиентов Сбера;
  • скидкой до -0,7% на ставку при покупке квартиры на Домклик;
  • скидкой -0,3% на ставку при электронной регистрации сделки.

❓ Цена: Стоимость пакета услуг расcчитывается исходя из остатка суммы задолженности по кредиту на дату продления.

😍 Выгода: Посчитаем выгоду при оформлении пакета услуг на примере. Александр взял ипотеку в размере 2 млн рублей по ставке 12% годовых на 7 лет и заплатил за Домклик Плюс 11 230 за год. Экономия составила около 45 857 рублей за год:

  • 12 727 рублей на снижение ставки по ипотеке на 1%
  • 2 489 рублей на страховании жизни и здоровья
  • 2 385 рублей на сервисе юридической проверки недвижимости
  • 525 рублей на экспресс-отчёте по оценке недвижимости
  • 435 рублей на подготовке договора купли-продажи жилья
  • 800 рублей на помощи персонального менеджера
  • 26 496 рублей на подписке СберПрайм

Сервис «Юридическая проверка»

Сервис позволяет самым тщательным образом проверить квартиру перед покупкой. Юридическая проверка квартиры от Домклик выявляет и анализирует такие риски, как ограничения, обременения, аресты, банкротство, судебные разбирательства, права участников на совершение сделок, права и интересы несовершеннолетних и много других факторов с учетом особенностей сделки.

❓ Цена: от 15 900 рублей, зависит от региона и вида объекта недвижимости.

😍 Выгода: сервис позволяет исключить утрату права собственности. Это не рекламный ход, а факт — ни одна сделка не была оспорена по рекомендованным Домклик к приобретению объектам. А чтобы понять, выгодна ли услуга, даже не нужны сложные расчеты — цена квартиры не сопоставима с ценой сервиса.

Читайте также: Зачем нужна юридическая проверка недвижимости

Сервис «Заказ отчёта об оценке стоимости квартиры»

Отчёт об оценке стоимости недвижимости — важный документ для проведения сделки, в котором содержится информация о рыночной стоимости квартиры. 

Домклик совершенствует услуги для клиентов. И теперь отчёт об оценке нужен далеко не всегда, что позволяет сэкономить от 3 до 12 тыс. рублей. Проверить, нужен ли отчёт об оценке, можно в личном кабинете на Домклик в разделе «Главная» или «Недвижимость в сделке», указав тип и адрес недвижимости. Подробнее об услуге — читайте в статье.

❓ Цена: от 1 800 рублей, стоимость отчёта зависит от населённого пункта, в котором находится оцениваемая квартира.

😍 Выгода: если вы покупаете квартиру в ипотеку СберБанка, вам не придется искать надежную компанию. Вы можете заказать отчёт об оценке в любой аккредитованной банком компании в личном кабинете Домклик. Готовый отчёт об оценке, подписанный электронной подписью, автоматически отправляется в банк. Вы сможете скачать его в личном кабинете Домклик в разделе «Мои отчёты» — никаких лишних поездок.

Читайте также: «Отчёт об оценке: ответы на популярные вопросы»

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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