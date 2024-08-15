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Ипотека
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Как вернуть деньги за страховку после выплаты ипотеки

Дата публикации: 15 авг 2024
Как вернуть деньги за страховку после выплаты ипотеки
Содержание

Немногие знают, что можно вернуть деньги за страховку после того, как ипотека закрыта или рефинансирована. Речь идет о возврате средств за страхование жизни и здоровья, а также о возврате денег за страхование имущества — банки требуют их при оформлении кредита. Объясняем, как вернуть деньги за страховые полисы после выплаты ипотеки, а также при её рефинансировании.

Зачем вообще оформлять страховку при ипотеке

Есть два вида страхования при ипотеке: страхование жизни и здоровья и страхование залогового имущества. 

Страхование имущества — обязательный вид страхования при ипотеке. Без него банк не выдаст вам кредит.

Ваша недвижимость, которая до выплаты ипотечного кредита находится в залоге у банка, страхуется от потери или повреждения после пожара, залива, взрыва бытового газа, стихийных бедствий и других форс-мажорных ситуаций.

Страхование жизни и здоровья — добровольный вид страхования при ипотеке.

При страховании жизни и здоровья страховая компания выплатит банку ваш кредит при наступлении несчастного случая. Также оформление полиса страхования жизни и здоровья часто позволяет получить сниженную ставку по ипотеке.

Как вернуть деньги за страхование после погашения ипотеки

Если вы досрочно погасили ипотеку и хотите вернуть часть денег за страховку, вам надо подать заявление на возврат в страховую компанию, где вы оформили страховой полис. Иногда страховые компании просят принести заявление на возврат лично, в некоторых случаях заявление можно подать онлайн — всё зависит от вашей страховой компании.

Какие документы нужны для возврата денег по страховке

В каждом конкретном банке или в страховой компании может быть свой список документов, которые нужны для возврата денег по страховке. Тем не менее, в большинстве случаев вам понадобятся: 

  • Паспорт РФ
  • Договор ипотечного кредитования, в рамках которого вы покупали недвижимость
  • Договор купли-продажи недвижимости
  • Договор страхования жизни или залогового имущества, неиспользованную сумму по которому вы хотите получить обратно 
  • Справка из банка о том, что ипотека погашена
  • Заявление на возврат неиспользованных средств по страховому полису

Возврат страховки после выплаты ипотеки в Сбере

Если вы погасили ипотеку СберБанка, вы тоже можете вернуть часть денег, потраченных на страхование. Для этого обратитесь в страховую компанию, где оформляли полис.

Если вы оформляли страховой полис залогового имущества в СберСтраховании, то при досрочном погашении кредита вы можете вернуть деньги за неиспользованную часть полиса. Подать заявление на возврат можно онлайн в личном кабинете СберСтрахования.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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