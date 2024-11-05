Как выделить доли детям после выплаты ипотеки при использовании материнского капитала
Материнский капитал — государственная мера поддержки, которую семьи могут получить уже при рождении первого ребенка. Большинство использует его для улучшения жилищных условий, однако это накладывает определенные обязательства.
Разберемся подробнее, как выделить доли детям по материнскому капиталу после выплаты ипотеки, зачем это нужно и что будет, если этого не сделать.
Зачем выделять доли
Вы получаете деньги на улучшение жилищных условий. А улучшаете их с привлечением ипотечного кредита. Чаще всего при этом вы не можете выделить доли детям сразу же: например, дом еще не построен или вы не смогли получить согласие органов опеки на передачу в залог детских долей.
Когда необходимо выделить доли
Согласно Федеральному закону №256 от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», доли необходимо выделить в течение полугода после погашения ипотеки.
Однако не забывайте: вы не сможете это сделать, пока не снимете обременение со своей недвижимости. О том, как это сделать, подробно рассказали в статье: «Как снять обременение после выплаты ипотеки». Сам процесс займет у вас порядка двух недель.
Кому нужно выделить доли
Всем, кто является членом семьи на момент выделения долей, включая несовершеннолетних детей.
Например, при покупке квартиры у вас было только двое детей, и вы обязались выделить им доли. Однако если к моменту погашения ипотеки появился третий ребенок, долю нужно будет выделить и ему — даже если в оформленном до этого обязательстве о выделении долей он учтен не был.
Если еще один ребенок родился уже после исполнения обязательства по выделу долей, то переоформлять права на объект недвижимости с выделением доли и ему не требуется.
Если кредит был оформлен только на одного из супругов, который и является собственником недвижимости, значит, долю нужно выделить второму супругу и детям. При этом допускается выделить с указанием размера доли только доли детей — оставшаяся часть квартиры будет в совместной собственности супругов.
Какие доли нужно выделить
Закон не регламентирует конкретный размер или соотношение долей — он определяется по соглашению всех будущих владельцев.
Самые частые способы распределения долей:
- Выделить равные доли всем членам семьи
- Выделить доли в размере вложенного материнского капитала
Давайте рассмотрим подробнее каждый из них.
У вас семья из четырех человек и квартира площадью 60 кв. м, которую вы купили за 3 млн рублей.
Если вы хотите выделить равные доли, просто поделите площадь квартиры на количество членов семьи. В нашем случае в физическом выражении это будет доля площадью 15 кв. м. Но в соглашении число надо прописать дробью, и она составит 1/4 от общей площади квартиры на каждого члена семьи.
Если вы вложили весь материнский капитал, который сейчас доходит до 883 тысяч рублей, и хотите выделить доли пропорционально этой сумме, считаем. Стоимость одного квадратного метра площади из нашего примера — 50 тысяч рублей. Делим 883 на 50 и получаем примерно 18 кв. м. Эту площадь делим на 4 членов семьи — выходит по 4,5 кв. м, что составляет 1/13 часть от общей площади.
Рекомендуем также учитывать, что существует такое понятие, как санитарная норма жилья. Жилищный кодекс устанавливает минимальную норму площади на человека. Она составляет 6 кв. м для общежития и 10-18 кв. м — для других жилых помещений (зависит от региона). Доли лучше выделять с учетом этой нормы, насколько это возможно.
Доли нужно выделить именно в той недвижимости, на покупку которой были направлены средства материнского капитала. Даже если в этой недвижимости вы можете выделить совсем маленькие доли, а в другой недвижимости смогли бы выделить большие.
Как оформить выделение долей
Соглашение о выделении долей можно составить в письменной форме.
Нотариально заверять такое соглашение необязательно, если только оно не содержит в себе элементы брачного договора или соглашения о разделе общего имущества супругов.
Помимо стандартных данных, которые необходимо указать в соглашении — паспортные данные, адрес и прочие характеристики недвижимости, — необходимо отметить вид собственности, размер долей и условия их распределения.
Услуга не бесплатна. Размер госпошлины за нотариальное удостоверение соглашения, когда это обязательно в силу закона, установлен ст. 333.24 Налогового кодекса и составляет 0,5% от цены договора (стоимости недвижимости), но не менее 300 рублей и не более 20 тысяч рублей. Доплатить придется и за техническую работу. Ее стоимость зависит от региона.
