Какие документы потребуются для оформления ипотеки
- Если вы зарплатный клиент Сбера
- Если вы работаете официально, но не зарплатный клиент Сбера
- Если вы работаете по договору ГПХ
- Если вы зарабатываете на сдаче недвижимости в аренду
- Если вы индивидуальный предприниматель и у вас одно место работы
- Если вы индивидуальный предприниматель и у вас несколько мест работы
- Если вы госслужащий
- Если вы самозанятый
- Если вы работающий пенсионер и получаете пенсию и зарплату на карту Сбера
- Если вы работающий пенсионер, получаете зарплату на карту Сбера, а пенсию на карту другого банка или наличными
- Если вы работающий пенсионер, получаете пенсию на карту Сбера, а зарплату на карту другого банка
- Если вы работающий пенсионер, получаете пенсию в другом банке или наличными, и зарплату на карту другого банка
- Если вы не хотите или не можете подтвердить доход
- Если вы зарабатываете на интеллектуальной собственности (например, вы писатель или музыкант)
- Если у вас другой случай или есть вопрос
Для подачи заявки на ипотеку больше не нужно приносить документы в банк. Заявку можно подать онлайн и получить решение за 5 минут. Все документы при этом также можно загрузить онлайн. Расскажем подробнее о том, какие документы для подачи заявки на ипотеку нужны чаще всего.
Если вы зарплатный клиент Сбера
- Российский паспорт
Если вы работаете официально, но не зарплатный клиент Сбера
- Российский паспорт
- Справка о доходах и налогах или справка по форме банка
- Заверенная копия трудовой книжки или СТД-Р / СТД-ПФР, или выписка из СФР
Справки СТД-Р/СТД-СФР нужны в бумажном виде. Получить их можно либо у работодателя, либо в личном кабинете на портале Госуслуг.
Читайте также: «Как подать заявку на ипотеку Сбера онлайн и получить решение за 5 минут»
Если вы работаете по договору ГПХ
- Российский паспорт
- 3-НДФЛ — декларация за завершенный год. Или справки о доходах и налогах за последние 12 месяцев
- Основание для получения дохода за последние 12 месяцев — фото или скан договора ГПХ
Если вы зарабатываете на сдаче недвижимости в аренду
- Российский паспорт
- 3-НДФЛ — 1 декларация за завершенный год. Или справка о доходах и налогах за последние 12 месяцев
- Копия договора аренды или найма недвижимости. Договор должен быть заключен на срок, до окончания которого осталось не менее 12 месяцев
Если вы индивидуальный предприниматель и у вас одно место работы
- Российский паспорт
- Декларация о доходах за завершенный год.
- Документ о стаже: свидетельство о регистрации ИП, свидетельство о внесении записи об ИП в ЕГРИП или лист записи ЕГРИП. Нужен оригинал или нотариально заверенная копия
Если вы индивидуальный предприниматель и у вас несколько мест работы
- Российский паспорт
- Документ для подтверждения дохода со всех мест работы: справка о доходах и налогах или справка по форме банка
- Декларация о доходах за завершенный год.
- Документ о стаже. Для основного места работы — заверенная копия трудовой книжки или СТД-Р/СТД-СФР, или выписке из ПФР. Для работы по совмещению — заверенная копия трудового договора или СТД-Р/СТД-СФР
- Документ на выбор: свидетельство о регистрации ИП, свидетельство о внесении записи об ИП в ЕГРИП или лист записи ЕГРИП. Нужен оригинал или нотариально удостоверенная копия
Справки СТД-Р/СТД-СФР нужны в бумажном виде. Получить их можно либо у работодателя, либо в личном кабинете на портале Госуслуг.
Если вы госслужащий
- Российский паспорт
- Документ для подтверждения дохода на выбор: справка о доходах и налогах, справка по форме банка или справка по образцу гос. учреждения
- Документ о стаже на выбор: справка от работодателя о стаже или заверенная копия контракта. Для гражданских должностей — заверенная копия трудовой книжки или СТД-Р/СТД-ПФР, или выписка из ПФР
Справки СТД-Р/СТД-СФР нужны в бумажном виде. Получить их можно либо у работодателя, либо в личном кабинете на портале Госуслуг.
⚡️ Справка по образцу гос. учреждения может быть принята как единственный документ, подтверждающий доход и стаж.
Если вы самозанятый
И получаете доход на карту Сбера, подключив сервис «Свое дело»:
- Российский паспорт
- В анкете в блоке «Доход» выберите «Способ подтверждения дохода» — «Самозанятый»
Если вы получаете доход на карту другого банка:
- Российский паспорт
- Справка о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России (КНД 1122036), подписанная электронной подписью ФНС России, за 12 месяцев.
❗️ Читайте также: «Как стать самозанятым и взять ипотеку»
Если вы работающий пенсионер и получаете пенсию и зарплату на карту Сбера
- Российский паспорт
Если вы работающий пенсионер, получаете зарплату на карту Сбера, а пенсию на карту другого банка или наличными
- Российский паспорт
- Справка из Социального фонда о размере пенсии
Если вы работающий пенсионер, получаете пенсию на карту Сбера, а зарплату на карту другого банка
- Российский паспорт
- Документ для подтверждения дохода со всех мест работы: справка о доходах и налогах или справка по форме банка. Для бюджетников — справка по форме гос. учреждения
- Документ о стаже. Для основного места работы — заверенная копия трудовой книжки или СТД-Р/СТД-СФР, или выписка из СФР. Для работы по совмещению — заверенная копия трудового договора или СТД-Р/СТД-СФР
Справки СТД-Р/СТД-СФР нужны в бумажном виде. Получить их можно либо у работодателя, либо в личном кабинете на портале Госуслуг.
❗️ Читайте также: «Ипотека для пенсионеров и людей старшего возраста: условия в СберБанке»
Если вы работающий пенсионер, получаете пенсию в другом банке или наличными, и зарплату на карту другого банка
- Российский паспорт
- Документ для подтверждения дохода со всех мест работы: справка о доходах и налогах или справка по форме банка. Для бюджетников — справка по форме гос. учреждения
- Справка из СФР о размере пенсии
- Документ о стаже. Для основного места работы — заверенная копия трудовой книжки или СТД-Р/СТД-СФР, или выписка из СФР. Для работы по совмещению — заверенная копия трудового договора или СТД-Р/СТД-СФР
Справки СТД-Р/СТД-СФР нужны в бумажном виде. Получить их можно либо у работодателя, либо в личном кабинете на портале Госуслуг.
Если вы не хотите или не можете подтвердить доход
- Российский паспорт
- Второй документ на выбор (любой документ из списка ниже)– водительское удостоверение– удостоверение личности военнослужащего– удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти– военный билет– загранпаспорт– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
❗️ Читайте также: «Ипотека по двум документам: как получить кредит без подтверждения дохода»
Если вы зарабатываете на интеллектуальной собственности (например, вы писатель или музыкант)
- Российский паспорт
- 3-НДФЛ — декларация за завершенный год. Или справки о доходах и налогах за последние 12 месяцев
- Основание для получения дохода за последние 12 месяцев (договор ГПХ или аналог) — фото или скан
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Если у вас другой случай или есть вопрос
В этом случае напишите в чат менеджеру в личном кабинете Домклик.