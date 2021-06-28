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Ипотека
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Какие документы потребуются для оформления ипотеки

Дата публикации: 28 июн 2021
Какие документы потребуются для оформления ипотеки
Содержание

Для подачи заявки на ипотеку больше не нужно приносить документы в банк. Заявку можно подать онлайн и получить решение за 5 минут. Все документы при этом также можно загрузить онлайн. Расскажем подробнее о том, какие документы для подачи заявки на ипотеку нужны чаще всего.

Если вы зарплатный клиент Сбера

  • Российский паспорт

Если вы работаете официально, но не зарплатный клиент Сбера

  • Российский паспорт
  • Справка о доходах и налогах или справка по форме банка
  • Заверенная копия трудовой книжки или СТД-Р / СТД-ПФР, или выписка из СФР

Справки СТД-Р/СТД-СФР нужны в бумажном виде. Получить их можно либо у работодателя, либо в личном кабинете на портале Госуслуг.

Читайте также: «Как подать заявку на ипотеку Сбера онлайн и получить решение за 5 минут»

Если вы работаете по договору ГПХ

  • Российский паспорт
  • 3-НДФЛ — декларация за завершенный год. Или справки о доходах и налогах за последние 12 месяцев
  • Основание для получения дохода за последние 12 месяцев — фото или скан договора ГПХ

Если вы зарабатываете на сдаче недвижимости в аренду

  • Российский паспорт
  • 3-НДФЛ — 1 декларация за завершенный год. Или справка о доходах и налогах за последние 12 месяцев
  • Копия договора аренды или найма недвижимости. Договор должен быть заключен на срок, до окончания которого осталось не менее 12 месяцев

Если вы индивидуальный предприниматель и у вас одно место работы

  • Российский паспорт
  • Декларация о доходах за завершенный год.
  • Документ о стаже: свидетельство о регистрации ИП, свидетельство о внесении записи об ИП в ЕГРИП или лист записи ЕГРИП. Нужен оригинал или нотариально заверенная копия

Если вы индивидуальный предприниматель и у вас несколько мест работы

  • Российский паспорт
  • Документ для подтверждения дохода со всех мест работы: справка о доходах и налогах или справка по форме банка
  • Декларация о доходах за завершенный год.
  • Документ о стаже. Для основного места работы — заверенная копия трудовой книжки или СТД-Р/СТД-СФР, или выписке из ПФР. Для работы по совмещению — заверенная копия трудового договора или СТД-Р/СТД-СФР
  • Документ на выбор: свидетельство о регистрации ИП, свидетельство о внесении записи об ИП в ЕГРИП или лист записи ЕГРИП. Нужен оригинал или нотариально удостоверенная копия

Справки СТД-Р/СТД-СФР нужны в бумажном виде. Получить их можно либо у работодателя, либо в личном кабинете на портале Госуслуг.

Если вы госслужащий

  • Российский паспорт
  • Документ для подтверждения дохода на выбор: справка о доходах и налогах, справка по форме банка или справка по образцу гос. учреждения
  • Документ о стаже на выбор: справка от работодателя о стаже или заверенная копия контракта. Для гражданских должностей — заверенная копия трудовой книжки или СТД-Р/СТД-ПФР, или выписка из ПФР

Справки СТД-Р/СТД-СФР нужны в бумажном виде. Получить их можно либо у работодателя, либо в личном кабинете на портале Госуслуг.

⚡️ Справка по образцу гос. учреждения может быть принята как единственный документ, подтверждающий доход и стаж.

Если вы самозанятый

И получаете доход на карту Сбера, подключив сервис «Свое дело»:

  • Российский паспорт
  • В анкете в блоке «Доход» выберите «Способ подтверждения дохода» — «Самозанятый»

Если вы получаете доход на карту другого банка:

  • Российский паспорт
  • Справка о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России (КНД 1122036), подписанная электронной подписью ФНС России, за 12 месяцев.

❗️ Читайте также: «Как стать самозанятым и взять ипотеку»

Если вы работающий пенсионер и получаете пенсию и зарплату на карту Сбера

  • Российский паспорт

Если вы работающий пенсионер, получаете зарплату на карту Сбера, а пенсию на карту другого банка или наличными

  • Российский паспорт
  • Справка из Социального фонда о размере пенсии

Если вы работающий пенсионер, получаете пенсию на карту Сбера, а зарплату на карту другого банка

  • Российский паспорт
  • Документ для подтверждения дохода со всех мест работы: справка о доходах и налогах или справка по форме банка. Для бюджетников — справка по форме гос. учреждения
  • Документ о стаже. Для основного места работы — заверенная копия трудовой книжки или СТД-Р/СТД-СФР, или выписка из СФР. Для работы по совмещению — заверенная копия трудового договора или СТД-Р/СТД-СФР

Справки СТД-Р/СТД-СФР нужны в бумажном виде. Получить их можно либо у работодателя, либо в личном кабинете на портале Госуслуг.

❗️ Читайте также: «Ипотека для пенсионеров и людей старшего возраста: условия в СберБанке»

Если вы работающий пенсионер, получаете пенсию в другом банке или наличными, и зарплату на карту другого банка

  • Российский паспорт
  • Документ для подтверждения дохода со всех мест работы: справка о доходах и налогах или справка по форме банка. Для бюджетников — справка по форме гос. учреждения
  • Справка из СФР о размере пенсии
  • Документ о стаже. Для основного места работы — заверенная копия трудовой книжки или СТД-Р/СТД-СФР, или выписка из СФР. Для работы по совмещению — заверенная копия трудового договора или СТД-Р/СТД-СФР

Справки СТД-Р/СТД-СФР нужны в бумажном виде. Получить их можно либо у работодателя, либо в личном кабинете на портале Госуслуг.

Если вы не хотите или не можете подтвердить доход

  • Российский паспорт
  • Второй документ на выбор (любой документ из списка ниже)– водительское удостоверение– удостоверение личности военнослужащего– удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти– военный билет– загранпаспорт– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)

❗️ Читайте также: «Ипотека по двум документам: как получить кредит без подтверждения дохода»

Если вы зарабатываете на интеллектуальной собственности (например, вы писатель или музыкант)

  • Российский паспорт
  • 3-НДФЛ — декларация за завершенный год. Или справки о доходах и налогах за последние 12 месяцев
  • Основание для получения дохода за последние 12 месяцев (договор ГПХ или аналог) — фото или скан

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Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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