Какие документы понадобятся при регистрации
Теперь нужно зарегистрировать выделение долей в Росреестре. Для этого необходимо предоставить следующие документы:
- Паспорта родителей
- Свидетельства о рождении детей
- Соглашение о выделении долей в 3 экземплярах
- Свидетельство о браке или разводе
- Документ-основание права собственности
- Чеки об уплате госпошлины
Обратите внимание: размер госпошлины — 2 000 рублей за всех. Эту сумму нужно разделить на количество будущих собственников и оплатить отдельными квитанциями. Для семьи из 4 человек она составит 500 рублей с каждого.
Росреестр зарегистрирует выделение долей, и таким образом вы исполните свое обязательство. Дополнительно ничего делать не придется.
Выделение долей детям до погашения ипотеки
Это возможно, но есть нюансы. Квартиру, которую вы покупаете в ипотеку, банк берет в залог. И для того, чтобы выделить доли в ней, вам надо одновременно получить два разрешения: согласие банка на выделение долей в залоговой квартире, а также разрешение органов опеки и попечительства на залог детских долей. Как показывает практика, банк готов давать такое разрешение.
А вот на этапе получения согласия от органов опеки могут возникнуть проблемы. Однако многое зависит от региона. Кроме того, каждый случай органы опеки рассматривают индивидуально, поэтому не отчаивайтесь заранее — пробуйте.
Если доли не выделять
Ситуации бывают разные. Иногда искушение упростить процедуру продажи квартиры и не выделять доли детям после выплаты ипотеки может заставить отказаться от этой идеи. Однако помните: такую сделку могут признать недействительной.
Кроме того, супруг или сами дети, достигнув определенного возраста, смогут обратиться в суд, и в этом случае доли обяжут выделить. Также возможно привлечение к ответственности по статье о мошенничестве.
Здравствуйте! Купили квартиру с использованием маткапитала ( ипотека), в этом году выплатили, сняли с обременения...теперь надо выделить доли детям, какие документы нужны и нужен ли сам сертификат маткапитала( у нас его уже нет)...
Туснельда Г.здравствуйте! Все подробности рассказали в статье.
Здравствуйте. Подскажите, приобретаю в ипотеку квартиру. Использую региональный материнский капитал ( краснодарский край). Необходимо выделять доли?
Елена Л.здравствуйте! Вопрос об условиях выплаты региональной субсидии рекомендуем уточнить на сайте ДОМ.РФ и на региональном портале Госуслуги.
Добрый день, подскажите пожалуйста, а если ипотека будет полностью выплачена в 2025 году, а одному из детей исполняется 18 лет в 2024 году, процедура выделения долей такая же?, т.е. доля ребенку, которому на момент закрытия ипотеки исполнилось 18 лет выделяется так же как и ребенку не достигшему 18 лет?
Дмитрий Р.здравствуйте! По этому вопросу мы бы рекомендовали обратиться напрямую в СФР.
Добрый день. Если у кого была такая ситуация - просьба поделиться опытом. В 2013 году взята ипотека, с использованием маткапитала. Семья - мама,папа, двое детей. В 2016 году ипотеку закрыли. Собственник один - мама. По разным причинам - не успели сделать справку и забрать закладную (закрылся банк, продал активы, в другом банке потеряли документы...) В 2018 году папа умер. Итого на текущий момент 2024 год - документы восстановили с сняли обременение в силу ипотеки. Настал момент выделения долей. ВОПРОС: могу я как один собственник (мама) - сделать согласие без нотариуса на деление долей на детей как 1/4 и 1/4 на каждого ребенка? Что-то в согласии надо писать/указывать что муж умер/прикладывать свид-во о смерти? Спасибо!
Пользовательздравствуйте! По этому вопросу мы бы рекомендовали обратиться напрямую в СФР.
Добрый день. Ипотека взята до вступления в брак, далее вступили в брак, но у супруги был уже ребенок (не моя фамилия, не усыновлен, не общий), за тем у нас появляется общий ребенок, использованы в погашение ипотеки два мат. капитала - федеральный и региональный (приморье), через пару лет готов закрыть ипотеку полностью. Как распределить доли в пользу общего ребенка?
Евгений Ж.здравствуйте! По этому вопросу мы бы рекомендовали обратиться в СФР.