Как получить военную ипотеку в 2024 году
- Параметры «Военной ипотеки»
- Что такое военная ипотека
- Что такое накопительно-ипотечная система
- Условия получения военной ипотеки
- Кто имеет право на военную ипотеку
- Свидетельство о праве на целевой жилищный заем
- Как подать заявку на военную ипотеку
- Можно ли получить военную ипотеку, если уже есть жилье
- Что будет в случае увольнения со службы
- Налоговый вычет по военной ипотеке
- Раздел квартиры при разводе
В Сбербанке действует «Военная ипотека». Военнослужащие могут оформить льготный кредит на покупку готового или строящегося жилья. Государство предоставит средства на первоначальный взнос и на ежемесячные платежи на все время службы.
Параметры «Военной ипотеки»
- Сумма — до 1,85 млн руб.
- Первоначальный взнос — от 15,1% стоимости недвижимости
- Срок — до 25 лет
Что такое военная ипотека
«Военная ипотека» положена военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы (НИС), которые имеют право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ.
Для получения ипотеки на специальных условиях военнослужащий должен принять участие в накопительной системе, и уже через три года он сможет приобрести недвижимость.
Участники СВО могут получить «Военную ипотеку» с момента включения в реестр участников НИС, не дожидаясь, пока пройдет три года.
Разницы в размерах накопительных взносов нет: офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты получают одинаковую сумму.
Сумма ежегодно устанавливается законом 415-ФЗ о федеральном бюджете.
Что такое накопительно-ипотечная система
Накопительно-ипотечная система (НИС) — это форма жилищного обеспечения военнослужащих по контракту.
Военнослужащему открывается индивидуальный накопительный счет, на который ежегодно, вплоть до момента увольнения, зачисляется сумма, определяемая федеральным законом о бюджете. В 2024 году она составляет 365 346,6 руб.
Через три года накоплений у военного появляется возможность использовать эти средства как первоначальный взнос по ипотеке. Пока идет служба, кредит погашает государство.
Условия получения военной ипотеки
Одновременно можно оформить только один ипотечный кредит, только на один объект недвижимости и только одним заемщиком.
Как уже было указано, во время службы на счет военного переводятся выплаты, которые можно использовать в качестве первоначального взноса.
Кредит выдается до достижения военнослужащим 45-летнего возраста.
Долг по военной ипотеке выплачивает не сам военнослужащий, а Министерство обороны в течение срока его службы.
Если выбранная для покупки квартира окажется дороже, чем позволяют накопления, разницу в цене он оплачивает самостоятельно.
Кто имеет право на военную ипотеку
Стать участниками программы накопительно-ипотечной системы могут только военнослужащие по контракту.
- Офицеры — выпускники военных вузов, которые заключили контракт после старта программы (1 января 2005 года).
- Офицеры, вышедшие из запаса и заключившие первый контракт. Прапорщики и мичманы, прослужившие три года с момента принятия закона.
- Солдаты, матросы, сержанты и старшины, которые поступили на службу (или заключили второй контракт) после старта программы.
- И иные военнослужащие, в соответствии с п.3 Постановления Правительства от 21 февраля 2005 №89.
На квартиру, приобретенную по программе военной ипотеки, может претендовать только военнослужащий.
Свидетельство о праве на целевой жилищный заем
Через три года* после участия в программе военнослужащий может подать рапорт о получении свидетельства о праве на ипотеку. Это свидетельство имеет идентификационный номер и выдается только на руки.
Как подать заявку на военную ипотеку
1. Подать заявку на военную ипотеку можно онлайн на сайте Домклик. Для рассмотрения онлайн-заявки на кредит в личном кабинете Домклик потребуется паспорт и свидетельство участника накопительно-ипотечной системы.
2. Выбрать подходящую квартиру и отправить документы на недвижимость через сервис Домклик.
3. После одобрения банк подготовит необходимые документы для передачи в «Росвоенипотеку».
4. В банк нужно приехать всего два раза — для подписания договора с «Росвоенипотекой», а также подписания кредитного договора и выдачи кредита.
Подать заявку
Можно ли получить военную ипотеку, если уже есть жилье
Да. Наличие жилья в собственности не лишает военнослужащего права на оформление военной ипотеки.
Кроме того, после выплаты ипотеки можно приобрести еще одно жилье в ипотеку, если позволяют накопления.
Офицер, включенный в программу военной ипотеки в 2005 году, через 11 лет воспользовался накоплениями и оформил ипотеку на квартиру в Санкт-Петербурге. Однако через несколько лет офицер решил приобрести еще одну квартиру в том же городе. Ранее, до 2016 года, наличие другого жилья в собственности лишило бы его права на получение денежных средств, дополняющих накопления. Но поправки к закону сняли это ограничение, и офицер смог купить вторую квартиру на личные средства.
Что будет в случае увольнения со службы
В случае увольнения с воинской службы участник программы должен будет не только самостоятельно оплатить оставшиеся взносы, но и вернуть деньги, выплаченные государством по договору целевого жилищного займа. Исключения:
1. Общая продолжительность военной службы, в том числе в льготном исчислении — 20 лет и более.
2. Военнослужащий, общая продолжительность военной службы которого составляет 10 лет и более, уволен:
- по достижении 45 лет
- по состоянию здоровья — в связи с признанием его военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе
- в связи с организационно-штатными мероприятиями
- в связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в местности, в которой военнослужащий проходит военную службу
- в связи с изменением места военной службы мужа-военнослужащего (жены-военнослужащей), связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность
- в связи с необходимостью постоянного ухода за больными родственниками или несовершеннолетними братьями или сестрами
- в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери (отца) ребенка
3. Военнослужащий уволен по состоянию здоровья — в связи с признанием военно-врачебной комиссией негодным к военной службе.
4. В случае смерти военного государство погашает ипотеку досрочно.
Налоговый вычет по военной ипотеке
Согласно пункту 5 ст. 220 Налогового кодекса РФ налоговый вычет нельзя получить, если оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них для налогоплательщика (в данном случае для участника НИС) производится за счет выплат, предоставленных из средств федерального бюджета.
Раздел квартиры при разводе
Ни супруга, ни дети не могут значиться собственниками жилья, приобретенного по программе «Военная ипотека», пока ипотечный кредит не будет полностью погашен.
Кроме того, после развода эта квартира не подлежит разделу.
Военнослужащий из Краснодара после развода планировал отказаться от квартиры в центре города в пользу бывшей жены и дочери. Однако так как ипотечный кредит на квартиру был оформлен при помощи НИС, жилье находилось в залоге у государства, и военнослужащий не имел права им распоряжаться, военнослужащему пришлось досрочно погашать долг по ипотеке, чтобы иметь право оформить дарственную.
Подать заявку на «Военную ипотеку»
*не распространяется на участников СВО — они могут получить «Военную ипотеку» уже с момента включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы (НИС)